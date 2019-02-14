Страна: США, 2018

Премьера: в РФ 21.02.2019

Режиссер: Адам МакКей

Актеры: Эми Адамс, Кристиан Бэйл, Сэм Рокуэлл, Стив Карелл, Шей Уигэм, Джесси Племонс, Элисон Пилл, Лили Рэйб, Тайлер Перри, Эдди Марсан

Жанр: драма, биографический

Продолжительноcть: 132 мин

Бюджет: $40 000 000,00

Рейтинг Кинопоиска: 6,76

Когда миром управляют деньги и связи, один человек может получить безграничное влияние. Уникальный дар убеждения, незаурядный ум и доступ на самые высокие уровни власти позволили ему стать кукловодом среди сильных мира сего. Оставаясь теневым игроком, он навсегда изменил ход истории…