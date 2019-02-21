23 февраля в Туле: ралли, армрестлинг, выставки техники и салют

Фото strobius.com.ua

Традиции

22 февраля в 10.00 состоится возложение цветов к Вечному огню на площади Победы.

23 февраля в 21.00 туляков и гостей города ждет праздничный салют на набережной Упы со стороны Пролетарского моста.

спортивно!

Когда: 23 февраля, суббота, 10.00

Где: площадь Ленина, Тула

Вход свободный.

На Губернском катке пройдет фестиваль хоккея среди любительских команд Тулы и области. Принять участие в нем могут все желающие старше 18 лет.

Гостей ждут зрелищные матчи восьми команд-участниц. Каждый матч будет длится два периода по семь минут. Сразу после окончания фестиваля на Губернском катке состоятся массовые катания, а на сцене выступят артисты радиостанции «Милицейская волна».

Когда: 23 февраля, суббота, 10.00

Где: Куликово поле, музейный комплекс

деревня Моховое, Куркинский район

Вход свободный.

На Куликовом поле гостей ждет яркая праздничная программа: ралли-спринт водителей легковых автомобилей, кроссоверов, внедорожников, квадроциклов, сельские олимпийские игры и соревнования нереальных транспортных средств «Челубей».

Весь день на территории праздника будут работать съестные ряды, где можно будет полакомиться выпечкой, блинами, шашлыками и горячими напитками. Также гости смогут покататься верхом на лошади или и на санях по территории музейного комплекса. Полная программа праздника доступна в афише.

Когда: 23 февраля, суббота, 17.00

Где: «Салют», спортивно-оздоровительный центр

Тула, улица Николая Руднева, 64-а, вход с торца

Вход свободный, дополнительная информация по тел. +7 (953) 962-90-04 Федосеев Сергей

В честь Дня защитника Отечества в фитнес-центре «Салют» пройдет очередной баттл среди сильнейших армрестлеров Тулы. Будет весело! Хорошее настроение и незабываемые впечатления обеспечены.

Когда: 23 февраля, суббота, 09.00

Где: «Волна», база отдыха, поселок Косая Гора, Орловское шоссе, д. 11

Вход свободный, участие строго с 18 лет, требуется предварительная регистрация.

На базе отдыха «Волна» на реке Воронке пройдет зимний рыболовный фестиваль. В соревнованиях могут принять участие лица старше 18 лет.

Участники будут соревноваться в ловле рыбы на льду. Обладатель самого большого улова получит подводную видеокамеру CALYPSO UVS-03, благодаря которой любой рыбак будет знать, где находится рыба.

Гостей праздника ждет много интересного: конкурсы, консультации, выставки на тематических площадках. Полное расписание доступно в афише.

Когда: 22 февраля, пятница, 15.00

Где: Детский конькобежный центр, Тула, ул. М. Горького, 14−20

Вход свободный.

На искусственном катке Детского конькобежного центра пройдут открытые соревнования по конькобежному спорту, приуроченные ко Дню защитника Отечества. В первенстве примут участие ученики спортивной школы «Восток».

вечеринки и концерты

Когда: 23 февраля, суббота, 19.00

Где: Rixos, Тула, ул. Демонстрации, 22

Цена: 1500 р.

23 февраля в кальян-баре RIXOS пройдет брутальная вечеринка в честь Дня защитника Отечества. В программе есть всё, что нужно настоящему мужчине для отдыха: виски, рок, шоу-программа, выступления девушек и жаркий сюрприз в конце вечера. Также гостей ждут подарки и приятные сюрпризы. Всё вышеперечисленное входит в стоимость билетов.

Когда: 23 февраля, суббота, 19.00

Где: М2, рок-клуб, Тула, ул. Октябрьская, 306

Цена: 800 р.

Какой же праздник без рока? На сцене клуба M2 состоится первое для Тулы выступление легендарной группы Korrosion. На концерте будут лучшие старые хиты группы «Коррозия металла» в исполнении Сергея «Борова» Высокосова, Романа (Костыля) Лебедева и Александра (Ящера) Бондаренко. Группа действительно в настоящее время играет программу, состоящую из песен Борова, написанных им в период работы в КМ 1984−1998 гг.

Когда: 23 февраля, суббота, 19.00

Где: «Ирландец», паб, Тула, улица Вильямса, 14

Цена: 300 р, парный — 400 р.

