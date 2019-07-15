Редактор раздела моды в Cosmo: о профессии, вдохновении и трендах-2019

Автор Анна Алексеева, фото Александра Воронина, nowfashion.com и instagram.com.

14 июля в большом зале индустриального кластера «Октава» было оживленно. Девушки и парни нарядились в последних тенденциях уличного стиля, вооружились телефонами и записными книжками в ожидании лекции Ланы. Редактор моды Cosmopolitan делилась эксклюзивной информацией о том, как сделать свой блог о стиле полезным, популярным и начать зарабатывать в модной индустрии.

Мода циклична и зачастую дизайнеры перевыпускают в более современной обертке бестселлеры брендов, ориентируются на икон стиля, старое кино и историю. Несмотря на это, каждый сезон на показах появляется что-то совершенно новое, порой граничащее с безумием.

Как не потеряться в этой beauty-паутине стилисту и потребителю? Выделить среди сотни показов тренды будущего сезона?

Смотри

Достаточно взглянуть на три-четыре показа, чтобы заметить общие детали. Например, одними из лидеров цвета в будущем сезоне будут небесные оттенки (синий, голубой), которые использовали на показах Fendi, Elie Saab, Jean Paul Gaultier и многие другие.

Fendi Couture Fall Winter Rome 2019 / Elie Saab Couture Fall Winter Paris 2019 / Jean Paul Gaultier Fall Winter Paris 2019. Фото nowfashion.com

Стать гостем показа — это одновременно честь и огромная ответственность. В период Недели Моды на улицах разворачивается настоящая борьба между звездами, инфлюенсерами и блогерами. Это самые наблюдательные зрители, которым еще до показа необходимо уловить будущие тренды и показать их в своем образе. Порой за неделю они сменяют более 35 образов, переодеваются прямо в машине/такси, перемещаясь между показами. Их street style неизменно разлетается сотнями репостов по сети и непременно попадает в объектив уличных фотографов.

Назад в будущее

Как мы писали выше, мода циклична. Дизайнеры, блогеры и стилисты не скрывают, что часто вдохновляются прошлым, придумывая образы на будущее. Кино, архивы модных домов, иконы стиля — вечный тренд и источник вдохновения вне времени.

Например, культовая сумка Dior Saddle Bag многим запомнилась после выхода на экраны сериала «Sex in the city» от HBO и была перевыпущена в 2018 году.



Sex in the city, 1998−2003 гг. Dior Saddle Bag 2018 г.

Где еще искать вдохновение для блога о моде?

Тематические сайты о конкретных предметах гардероба, новостные fashion-порталы и street style аккаунты, юмор о моде (например, @fashionassistants от первого лица рассказывает курьезные случаи помощника стилиста), страницы брендов, звездных стилистов, моделей, редакторов моды, инфлюенсеров, дизайнеров и многих других.

Не готовы подписываться на все эти источники? Есть те, кто собирают информацию за вас. Так, сайт nowfashion.com заменит вам календарь будущих показов и поиск фото с них, whowhatwear.co.uk, redcarpet-fashionawards.com разберут образы по частям.

Лана Нисневич:

«Появляется ли у меня желание забыть о моде и уйти из-за количества информации? — иногда. Но потом я вспоминаю, что мода — это не просто вещи. За ними много скрыто того, что хочется изучить. А как я могу поставить «точку», если не всё ещё знаю?»

Блиц

— Как вы распределяете время, чтобы не утонуть в таком объеме информации?

— Я разделяю аккаунты на личный и рабочий. Просыпаюсь и пока собираюсь на работу с рабочего аккаунта просматриваю ленту, читаю новости и готовлю несколько тем, о которых планирую писать сегодня. После утверждения с коллегами, готовлю материалы.

Публикации в свой личный блог в телеграм (@whyhet) и инстаграм (@nisnevich) готовлю в свободное время, чаше всего вечером.

Очень важно, если вы планируете развивать свой блог, сразу определиться с «изюминкой», чтобы выделиться среди других, и периодичностью к которой привыкнут ваши подписчики.

— Как стать редактором раздела моды крупного издания?

— Очень просто! – смеется Лана. – Подпишитесь на шеф-редакторов журналов в facebook и следите за обновлениями. Крайне редко мы ищем сотрудников на сторонних сайтах, обычно публикуем вакансии прямо у себя в блоге. Не бойтесь писать первыми, но и не переусердствуйте с креативом в сопроводительном письме. Просто расскажите, почему вы хотите работать именно здесь. Я все свои работы искала именно так, писала «есть ли у вас стажировка или что-то ещё?».

Прим. ред.: до вступления в должность редактора раздела моды сайта Cosmopolitan Russia Лана Нисневич работала в Elle, TimeOut и L’Officiel Voyage.



— Что в тренде на будущий сезон?

— Total-look все еще в моде — бежевый, оранжевый, коричневый, кремовый, кофейный. Широкие брюки, костюмы в клетку из юбки-миди и приталенного пиджака, кожаные платья. Не торопитесь убирать летние легкие платья при наступлении холодов. Добавьте к ним черные колготки и ботильоны — этот тренд получил название «темная романтика». И перья! На верхней одежде для самых смелых модниц.

