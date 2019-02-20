Большой панк-концерт: Sellout, Лучший самый день и Архипанк

В рок-пабе «Ирландец» состоится большой панк-концерт в честь мужского праздника и нескольких важных событий в мире панк-рока. 23 февраля отмечает свой день рождения группа «Лучший самый день», SELLOUT представит свой новый альбом и впервые выйдет на сцену тульская группа «Архипанк».

И еще одним важным событием на концерте станет супер-розыгрыш от фестиваля «Доброфест».

Гостей ждет развлекательная программа с конкурсами и призами от мега ведущего Макса, море позитива, драйва, панк-рока, слема.

Стоимость: 300 р, парный - 400 р.

«Лучший Самый День» — один из немногих молодых музыкальных коллективов, который старается быть качественным, и при этом, что называется «по року». Ведь ни для кого не секрет, что словосочетание «качественная музыка» и «рок» — несовместимые вещи в культурном пространстве России. Иными словами — играть качественный рок, или даже, правильнее сказать, панк рок — «фишка» команды.



SELLOUT — Sellout, Селлаут, Салат, а также еще с десяток исковерканных произношений этого слова. Говорят, это одна из немногих банд с «бабьим» вокалом, что можно послушать.



«Архипанк» — молодая панк-группа из Тулы. Создает музыку протеста против невежества и войн, против глупости и раболепия.