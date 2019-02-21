Выходные в Туле: 22-24 февраля

На этой неделе мы поздравляем мужчин с Днем защитника Отечества!

23 февраля в 21.00 туляков и гостей города ждет праздничный салют на на набережной Упы со стороны Пролетарского моста.

Для мужчин мы подготовили специальную программу, а всех остальных тоже ждет много интересного, ведь на выходных в Туле высадился музыкальный «звездный десант».

День защитника Отечества

Когда: 23 февраля, суббота, 09.30

Где: Музей оружия, здание-шлем, Тула, улица Октябрьская, 2 (санитарный день — последний понедельник каждого месяца)

Вход свободный.

Тульский музей оружия приглашает на торжественное мероприятие, посвященные Дню Защитника Отечества. В этот день музей будет работать с 9.30 до 21.00. Посетителей ждет большая праздничная программа:

костюмированные экскурсии по экспозиции «История стрелкового и холодного оружия с XIV века до современности»

торжественное принятие присяги воспитанниками военно-патриотического клуба «Тайфун»

концерт детского духового оркестра

интерактивные командные игры «Стальные стражи в бою», «Курс молодого бойца», «Танковые бои».

Полное расписание доступно в афише.

Когда: 23 февраля, суббота, 10.00

Где: Куликово поле, музейный комплекс

деревня Моховое, Куркинский район

Вход свободный.

На Куликовом поле гостей ждет яркая праздничная программа: ралли-спринт водителей легковых автомобилей, кроссоверов, внедорожников, квадроциклов, сельские олимпийские игры и соревнования нереальных транспортных средств «Челубей».

Весь день на территории праздника будут работать съестные ряды, где можно будет полакомиться выпечкой, блинами, шашлыками и горячими напитками. Также гости смогут покататься верхом на лошади или и на санях по территории музейного комплекса. Полная программа праздника доступна в афише.

Фестивали

Когда: 23 февраля, суббота, 09:00

Где: «Волна», база отдыха, поселок Косая Гора, Орловское шоссе, д.11

Вход свободный, участие строго с 18 лет, требуется предварительная регистрация.

На базе отдыха «Волна» на реке Воронке пройдет зимний рыболовный фестиваль. В соревнованиях может принять участие лица старше 18 лет.

Участники будут соревноваться в ловле рыбы на льду. Обладатель самого большого улова получит подводную видеокамеру CALYPSO UVS-03, благодаря которой любой рыбак будет знать где находится рыба.

Гостей праздника ждет много интересного: конкурсы, консультации, выставки на тематических площадках. Полное расписание доступно в афише.

Когда: 23 февраля, суббота, 10.00

Где: Площадь Ленина, Тула

Вход свободный.

На Губернском катке пройдет фестиваль хоккея среди любительских команд Тулы и области. Принять участие могут все желающие старше 18 лет.

Гостей ждут зрелищные матчи 8 команд-участниц. Каждый матч будет длится два периода по 7 минут. Сразу после окончания фестиваля на Губернском катке состоятся массовые катания, а на сцене выступят артисты радиостанции «Милицейская волна».

Концерты

Когда: 22 февраля, пятница, 19.00

Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2

Цена: 1200-2800 р.

В пятницу на сцене Городского концертного зала состоится большой сольный концерт певицы Maкsим. На концерте поклонники услышат все любимые хиты в живом звучании: трогательные песни из мира ранней Макsим и свежие композиции, где певица выдает женскую лирику. В декабре 2018 года МакSим представила 6-й по счету студийный альбом «Полигамность», над записью которого она работала почти 3 года. По словам исполнительницы, этот альбом стал для нее самым личным и глубоким высказыванием.

Когда: 24 февраля, воскресенье, 19.00

Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2

Цена: 900-2800 р.

В воскресенье на сцене Городского концертного зала выступит яркий артист отечественной эстрады Сергей Пенкин с новым шоу «Сердце на осколки». Как всегда артист продолжает экспериментировать с репертуаром и музыкальными стилями. Зрители услышат новую песню «Полетели со мной», которая была специально написана для этой программы.

