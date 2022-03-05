БК «Новомосковск» — БК «Челбаскет»

8 и 9 марта в спорт-комплексе «Новое поколение» в рамках Париматч Чемпионата России мужской «Суперлиги 2» БК «Новомосковск» сыграет против магнитогорского «Челбаскета».



Также 12 и 13 марта БК «Новомосковск» сыграет против «Металлурга».