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Струнный ансамбль El Classic. «Классические миниатюры»

Струнный ансамбль El Classic. «Классические миниатюры»

13 марта в Тульском театре «Эрмитаж» пройдет концерт струнного ансамбля El Classic. 

В концерте прозвучат миниатюры А. Вивальди, П. Сарасате, В.А. Моцарта, Ф. Крейслера, И. Брамса, Ф. Дунаевского и других великих композиторов разных эпох.
 
Музыканты подарят вам трепетные эмоции, которые композиторы вкладывали в свою необыкновенную музыку. В этот вечер вы получите истинное наслаждение от красоты и совершенства!
 
Стоимость: от 200 рублей. 
Где и когда?
Театрально-концертный центр
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
13 марта 2022, воскресенье
17:00
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Касса
LASCALA
Купить билет
10 апреля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Любимая женщина Дон Жуана
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9 октября, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-2600 ₽
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8 апреля, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-3900 ₽
Moscow Rock Revival
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14 мая, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
THE KOREA
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2 апреля, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900 ₽
Пилот
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13 апреля, среда 20:00
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 ₽  Билеты: 1500 ₽
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