Вкусно поесть с правильными напитками: празднуем и отдыхаем

Правда, гастрономический паб

Гастрономический паб «Правда» — идеальное место для веселья в праздники, особенно если вы задумали встретиться за столом с друзьями, сытно поесть и душевно пообщаться за бокалом чего-нибудь вкусного.

Первое среди достоинств паба – широкий ассортимент напитков. Их готовят в «Правде» по собственным оригинальным рецептам: малина с лаймом, брусника с лимоном, чёрная смородина с мятой, медовая с лимоном, вишня с корицей. Такими напитками очень хорошо завершать плотный обед или ужин. В феврале на них действует особое предложение — три по цене двух.

А второе достоинство «Правды» – несомненно еда, понятная, вкусная и очень разная. От незамысловатой уличной кухни до ресторанных блюд, от веганских растительных радостей до сочного куска мяса.

Кстати говоря, с нового года в пабе существенно обновилось меню. А значит, пробовать гастрономические новинки будет интересно всем и каждому — и завсегдатаям «Правды», и тем, кто еще не заглядывал сюда (а зря!).

Особая гордость «Правды» — бургеры, которые вряд ли можно назвать фастфудом, скорее это гастрономический изыск, который точно стоит попробовать.

В новом меню представлены бургеры с четырьмя вариантами мясной начинки — с индейкой, бараниной, треской и креветками и с говядиной.

Неизменный хит среди бургеров — «Чистая правда», с большой говяжьей котлетой, сыром чеддер, беконом, луком конфи и глазуньей с сырным соусом. К каждому бургеру можно заказать дополнительную котлету или другие ингредиенты. Это сделает бургер еще интереснее и сытнее, а на цену существенно не повлияет.

Тех, кто придет в «Правду» с намерением поесть как следует, и непременно что-нибудь мясное, паб порадует парой совершенно особенных новинок. Нежный фланк стейк с брокколи и кремом из моркови с рябиновым соусом — отличный выбор под бокал красного.

И более плотный вариант обеда или ужина — свиная шея су-вид с картофельным пюре, брусничным соусом и соусом из сморчков.

Поклонникам стрит-фуда в «Правде» точно не будет скучно! Шаверма, серранито, кесадильи, бан ми — в меню есть лучшая уличная еда со всех уголков света. Особо отметим новинки — поке с лососем, битыми огурцами и салатом чука. Это самое известное блюдо гавайской кухни, которое вам обязательно посоветуют тщательно перемешать, прежде чем съесть, – так будет еще вкуснее.

Также шеф-повар «Правды» особо рекомендует попробовать сочный сэндвич с тушеной говядиной в бурбоне с салатом из яблока и сельдерея.

Чтобы отлично провести вечер в «Правде», лучше заранее подумать о столике. Телефон паба 71-71-22.

Тула, Красноармейский проспект, 10.

Резерв столов: 8 (4872) 71-71-22.

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HARAT`S IRISH PUB

Harat's — настоящий мужской бар, где ждут голодных, чтобы накормить, усталых, чтобы развеселить. Встретят как родных! Тульский паб, который завсегдатаи с любовью называют ХЭ, – достойный представитель мировой сети ирландских пабов.Это дружелюбное место с атмосферой уютного хаоса, вкусной сытной едой и крутыми напитками.

В новом меню Harat's – простые и понятные блюда. Здесь есть вкуснейшее мясо и птица, рыбка горячего и холодного копчения, горячие и холодные закуски, а еще отличные бургеры и сэндвичи на любой вкус. И конечно, в пабе приятный выбор самых разных – традиционных и редких – напитков, куда ж без них!

Harat's устроен так, что, попав сюда однажды, вы полюбите его навсегда. И его есть за что полюбить. В этом баре создали все условия, чтобы вы славно отдохнули и почувствовали себя свободным. Можно подпевать музыкантам и танцевать, можно смотреть футбол на огромной плазме и болеть за любимую команду, не боясь кого-то разбудить или помешать соседям. Шумите и пойте, общайтесь и танцуйте, отдыхайте и... еще раз отдыхайте!

По субботам и воскресеньям здесь проходят живые концерты кавер-бэндов. А несколько раз в месяц сюда приезжают выступать известные музыканты и исполнители.

