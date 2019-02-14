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Тобол

Тобол

Страна:
Россия, 2018
 
Премьера:
в РФ 21.02.2019
 
Режиссер:
Игорь Зайцев
  
Актеры:
Илья Маланин, Дмитрий Дюжев, Дмитрий Назаров, Павел Табаков, Андрей Бурковский, Агата Муцениеце, Екатерина Гусева, Иван Колесников, Евгений Дятлов
  
Жанр:
исторический, приключения, семейный
  
Продолжительноcть:
108 мин
  

Молодой офицер новой гвардии Петра I Иван Демарин по заданию царя отправляется в глубину Сибири — в пограничный Тобольск. Здесь Иван встречает свою первую любовь и вместе со своим полком оказывается втянутым в заговор местных князей, охотящихся за золотом Яркенда. Его крепость окружена полчищами диких джунгар и помощи ждать неоткуда...

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17:10 Киносити
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25 февраля, понедельник
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26 февраля, вторник
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27 февраля, среда
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