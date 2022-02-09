11 марта в рок-клубе «М2» московская группа «Монгол Шуудан» в очередной раз ворвется со своим концертом и взорвет тульскую сцену.

Вздёрнем же руки в концертном экстазе и споем хором до одурения хиты любимого коллектива. Ждем всех без исключения и помните, что анархический забой будет вам предоставлен в полном объеме!