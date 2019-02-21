Защитникам - Слава!
Тульский музей военной истории приглашает на праздник в честь Дня Защитника Отечества.
Вы научитесь плести кольчугу, владеть шашкой как настоящий казак, поиграете в страйкбол. А те, кто ещё не подготовил подарок своему «защитнику», могут создать его своими руками под руководством опытных мастеров!
Кроме того, программу мероприятий подготовили сотрудники Росгвардии. Гости увидят показательные выступления СОБР, экспозицию вооружения и плац-концерт. В течение праздника также будет работать мини-выставка моделей танковой техники и фотозона «Настоящий солдат». Приходите всей семьёй! Скучно не будет никому!
Публикуем полную программу мероприятий.
|
|
10.00−20.00
|
Выставка «Время выбрало нас», посвященная 30-летию вывода советских войск из Афганистана
|
50 руб.
|
|
10.00−20.00
|
Мини — выставка моделей военной техники
|
По входному билету на выставку
|
|
11.00−12.00
|
Чемпионат г. Тулы по танковому триалу
|
По входному билету на выставку
|
|
12.00- 13.00
|
Выступление военного оркестра Росгвардии по Тульской области
|
По входному билету на выставку
|
|
|
Показательные выступления СОБР Росгвардии
|
По входному билету на выставку
|
|
|
Выставка вооружения Росгвардии
|
По входному билету на выставку
|
|
13.00- 13.30
|
Концерт «Городской центр развития и научно-технического творчества детей и юношества»
|
По входному билету на выставку
|
|
13.30 — 14.00
|
«Волшебный мир иллюзии и
манипуляции».
Выступление Заслуженного артиста
России Анатолия Кириченко
|
По входному билету на выставку
|
|
14.00- 14.30
|
Демонстрационно-показательное выступление и мастер-класс Общероссийской общественной организации развития военного искусства «Федерация рубки шашкой «Казарла» 14+
|
По входному билету на выставку
|
|
11.00- 18.00
|
Кто хочет посмотреть оружие, пострелять и узнать что такое СТРАЙКБОЛ — Добро пожаловать в страйкбольный тир СК «Берсерк».
|
По входному билету на выставку
|
|
11.00- 18.00
|
«Фотозона «Настоящий солдат».
Каждый посетитель выставки сможет сфотографироваться с образцами оружия Российской армии и примерить элементы амуниции
|
По входному билету на выставку
|
|
11.00−19.00
|
Мастер-класс по плетению кольчуги
|
По входному билету на выставку
|
|
11.00−19.00
|
Мастер-класс по русской каллиграфии и мини-выставка «Мы писали, мы писали…»
|
По входному билету на выставку
|
|
11.00−19.00
|
Мастер-класс «Подарок своими руками»
|
250−750 руб.
|
|
11.00−19.00
|
Мастер-класс по росписи
имбирного пряника
|
250 руб.