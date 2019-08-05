Самая дорогая в мире художница – наша землячка

Материал подготовили Мария Сарова (ТМИИ) и Елена Рябикова.

Дорогие друзья! В рамках совместного проекта Myslo и Тульского музея изобразительных искусств, приуроченного к его 100-летию, продолжаем знакомить вас с экспонатами из собрания «юбиляра».

Картина: В мастерской художницы. 1910-е гг.

Холст, масло; 109×97 см.

Автор: Наталья Сергеевна Гончарова (1881, с. Нагаево, Тульская область — 1962, Париж).

Картина поступила в собрание Тульского художественно-исторического музея (в то время он так назывался) в 1926 году из Художественно-промышленного техникума.



Наталья Сергеевна Гончарова — русская художница-авангардист, представительница движения «лучистов», флагман русского модернизма, скульптор, сценограф. Принадлежала к дворянскому роду Гончаровых, ее дед по отцовской линии — племянник Натальи Гончаровой-Пушкиной.

Детство художницы прошло в Тульской губернии, где её отцу принадлежали несколько сёл и усадеб (Ладыжино, Нагаево, село Лужны и др.).

Она училась в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, сначала у скульптора-импрессиониста П. П. Трубецкого , а с 1904-го — у Константина Коровина. Однако считается, что ее главным учителем стал муж, М. Ф. Ларионов , с которым Гончарова познакомилась в 1900 году. Эта обаятельная пара осталась неразлучна и в жизни, и в творчестве. Почти во всех выставках и в творческих объединениях («Бубновый валет», «Ослиный хвост», «Мишень» и пр.) художники участвовали вместе.

Первая персональная выставка Гончаровой в 1910 году продлилась чуть дольше суток — полиция закрыла вернисаж, изъяв несколько работ. Наталье предъявили обвинение в распространении порнографии, но позже в суде ее оправдали. Больше в этом жанре она не работала никогда…

На сегодняшний день Наталья Сергеевна Гончарова — самая дорогая и самая известная русская художница, её картины стоят дороже, чем работы любой другой художницы в истории. В частности, картина «Цветы» (1912) была продана на аукционе Christie’s в 2008 году более чем за 10,9 млн долларов, полотно «Испанка» (1916) в 2010 году — за $10,7 млн, а «Сбор яблок» (1909) в 2007 году — за $9,8 млн.



Тульская школа авангардистов

По примеру Москвы и Петербурга в Туле в 1920 году было открыто художественное учебное заведение — Государственные свободные художественные мастерские (ГСХМ). Организатором и директором (до 1922 года) стал Петр Дмитриевич Покаржевский, Мастерские располагались на проспекте Ленина, 43, где ныне находится коммунально-строительный техникум.

ГСХМ создавались в стране для подготовки художников нового типа, способных решать задачи строительства новой, советской художественной культуры. В них, наряду со сторонниками традиционных методов обучения, большую роль играли представители левых течений в искусстве — кубисты, футуристы, абстракционисты.

При мастерских создавались Музеи живописной культуры — первые музеи современного искусства. Но уже в 1926 году «золотое десятилетие» русского авангарда закончилось. Художники, горячо поддержавшие революцию, были объявлены формалистами.

Свободные мастерские, к тому времени получившие название художественно-промышленных техникумов (в том числе и в Туле), расформировали, а музеи при них закрыли, отправив коллекции в губернские музеи в лучшем случае, а в худшем — продав за границу или уничтожив. Именно из Тульского художественного-промышленного техникума в музей и были переданы произведения авангардистов.