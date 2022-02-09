Монгол Шуудан
11 марта в рок-клубе «М2» московская группа «Монгол Шуудан» в очередной раз ворвется со своим концертом и взорвет тульскую сцену.
Вздёрнем же руки в концертном экстазе и споем хором до одурения хиты любимого коллектива. Ждем всех без исключения и помните, что анархический забой будет вам предоставлен в полном объеме!
Где и когда?
Тула, ул. Октябрьская, 306
11 марта 2022, пятница
21:00
30 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
18 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
20 марта, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
15 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1100 ₽
12 мая, четверг 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
13 марта, воскресенье 10:00
₽ Билеты: 400 ₽