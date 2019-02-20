День Защитника Отечества в музее оружия
Тульский музей оружия приглашает на торжественное мероприятие, посвященные Дню Защитника Отечества.
23 февраля музей будет работать с 9.30 до 21.00. Публикуем полную программу.
10.00−20.00 — костюмированные экскурсии по постоянной суперсовременной экспозиции «История стрелкового и холодного оружия с IVX века до современности».
10.00 — 10.30 — торжественное принятие присяги воспитанниками военного патриотического клуба «Тайфун».
10.30 — 11.00 — «О доблести и славе. Знаменитые русские марши». Концертная программа детского духового оркестра.
12.00, 13.30, 15.00, 16.30 — демонстрация фильма, посвященного героическим страницам российской военной истории и истории оружейного производства.
14.00 — 15.00 — «Великие сражения России». Культурно-образовательная программа.
15.30 — 17.00 — «Танковые бои». Тактическая игра-триал.
10.30 -11.30 — «Стальные стражи в бою». Познавательно-стратегическая командная игра. Третий экспозиционный уровень.
11.00 — 14.00 — «Курс молодого бойца». Военно-патриотическая программа
Вход свободный.