Тобол
Страна:
Россия, 2018
Премьера:
в РФ 21.02.2019
Режиссер:
Игорь Зайцев
Актеры:
Илья Маланин, Дмитрий Дюжев, Дмитрий Назаров, Павел Табаков, Андрей Бурковский, Агата Муцениеце, Екатерина Гусева, Иван Колесников, Евгений Дятлов
Жанр:
исторический, приключения, семейный
Продолжительноcть:
108 мин
Молодой офицер новой гвардии Петра I Иван Демарин по заданию царя отправляется в глубину Сибири — в пограничный Тобольск. Здесь Иван встречает свою первую любовь и вместе со своим полком оказывается втянутым в заговор местных князей, охотящихся за золотом Яркенда. Его крепость окружена полчищами диких джунгар и помощи ждать неоткуда...
Сегодня
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|Синема Стар
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Завтра
|12:50
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|15:00
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|17:10
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|19:20
|Киносити
|21:30
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|22:05
|Синема Стар
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23 февраля, суббота
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|00:15
|Синема Стар
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24 февраля, воскресенье
|12:50
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|Синема Стар
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25 февраля, понедельник
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26 февраля, вторник
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|15:00
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27 февраля, среда
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Сегодня
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23:40
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Завтра
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19:20
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23 февраля, суббота
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17:10
19:20
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23:40
01:50
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22:05
00:15
24 февраля, воскресенье
|Киносити
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12:50
15:00
17:10
19:20
21:30
23:40
01:50
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22:05
00:15
25 февраля, понедельник
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12:50
15:00
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19:20
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23:40
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26 февраля, вторник
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15:00
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27 февраля, среда
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12:50
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