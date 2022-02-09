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Монгол Шуудан

Монгол Шуудан

11 марта в рок-клубе «М2» московская группа «Монгол Шуудан» в очередной раз ворвется со своим концертом и взорвет тульскую сцену.

Вздёрнем же руки в концертном экстазе и споем хором до одурения хиты любимого коллектива. Ждем всех без исключения и помните, что анархический забой будет вам предоставлен в полном объеме!
Где и когда?
М2, тульский рок-клуб
Тула, ул. Октябрьская, 306
11 марта 2022, пятница
21:00
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Касса
N.Tesla
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30 апреля, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
СЛОТ
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18 марта, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
NEVERLOVE
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20 марта, воскресенье 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
7000$
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15 апреля, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1100 ₽
Торба-на-Круче
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12 мая, четверг 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Тулица-2022
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13 марта, воскресенье 10:00
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
 ₽  Билеты: 400 ₽
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