Власть
Страна:
США, 2018
Премьера:
в РФ 21.02.2019
Режиссер:
Адам МакКей
Актеры:
Эми Адамс, Кристиан Бэйл, Сэм Рокуэлл, Стив Карелл, Шей Уигэм, Джесси Племонс, Элисон Пилл, Лили Рэйб, Тайлер Перри, Эдди Марсан
Жанр:
драма, биографический
Продолжительноcть:
132 мин
Бюджет:
$40 000 000,00
Рейтинг Кинопоиска:
6,76
Когда миром управляют деньги и связи, один человек может получить безграничное влияние. Уникальный дар убеждения, незаурядный ум и доступ на самые высокие уровни власти позволили ему стать кукловодом среди сильных мира сего. Оставаясь теневым игроком, он навсегда изменил ход истории…
23 февраля, суббота
|19:40
|ДКЖ Кино