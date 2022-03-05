БК «Новомосковск» — БК «Челбаскет»
8 и 9 марта в спорт-комплексе «Новое поколение» в рамках Париматч Чемпионата России мужской «Суперлиги 2» БК «Новомосковск» сыграет против магнитогорского «Челбаскета».
Также 12 и 13 марта БК «Новомосковск» сыграет против «Металлурга».
Где и когда?
Тула, Тула, ул. Металлургов 22а
8 марта 2022, вторник
19:00
9 марта 2022, среда
19:00
11 марта 2022, пятница
18:00
12 марта 2022, суббота
18:00
3 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
9 апреля, суббота 18:00
₽ Билеты: 800-1400 ₽
13 марта, воскресенье 10:00
₽ Билеты: 400 ₽
2 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
9 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
26 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