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Власть

Власть

Страна:
США, 2018
 
Премьера:
в РФ 21.02.2019
 
Режиссер:
Адам МакКей
  
Актеры:
Эми Адамс, Кристиан Бэйл, Сэм Рокуэлл, Стив Карелл, Шей Уигэм, Джесси Племонс, Элисон Пилл, Лили Рэйб, Тайлер Перри, Эдди Марсан
  
Жанр:
драма, биографический
  
Продолжительноcть:
132 мин
  
Бюджет:
$40 000 000,00
  
Рейтинг Кинопоиска:
6,76
          
 

Когда миром управляют деньги и связи, один человек может получить безграничное влияние. Уникальный дар убеждения, незаурядный ум и доступ на самые высокие уровни власти позволили ему стать кукловодом среди сильных мира сего. Оставаясь теневым игроком, он навсегда изменил ход истории…

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