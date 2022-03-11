Ночная лыжная гонка
12 марта в лыжероллерном центре «Веденино» состоится ночная лыжная гонка. Она проводится в нашем регионе уже в третий раз и стала доброй традицией для всех любителей здорового образа жизни.
Участие в гонке примут спортсмены и любители лыжного спорта вне зависимости от уровня спортивной подготовки на дистанции 5, 10 и 20 км. Также будет организован старт на 600 метров и 2 км для детей.
Торжественное открытие соревнований в 18.00.
Где и когда?
поселок Косая Гора, ул. Максима Горького, 62
12 марта 2022, суббота
18:00
16 марта, среда 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
22 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
7 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
15 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
26 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
10 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800-1100 ₽