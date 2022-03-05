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БК «Новомосковск» — БК «Челбаскет»

БК «Новомосковск» — БК «Челбаскет»

8 и 9 марта в спорт-комплексе «Новое поколение» в рамках Париматч Чемпионата России мужской «Суперлиги 2» БК «Новомосковск» сыграет против магнитогорского «Челбаскета». 

Также 12 и 13 марта БК «Новомосковск» сыграет против «Металлурга». 

Где и когда?
Новое поколение
Тула, Тула, ул. Металлургов 22а
8 марта 2022, вторник
19:00
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9 марта 2022, среда
19:00
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11 марта 2022, пятница
18:00
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Касса
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3 апреля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900 ₽
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 ₽  Билеты: 800-1400 ₽
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 ₽  Билеты: 400 ₽
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