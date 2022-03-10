Зачем нужны доулы и сколько стоит сопровождение родов

Фото из личного архива Маргариты Панкиной.

О существовании доул еще несколько лет назад никто не слышал. Сейчас эта тема набирает популярность. Как выбрать помощницу для родов, читайте в материале Myslo.

Подробно о профессии рассказала акушер Тульского областного перинатального центра и доула Маргарита Панкина.

— Чем занимается доула?

- Помогает в родах, оказывает психологическую, физическую и эмоциональную поддержку будущей маме. Врачи, к сожалению, не могут себе позволить находиться с роженицей ежесекундно, а процесс это более чем волнительный.

Доулы как раз нужны, чтобы быть рядом, в буквальном смысле держать за руку, если это необходимо.

На самом деле, почти каждая женщина хотела бы такую помощницу. Роды — это долго и сложно; наступает момент, когда сдаются даже те, у кого был боевой настрой. Доула помогает сохранить дух, ободряет, подробно рассказывает о происходящем.

И, что важно, — доула не имеет права вмешиваться в процесс с медицинской стороны. Мы можем помочь объяснить действия врача — почему он настаивает на операции, советует те или иные препараты. Но подсказывать, оценивать действия акушера или опровергать диагнозы — никогда.

— Нужно ли специальное образование, чтобы работать доулой?

- Раньше оно не требовалось. Доулами часто становились многодетными мамы, которые по сути просто делились своим опытом. Сейчас все доулы должны иметь сертификат из Ассоциации профессиональных доул, иначе их не допустят на роды. Обучение в Ассоциации происходит онлайн, и это — не медицинское образование.

— Когда начинается работа с будущей мамой?

- Первая очная встреча происходит обычно на 35−36 неделе беременности. Я высылаю заранее вопросы для женщины, а она готовит мне свои. На встрече мы обсуждаем все нюансы: когда пора ехать в роддом, что нужно взять с собой, как пережить схватки и т. д.

Как правило, встречаемся мы дома у будущей мамы. Там можно показать, как нужно лежать, дышать во время схваток и тужиться.

После этого мы на связи, но лично встречаемся только в день Х, уже в роддоме, и остаемся вместе с будущей мамой до окончания родов. А потом еще пару недель мы на связи — на случай, если у нее возникнут вопросы по самочувствию. Также мы можем посоветовать хороших специалистов — остеопатов, педиатров, массажистов.

— Как доула попадет в роддом? С кем и как нужно договариваться?

- Обычно это решается на уровне руководства в каждом медицинском учреждении. Все индивидуально: во многих клиниках сопровождение разрешили совсем недавно или пока еще не разрешили.

У нас сложилось так, что на роды допускаются доулы, которые долгосрочно сотрудничают с перинатальным центром, знают сотрудников и внутренние правила. Такое решение было принято ради сохранения спокойствия и здоровья пациенток.

Поэтому заранее договариваться о присутствии доулы не нужно, достаточно предупредить о сопровождении в приемном отделении.

Если вы очень хотите доулу со стороны, обговорить этот вопрос с руководством перинатального центра нужно заранее.

— Сколько стоят услуги доулы?

- Каждая доула оценивает свое сопровождение по-разному. Но в среднем в Туле услуги помощницы обойдутся в 15 тысяч рублей.

— Как вы относитесь к домашним родам? Взялись бы помогать рожающей дома?

- Я всегда относилась к этому отрицательно и даже негативно. И нет, такие роды на сопровождение не взяла бы. Я не только доула, но еще и акушерка, так что видела, какие критические ситуации могут быть в родах. Иногда ребенку срочно нужно отсосать слизь из верхних дыхательных путей. В больнице неонатологу это сделать несложно, но если врача и аппарата не будет рядом, проблема может стоить ребенку жизни.

Бывает, что все идет хорошо, а потом на КТГ мы видим, что у ребенка резко ухудшается состояние. В этом случае нужно немедленно провести операцию. Рисков много! Среди них — кровотечения, с которыми не получится справиться самостоятельно. Люди надеются на скорую, но иногда счет идет на минуты, и медики могут попросту не успеть.

Рисковать своим здоровьем и жизнью малыша неразумно.

Дорогие читатели, а вы обращались к услугам доулы? Как вы относитесь к этой профессии? Делитесь своим опытом в комментариях.