В рок-пабе «Ирландец» состоится большой панк-концерт в честь мужского праздника и нескольких важных событий в мире панк-рока. 23 февраля отмечает свой день рождения группа «Лучший самый день», SELLOUT представит свой новый альбом и впервые выйдет на сцену тульская группа «Архипанк».

И еще одним важным событием на концерте станет суперрозыгрыш от фестиваля «Доброфест».

Гостей ждет развлекательная программа с конкурсами и призами от мегаведущего Макса, море позитива, драйва, панк-рока, слэма.

кино

Когда: 23 февраля, суббота, 19.00

Где: «Октава», творческий индустриальный кластер, Тула, улица Каминского, 24

Вход свободный.

В «Октаве» покажут фильм о легендарном военном фотографе Роберте Капе. Это классик фотожурналистики и один из основателей международного фотоагентства «Магнум». Полная приключений жизнь Капы дала возможность авторам сделать не заурядный байопик, а захватывающий и трогательный фильм о любви и войне, вслед за самим Капой показав, насколько ужасна война и насколько прекрасен человеческий дух. Режиссер картины — Энн Мейкпис.

В фильме рассказывается о жизни легендарного военного фотографа, его профессиональной и творческой судьбе, представлено множество фотографий и исторических видеоматериалов.

После просмотра состоится обсуждение фильма со специальным гостем — независимым куратором и исследователем фотографии Екатериной Зуевой.

Цена: от 140 р.

Военно-историческая драма, действие которой происходит в период реформ Петра Первого в сибирской глубинке. В тайге новая гвардия противостоит диким отрядам воинственного Джунгарского ханства. Молодой офицер новой гвардии Петра I Иван Демарин по заданию царя отправляется в глубь Сибири — в пограничный Тобольск. Там ему со своим полком предстоит не просто оборонять крепость от враждебно настроенных джунгар и оказаться втянутым в заговор местных князей, но и повстречать свою настоящую любовь, а также поучаствовать в авантюрной охоте по розыску богатого клада — золота Яркенда.

Цена: от 140 р.

В кино выходит фильм, посвященный американскому вице-президенту Дику Чейни. Этот персонаж получил славу одного из самых влиятельных и могущественных политиков за всю историю Соединённых Штатов Америки. Он работал в администрации Ричарда Никсона, Джеральда Форда и Джорджа Буша старшего, продвигая военную кампанию по борьбе с терроризмом в Ираке. Его невероятный дар убеждения, а также мастерское манипулирование позволили выступить ему ловким кукловодом на политической арене, управляя сильными мира сего и меняя ход истории.

музеи

Когда: 23 февраля, суббота, 09.30

Где: Музей оружия, здание-«шлем», Тула, улица Октябрьская, 2 (санитарный день — последний понедельник каждого месяца)

Вход свободный.

Тульский музей оружия приглашает на торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. В этот день музей будет работать с 9.30 до 21.00. Посетителей ждет большая праздничная программа:

костюмированные экскурсии по экспозиции «История стрелкового и холодного оружия с XIV века до современности».

торжественное принятие присяги воспитанниками военно-патриотического клуба «Тайфун»,

концерт детского духового оркестра,

интерактивные командные игры «Стальные стражи в бою», «Курс молодого бойца», «Танковые бои».

Полное расписание доступно в афише.

Когда: 23 февраля, суббота, 12.00

Где: Mузей военной истории тульского края

Тула, Музейно-выставочный комплекс (посещение музея по предварительной записи)

Цена: взрослые — 150 р., пенсионеры РФ, студенты (очная форма обучения) — 100 руб., до 16 лет — бесплатно, мастер-классы — 250−750 р.

Тульский музей военной истории подготовил большую праздничную программу. Посетителей ждут выставки моделей танковой техники, чемпионат по танковому триалу, страйкбольный тир и показательные выступления казаков.

Кроме того, программу мероприятий подготовили сотрудники Росгвардии. Гости увидят показательные выступления СОБР, экспозицию вооружения и плац-концерт.

На территории праздника будут работать мастер-классы. Желающие научатся плести кольчугу или подготовить оригинальный подарок своему «защитнику» под руководством опытных мастеров! Полное расписание праздника доступно в афише.

парки

Когда: 23 февраля, суббота, 13.00

Где: Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова

Тула, Комсомольский парк культуры и отдыха, филиал, ГУ ТО « Тульские парки»

Тула, Октябрьская ул., 188-а

Вход свободный.