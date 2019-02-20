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День Защитника Отечества в музее оружия

День Защитника Отечества в музее оружия

Тульский музей оружия приглашает на торжественное мероприятие, посвященные Дню Защитника Отечества.

23 февраля музей будет работать с 9.30 до 21.00. Публикуем полную программу.

10.00−20.00 — костюмированные экскурсии по постоянной суперсовременной экспозиции «История стрелкового и холодного оружия с IVX века до современности».

Зал славы российского оружия

10.00 — 10.30 — торжественное принятие присяги воспитанниками военного патриотического клуба «Тайфун».

10.30 — 11.00 — «О доблести и славе. Знаменитые русские марши». Концертная программа детского духового оркестра.

12.00, 13.30, 15.00, 16.30 — демонстрация фильма, посвященного героическим страницам российской военной истории и истории оружейного производства.

14.00 — 15.00 — «Великие сражения России». Культурно-образовательная программа.

15.30 — 17.00 — «Танковые бои». Тактическая игра-триал.

3-й экспозиционный уровень: зал славы

10.30 -11.30 — «Стальные стражи в бою». Познавательно-стратегическая командная игра. Третий экспозиционный уровень.

2-й экспозиционный уровень: детская площадка

11.00 — 14.00 — «Курс молодого бойца». Военно-патриотическая программа

Вход свободный.

Где и когда?
Музей оружия, здание-шлем
Тула, улица Октябрьская, 2 (санитарный день - последний понедельник каждого месяца)
23 февраля 2019, суббота
09:30
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