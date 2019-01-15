На сцене рок-клуба M2 состоится первое для Тулы выступление легендарной группы Korrosion.

На концерте зрители услышат лучшие старые хиты группы «Коррозия Металла» в исполнении Сергея «Борова» Высокосова, Романа (Костыля) Лебедева и Анлександра (Ящера) Бондаренко. Борову как автору принадлежит большая часть музыки классической КМ.



Группа действительно в настоящее время играет программу состоящую из песен Борова написанных им в период работы в КМ 1984−1998 годов.