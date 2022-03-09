Hard Dance Fever
12 марта в культурном центре «Типография» продолжается серия тематических вечеринок, посвящённая таким направлениям в электронной музыке, как Hardstyle и Hardcore.
Стоимость: 300 руб.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
12 марта 2022, суббота
22:00
16 марта, среда 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
22 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
7 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
15 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
26 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
10 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800-1100 ₽