Во втором отделении в исполнении Сергея Пенкина прозвучит блок песен из репертуара Аллы Пугачевой разных лет, это самые любимые песни Сергея из творчества примадонны. Конечно же, будет классика в современном и неповторимом «пенкинском» стиле, а также (по просьбам зрителей!) в программу войдут полюбившиеся поклонникам песни из самых ранних альбомов Сергея Пенкина.

Когда: 23 февраля, суббота, 19.00

Где: Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)

Тула, улица Демонстрации, 134

Цена: 1200- 2300 р.

На сцене Городского концертного зала пройдет юбилейный концерт российской рок-группы «Сурганова и Оркестр» в рамках большого тура по стране. Основу репертуара группы составляют песни, написанные Светланой Сургановой. Также исполняется ряд композиций на стихи классических поэтов (И. Бродский, Н. Гумилев, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам, Ф. Г. Лорка, Ж. Беранже) и современных авторов.

Когда: 23 февраля, суббота, 19.00

Где: М2, рок-клуб, Тула, ул. Октябрьская, 306

Цена: 800 р.

Какой же праздник без рока. На сцене клуба M2 состоится первое для Тулы выступление легендарной группы Korrosion. На концерте будут лучшие старые хиты группы «Коррозия Металла» в исполнении Сергея «Борова» Высокосова, Романа (Костыля) Лебедева и Александра (Ящера) Бондаренко. Группа действительно в настоящее время играет программу состоящую из песен Борова написанных им в период работы в КМ 1984−1998 годов.

Когда: 24 февраля, воскресенье, 19.00

Где:Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)

Тула, улица Демонстрации, 134

Цена: 1200-2500 р.

В воскресенье в в Тульском областном центре молодежи выступит один из создателей группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов с программой, посвящённой 30-летию группы. «Агата Кристи» просуществовала более 20 лет. В 2010 году творческие пути братьев Самойловых разошлись. В настоящее время Вадим продолжил проект «Агата Кристи», выпустив сингл «Где-то между», приуроченный к 30-летию основания группы. На концерте артист порадует поклонников старыми хитами и новыми песнями.

Вечеринки

Когда: 23 февраля, суббота, 19.00

Где: Rixos, Тула, ул. Демонстрации 22

Цена: 1500 р.

23 февраля в кальян-баре RIXOS пройдет брутальная вечеринка в честь Дня Защитника Отечества. В программе есть все, что нужно настоящему мужчине для отдыха: виски, рок, шоу-программа: выступления девушек и жаркий сюрприз в конце вечера. Также гостей ждут подарки и приятные сюрпризы. Все вышеперечисленное входит в стоимость билетов. Ночь счастливых мужчин Когда: 23 февраля, суббота, 21.00

Где: "Мёд", культурно-развлекательный комплекс

Тула, улица Чапаева, 51

Цена:150−200 р, девушкам вход свободный до 23.00 В субботу в клубе «Мёд» состоится вечеринка в честь мужского праздника. Вас ждут зажигательные музыкальные сеты от резидентов клуба: dj Vodoley, dj AlexSender, dj Jeen, dj PasHa Jet, dj Tonny Milton, dj Maxima. Также в программе яркое шоу, а ведущий вечера — Олег Кондауров. 80s time Когда: 22 февраля, пятница, 22.00

Где:"Типография", культурный центр,Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

Вход свободный, добровольный взнос приветствуется. В пятницу в культурном центре «Типография» пройдет вечеринка в стиле 80-х. На один день гости «Типографии» погрузятся в атмосферу веселья 80-х годов — много синти-попа в музыке и ярких цветов в одежде и на лице. Музыкальный фон создают диджеи Кирюхин и СПОТ. На входе действует фейсконтроль.

События

Когда: 24 февраля, воскресенье, 10.00

Где:Дом Дворянского собрания, Тула, пр. Ленина, 44

Цена: 250 р.

В Доме Дворянского собрания пройдет вокальный конкурс «Фортиссимо». В конкурсе примут участие исполнители со всех уголков России. В этом году конкурс расширяет свои границы и включает в себя новые музыкальные коллективы. Участники покажут номера в нескольких музыкальных направлениях: академический вокал, хоры, фольклор, народный вокал.

