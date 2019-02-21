афиша
афиша
Регистрация
Защитникам - Слава!

Защитникам - Слава!

Тульский музей военной истории приглашает на праздник в честь Дня Защитника Отечества.

Вы научитесь плести кольчугу, владеть шашкой как настоящий казак, поиграете в страйкбол. А те, кто ещё не подготовил подарок своему «защитнику», могут создать его своими руками под руководством опытных мастеров!

Кроме того, программу мероприятий подготовили сотрудники Росгвардии. Гости увидят показательные выступления СОБР, экспозицию вооружения и плац-концерт. В течение праздника также будет работать мини-выставка моделей танковой техники и фотозона «Настоящий солдат». Приходите всей семьёй! Скучно не будет никому!

Публикуем полную программу мероприятий.

 

10.00−20.00

Выставка «Время выбрало нас», посвященная 30-летию вывода советских войск из Афганистана

50 руб.

 

10.00−20.00

Мини — выставка моделей военной техники

По входному билету на выставку

 

11.00−12.00

Чемпионат г. Тулы по танковому триалу

По входному билету на выставку

 

12.00- 13.00

Выступление военного оркестра Росгвардии по Тульской области

По входному билету на выставку

 

 

Показательные выступления СОБР Росгвардии

По входному билету на выставку

 

 

Выставка вооружения Росгвардии

По входному билету на выставку

 

13.00- 13.30

Концерт «Городской центр развития и научно-технического творчества детей и юношества»

По входному билету на выставку

 

13.30 — 14.00

 

«Волшебный мир иллюзии и

манипуляции».

Выступление Заслуженного артиста

России Анатолия Кириченко

По входному билету на выставку

 

14.00- 14.30

Демонстрационно-показательное выступление и мастер-класс Общероссийской общественной организации развития военного искусства «Федерация рубки шашкой «Казарла» 14+

По входному билету на выставку

 

11.00- 18.00

 

Кто хочет посмотреть оружие, пострелять и узнать что такое СТРАЙКБОЛ — Добро пожаловать в страйкбольный тир СК «Берсерк».

По входному билету на выставку

 

11.00- 18.00

 

«Фотозона «Настоящий солдат».

Каждый посетитель выставки сможет сфотографироваться с образцами оружия Российской армии и примерить элементы амуниции

По входному билету на выставку

 

11.00−19.00

Мастер-класс по плетению кольчуги

По входному билету на выставку

 

11.00−19.00

Мастер-класс по русской каллиграфии и мини-выставка «Мы писали, мы писали…»

По входному билету на выставку

 

11.00−19.00

 

Мастер-класс «Подарок своими руками»

 

250−750 руб.

 

 

11.00−19.00

 

Мастер-класс по росписи

имбирного пряника

250 руб.

 

 

Где и когда?
Mузей военной истории Тульского края
Тула, Музейно-выставочный комплекс (Посещение музея по предварительной записи)
23 февраля 2019, суббота
12:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.