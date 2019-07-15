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Тульские «Адам и Ева»: подлинник или копия?

Тульские «Адам и Ева»: подлинник или копия?

Дорогие друзья! В рамках совместного проекта Myslo и Тульского музея изобразительных искусств, приуроченного к его 100-летию, продолжаем знакомить вас с наиболее интересными его экспонатами.

 

Адам и Ева. Ок. 1622 г. Холст, масло; 82×69 см.
Доменико Фетти (1589 — 1623)

Доменико не был тем пионером в искусстве, каким был его кумир — Караваджо. Но Фетти — художник до мозга костей, и подлинная красота содержится в каждом ударе его кисти, в каждой комбинации его красок. Сравнивая Фетти с художниками XVIII века, искусствоведы отмечают: «…он изящен без жеманства, полон жизни без тривиальности, виртуозен без назойливого щегольства и красив без тени педантизма».

Полотно итальянского мастера приобрёл известный российский просветитель и коллекционер Александр Сергеевич Строганов, о чём он сообщил в своём «Систематическом каталоге картин» 1793 года: «она была в кабинете господина Биброна де Кормери, из него перешла в собрание Маршала де Талара, я ее купил на его аукционе в 1756 г. С дерева была переведена на холст знаменитым Хакэном в 1772 г. в Париже не без ущерба для живописи».

В том же каталоге отмечена дата приобретения — 22 марта 1756 года, цена — 1310 ливров и название — «Сельская жизнь».

В коллекцию Тульского музея изобразительных искусств картина поступила в 1920 году как «Адам и Ева».

Работники музея настаивают, что именно она является не только собственноручным произведением Фетти, но и первым вариантом композиции — четыре последующих хранятся в Англии (Лондон, Институт искусства Курто) и в Париже (Лувр).

Однако убежденность туляков разделяют не все исследователи творческого наследия Фетти.

Если бы не название, мало кто из зрителей смог бы догадаться, что на картине живописца изображена прародительница рода человеческого – Ева. Словно простая крестьянка, она прядет пряжу, рядом — любимые сыновья Каин и Авель. Отец семейства Адам — на дальнем плане, он возделывает землю, в трудах добывая хлеб насущный. Библейский сюжет, перенесённый художником в современную ему среду. Сочно, интересно и очень красиво в колористическом плане. Не правда ли?

Сюжет: Неизвестные истории музейных шедевров
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Автор: Елена Рябикова, сегодня, в 11:17 +5
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