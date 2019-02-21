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На базе отдыха «Волна» на реке Воронке пройдет зимний рыболовный фестиваль. В соревнованиях может принять участие лица старше 18 лет.

Участники будут соревноваться в ловле рыбы на льду. Обладатель самого большого улова получит подводную видеокамеру CALYPSO UVS-03, благодаря которой любой рыбак будет знать где находится рыба.

Гостей праздника ждет много интересного: конкурсы, консультации, выставки на тематических площадках.

Полная программа:

9.00 – начало регистрации участников соревнования
10.30 – 11.00 – открытие соревнований, выдвижение к месту ловли
11.00 – 14.00 – соревнование по ловле рыбы со льда
13.00 – 16.00 – конкурсы, консультации, выставки для участников, зрителей и гостей фестиваля на тематических площадках
15.00 – 16.00 – взвешивание уловов участников, подсчет результатов
16.00 – 16.30 – подведение итогов фестиваля, награждение победителей

Вход свободный, требуется предварительная регистрация.

 

Где и когда?
Волна, база отдыха
поселок Косая Гора, Орловское шоссе, д.11
23 февраля 2019, суббота
09:00
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