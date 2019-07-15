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Где на дорогах Тульской области работают стационарные камеры: карта
Фото Дмитрия Дзюбина.

Где на дорогах Тульской области работают стационарные камеры: карта

Раскрываем месторасположение стационарных комплектов фотовидеофиксации нарушений ПДД.

На дорогах Тульской области работают 90 стационарных комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД. Они установлены в местах концентрации ДТП и на аварийно-опасных участках автомобильных дорог по состоянию на 2016 год.

Как сообщили Myslo в региональном минтрансе, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» до 2024 года количество стационарных комплексов увеличится в два раза.

Планируется, что с 2019 по 2021 г. камеры передислоцируют на вновь образовавшиеся места концентрации ДТП и опасные участки.

Также на дорогах Тульской области работают 25 передвижных комплексов фиксации нарушений ПДД. «Треноги» устанавливаются в соответствии с перечнем адресов, предоставляемых УГИБДД, на основании проводимого анализа аварийности на территории региона.

карта стационарных камер

Итак, публикуем карту стационарных камер. Изучайте и запоминайте. Однако помните, что вне зависимости от наличия комплексов автоматической фотовидеофиксации, нарушать ПДД запрещено.

Сюжет: Полезные разъяснялки
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:21 +3
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