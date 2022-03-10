Струнный ансамбль El Classic. «Классические миниатюры»
13 марта в Тульском театре «Эрмитаж» пройдет концерт струнного ансамбля El Classic.
В концерте прозвучат миниатюры А. Вивальди, П. Сарасате, В.А. Моцарта, Ф. Крейслера, И. Брамса, Ф. Дунаевского и других великих композиторов разных эпох.
Музыканты подарят вам трепетные эмоции, которые композиторы вкладывали в свою необыкновенную музыку. В этот вечер вы получите истинное наслаждение от красоты и совершенства!
Стоимость: от 200 рублей.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
13 марта 2022, воскресенье
17:00
10 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
9 октября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1300-2600 ₽
8 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1800-3900 ₽
14 мая, суббота 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
2 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
13 апреля, среда 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