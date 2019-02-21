Защитникам - Слава!

Тульский музей военной истории приглашает на праздник в честь Дня Защитника Отечества.

Вы научитесь плести кольчугу, владеть шашкой как настоящий казак, поиграете в страйкбол. А те, кто ещё не подготовил подарок своему «защитнику», могут создать его своими руками под руководством опытных мастеров!

Кроме того, программу мероприятий подготовили сотрудники Росгвардии. Гости увидят показательные выступления СОБР, экспозицию вооружения и плац-концерт. В течение праздника также будет работать мини-выставка моделей танковой техники и фотозона «Настоящий солдат». Приходите всей семьёй! Скучно не будет никому!

Публикуем полную программу мероприятий.