На базе отдыха «Волна» на реке Воронке пройдет зимний рыболовный фестиваль. В соревнованиях может принять участие лица старше 18 лет.

Участники будут соревноваться в ловле рыбы на льду. Обладатель самого большого улова получит подводную видеокамеру CALYPSO UVS-03, благодаря которой любой рыбак будет знать где находится рыба.

Гостей праздника ждет много интересного: конкурсы, консультации, выставки на тематических площадках.

Полная программа:

9.00 – начало регистрации участников соревнования

10.30 – 11.00 – открытие соревнований, выдвижение к месту ловли

11.00 – 14.00 – соревнование по ловле рыбы со льда

13.00 – 16.00 – конкурсы, консультации, выставки для участников, зрителей и гостей фестиваля на тематических площадках

15.00 – 16.00 – взвешивание уловов участников, подсчет результатов

16.00 – 16.30 – подведение итогов фестиваля, награждение победителей

Вход свободный, требуется предварительная регистрация.