Когда: 23 февраля, суббота, 17.00

Где: «Салют», спортивно-оздоровительный центр

Тула, улица Николая Руднева, 64а, вход с торца

Вход свободный, дополнительная информация по тел. +7 (953) 962-90-04 Федосеев Сергей

В честь Дня защитника Отечества, в фитнес-центре «Салют» пройдет очередной батл среди сильнейших армрестлеров Тулы. Будет весело, забирайте с собой хорошее настроение и незабываемые впечатления.

Театр

Когда: 23 февраля, суббота, 18.00

Где:Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского

Тула, проспект Ленина, 51

Цена: 2400 р.

В субботу в Тульской филармонии им. Михайловского пройдет юбилейный спектакль театра танца TODES «И приснится же такое…» - это своеобразное посвящение 30-летию творчества театра. Новая постановка Аллы Духовой - это динамичные, оригинальные, красивые номера, тонкая профессиональная работа артистов балета, необычные эффектные костюмы, прекрасная музыка и красочное световое шоу!

В спектакле прекрасная музыка и красочное световое шоу. На сцене, словно в сказочном сне, меняются времена и страны. Нежность романтичного утреннего Парижа сменяется озорной скачкой ковбоев, а Казанова в это время соблазняет роскошную даму… В загадочном мире сна найдется место и любви, и ревности, и обидам, и примирению, и конечно, безграничному счастью!

Когда: 24 февраля, воскресенье, 19.00

Где: "Октава", творческий индустриальный кластер

Тула, улица Каминского, 24

Цена: 400 р.

В воскресенье в Большом зале «Октавы» состоится спектакль «-30», который придумала и поставила казанская Творческая лаборатория «Угол». В спектакле нескольких коротких новелл, в основе которых лежат события, интернет-посты и тексты, написанные самими актерами. Сюжет «-30»— попытка осознать себя как поколение, ощутить время и окружающее пространство реальности. Героями пьесы выступают участники постановки — живые люди, такие же реальные, как и зрители.

Детям

Когда: 22 февраля, пятница, 18.00, 23 февраля, суббота, 14.00

Где:Джунгли Парк

Тула, ул. Путейская 5, 2 корпус, 1 этаж.

Цена: 350 р/час, 700 р/безлимит, вход для взрослых и детей до 1 года в «Джунгли Парк» — бесплатный, скидки и льготы при покупке часовых билетов и бронировании банкетов для Дня Рождения не действуют.

Семейный парк активного отдыха «Джунгли Парк» приглашает мальчишек от 6 до 12 лет принять участие в конкурсе «Мистер Джунгли»!

Претендентов на победу ждут невероятные сражения и состязания в ловкости, выносливости, меткости и смекалке.

Этапы конкурса:

первый отборочный тур пройдет 22 февраля с 18.00;

второй отборочный тур пройдет 23 февраля с 14.00.

Участникам предстоит пройти полосу препятствий, открыть тайну виртуальной реальности и выполнить задание в шлеме VR, а также продемонстрировать свою ловкость в спортивном состязании.

Суперфинал между победителями отборочных туров состоится 24 февраля в 12.00.

Финалистам предстоит раскрыть тайну лабиринта, отыскать ключи и найти сундук с сокровищами, сразиться с друг другом в лазертаг.

Специальные гости финала — шоу гигантских роботов-трансформеров! Ням-ням шоу Когда: 23 февраля, суббота, 11.00, 16.00

Где:Тульский областной Экзотариум (старое здание)

Тула, улица Октябрьская, 26

Цена: по стоимости входного билета — взрослый- 200 р., детский билет — 150 р., льготный билет — 100 р. В субботу в старом здании экзотариума на ул. Октябрьской д. 26 пройдет праздничное ням-ням, в котором гости увидят, как завтракают или обедают питомцы и при желании покормить кого — то из них самостоятельно. В заключение экскурсии будет разыгран приз. Сказочная сказка про чудесные чудеса

Когда: 24 февраля, воскресенье, 12.00

Где: Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского

Тула, проспект Ленина, 51

Цена:250 р.

