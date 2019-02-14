Страна: Россия, 2018

Премьера: в РФ 21.02.2019

Режиссер: Игорь Зайцев

Актеры: Илья Маланин, Дмитрий Дюжев, Дмитрий Назаров, Павел Табаков, Андрей Бурковский, Агата Муцениеце, Екатерина Гусева, Иван Колесников, Евгений Дятлов

Жанр: исторический, приключения, семейный

Продолжительноcть: 108 мин

Молодой офицер новой гвардии Петра I Иван Демарин по заданию царя отправляется в глубину Сибири — в пограничный Тобольск. Здесь Иван встречает свою первую любовь и вместе со своим полком оказывается втянутым в заговор местных князей, охотящихся за золотом Яркенда. Его крепость окружена полчищами диких джунгар и помощи ждать неоткуда...