23 февраля в пабе ДЕНЬ МУЖИКА. Гостей ждёт концерт кавер-группы ДУБКИ BAND. Начало в 22.00. Вход — свободный.

А в марте это будут «Ундервуд» и Александр Демидов «Квартет И», в начале апреля ждем юбилейный концерт «Калинова Моста».

15 марта — группа «Ундервуд» с новой программой «Всё, что надо». Купить билет

1 марта — Александр Демидов «Квартет И». Купить билет

5 апреля — юбилейный концерт легендарной рок-группы «Калинов Мост».

Купить билет

Но не музыкой и едой жив ирландский паб! О тимбилдинге и командном духе там тоже позаботились. Дважды в месяц, по четвергам, друзья собираются здесь на викторину Cheese Quiz. Пошевелить мозгами, проявить себя, показать свою эрудицию, а потом похвастать победой в своем instagram – вот что такое Cheese Quiz. Собирайте команду друзей или коллег и приходите (еда и напитки не отменяются и не мешают!).



И если, друг, душа твоя просит веселья или комфортного отдыха, чтобы разгрузить голову, тебя ждут в Harat's на Красноармейском проспекте, 19 с распростёртыми объятиями.

Тула, Красноармейский пр., 19.

8 (4872) 525-025. harats.ru ВК Инстаграм

ДРУЖБА, пицца-бар & гриль

«ДРУЖБА» — это уютный двухуровневый пицца-бар & гриль, расположенный в ТЦ «Макси». Здесь, в хорошо продуманном пространстве, можно найти как тихий столик на двоих для свидания или важного разговора, так и просторное место для весёлой встречи большой компанией.

Кстати, для больших компаний здесь предлагают разнообразные плато: копчений, мясное или морское, к каждому из которых в подарок подают напиток.

Каждый день дружная команда поваров бара готовит для вас изумительную неаполитанскую пиццу, пасту собственного производства и сочные ароматные блюда на открытом огне. И всё это удачно дополняют 8 сортов напитка на любой вкус и богатый выбор других вариантов!

Только представьте себе: горячая пицца, сочные стейки только что с гриля и ваши лучшие друзья рядом весь вечер!

Попробуйте нежное сливочное ризотто с белыми грибами и сыром страчателла или невероятно сочный и ароматный мраморный стейк Рибай, степень прожарки которого вы выберете сами.

Отведайте новый салат из кальмаров и креветок, дополненный листьями салата, томатами, оливками и сыром пармезан, который всем своим видом говорит о скорой весне. Насладитесь настоящим хитом среди горячих блюд: сочная куриная грудка, невесомый крем из кукурузы и хрустящие чипсы пепперони.

Для ценителей итальянских угощений здесь предлагают 13 видов пиццы, от классических до необычных.

Десертами повара здесь тоже всё время стараются удивлять гостей. Например, крамбл с нежной банановой начинкой, которая, как и положено, прячется под золотистой рассыпчатой крошкой песочного теста. К горячему десерту вам подадут пломбир и черничный соус.

Кроме того, здесь можно выбрать множество горячих и холодных закусок, бургеры, салаты и супы. В «ДРУЖБЕ» каждый гость будет

вкусно накормлен!

Ещё один приятный плюс — средний чек здесь весьма демократичный.

В «ДРУЖБЕ» можно вкусно пообедать и в будни. Уже сегодня и каждый будний день в полдень можно пробовать блюда из нового зимнего бизнес-меню: горячую солянку на утином бульоне, нежные щучьи котлеты с кремом из цветной капусты и другие гастрономические изыски. Каждый пятый обед вы получаете в подарок. Цена бизнес-ланча от 210 до 350 рублей в зависимости от сочетания блюд.

23 февраля, в День защитника Отечества, всем мужчинам

в «Дружбе» закуска в подарок.

Ну, а на 8 Марта дамам будут

дарить напиток.

Приходите, празднуйте, просто отдыхайте и обедайте, наслаждайтесь атмосферой и вкусной едой. Мы предлагаем вам дружбу!

Тула, ул. Пролетарская, 2 (ТРЦ «Макси», 2-й этаж. Рядом с кинотеатром «Синема Парк»).

Тел.: 8 (930) 791-31-33 , 8 (4872) 79-31-33 .

druzhbabar.ru

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