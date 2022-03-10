Струнный ансамбль El Classic. «Классические миниатюры»

13 марта в Тульском театре «Эрмитаж» пройдет концерт струнного ансамбля El Classic.

В концерте прозвучат миниатюры А. Вивальди, П. Сарасате, В.А. Моцарта, Ф. Крейслера, И. Брамса, Ф. Дунаевского и других великих композиторов разных эпох.

Музыканты подарят вам трепетные эмоции, которые композиторы вкладывали в свою необыкновенную музыку. В этот вечер вы получите истинное наслаждение от красоты и совершенства!

Стоимость: от 200 рублей.