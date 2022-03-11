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Ночная лыжная гонка

Ночная лыжная гонка

12 марта в лыжероллерном центре «Веденино» состоится ночная лыжная гонка. Она проводится в нашем регионе уже в третий раз и стала доброй традицией для всех любителей здорового образа жизни.

Участие в гонке примут спортсмены и любители лыжного спорта вне зависимости от уровня спортивной подготовки на дистанции 5, 10 и 20 км. Также будет организован старт на 600 метров и 2 км для детей.
 
Торжественное открытие соревнований в 18.00.
Где и когда?
«Веденино», лыжный центр
поселок Косая Гора, ул. Максима Горького, 62
12 марта 2022, суббота
18:00
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Касса
LUMEN
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16 марта, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Игра
Купить билет
22 апреля, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
SKYBORNE
Купить билет
7 мая, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
RAMMproJect
Купить билет
15 апреля, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Backbones
Купить билет
26 марта, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Сказки Чёрного Города
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10 апреля, воскресенье 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1100 ₽
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