В воскресенье пройдет музыкальное театрализованное представление для детей в исполнении фольклорного ансамбля «Услада». По сюжету спектакля «Сказочная сказка про чудесные чудеса» далеко-далеко, среди заснеженных елей и мерцающих звезд, стоит сказочный терем. И живет там настоящий Волшебник — Хозяин Зимнего Леса со своими чудесными помощниками — теткой Кружилихой-сторожихой, дозорным Филимоном и мудрой говорящей вороной Апполинарией Карловной… Каких неведомых гостей принесет к ним Ветер в морозную праздничную ночь? Какие песни споет новогодняя Метель? И самое главное — как снять таинственное Заклятие Ледяного Сердца?

Спорт

Когда: 22 февраля, пятница, 15.00

Где: Детский конькобежный центр, Тула, ул. М. Горького, 14−20

Вход свободный.

На искусственном катке «Детского конькобежного центра» пройдут открытые соревнования по конькобежному спорту, приуроченные к Дню Защитника Отечества. В первенстве примут участие ученики спортивной школы «Восток».

Когда: 22 февраля, пятница, 14.45

Где:Физкультурно-оздоровительный комплекс, МАУ «СО»

поселок Ленинский, поселок Ленинский, ул. Механизаторов, 10В

Вход свободный.

В пятницу в бассейне МАУ «СО» состоится соревнование по плаванию. Участники представят технику плавания кроль на спине.

Когда: 22 февраля, пятница, 17.00

Где:Новое поколение

Тула, Тула, ул. Металлургов 22а

Вход свободный.

В пятницу в спорткомплексе «Новое поколение» состоится игра баскетбольного матча Суперлиги 2. БК «Арсенал» примет на своей площадке «Динамо» из «Ставрополя».

А что в кино?

Когда: 23 февраля, суббота, 19.00

Где: «Октава», творческий индустриальный кластер, Тула, улица Каминского, 24

Вход свободный.

В «Октаве» покажут фильм о легендарном военном фотографе Роберте Капе. Это классик фотожурналистики и один из основателей международного фотоагентства «Магнум». Полная приключений жизнь Капы дала возможность авторам сделать не заурядный байопик, а захватывающий и трогательный фильм о любви и войне, вслед за самим Капой показав, насколько ужасна война и насколько прекрасен человеческий дух. Режиссер картины — Энн Мейкпис.

В фильме рассказывается о жизни легендарного военного фотографа, его профессиональной и творческой судьбе, представлено множество фотографий и исторических видеоматериалов.

После просмотра состоится обсуждение фильма со специальным гостем — независимым куратором и исследователем фотографии Екатериной Зуевой.

Цена: от 140 р.

В кино выходит военно-историческая драма действие которой происходит в период реформ Петра Первого в сибирской глубинке. В тайге новая гвардия противостоит диким отрядам воинственного джунгарского ханства. Молодой офицер новой гвардии Петра I Иван Демарин по заданию царя отправляется в глубину Сибири — в пограничный Тобольск. Там ему со своим полком, оказавшимся всем вместе в пограничном городе Тобольске, предстоит не просто оборонять крепость от враждебно настроенных джунгар и оказаться втянутым в заговор местных князей, но и повстречать свою настоящую любовь, а также поучаствовать в авантюрной охоте по розыску богатого клада — золота Яркенда.

Цена: от 140 р.

В кино выходит продолжение семейного фантастического мультфильма про молодого викинга Иккинга и его верного спутника, чёрного дракона Беззубия породы Ночная Фурия. Вот уже многие годы, как воцарился мир и люди живут бок о бок в полной гармонии с драконами. Те помогают им во всём, и в делах, и по хозяйству благодаря своему большому разнообразию видов, типажей и пород. Но жизнь меняется, когда в поселении появляется загадочная Белая Фурия, редкий и ранее неизвестный вид дракона, сохранившийся, кажется, вот этой одной единственной особью. А по её стопам прибывает разъярённый охотник на драконов, способный нарушить царящую гармонию и погубить всё, что стало так дорого людям.