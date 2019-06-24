Неизвестные истории музейных шедевров: потомок царицы Тамары из сельского клуба

Дорогие друзья! В рамках совместного проекта Myslo и Тульского областного художественного музея, приуроченного к его 100-летию, продолжаем знакомить вас с наиболее интересными его экспонатами.

Портрет князя Имеретинского Александра Константиновича. 1873

Автор: Иван Николаевич Крамской (1837 — 1887)

Холст, масло; 101×84 см.

Полотно поступило в 1926 г. из имения Имеретинских в с. Троицкое Чернского уезда Тульской губернии.

Александр Константинович Имеретинский — генерал-адъютант, генерал от инфантерии (30.08.1891), член Государственного Совета. Внук царя Имеретии Давида I, потомок царицы Тамары. Был женат на Анне Александровне, урожденной графине Мордвиновой (1841 — 1914), фрейлине Двора (27.07.1861). Детей в браке не было.

Жена И меретинского, Анна Александровна, урожденная Мордвинова, была владелицей этого имения (Мордвиново) и художницей-любительницей. В том же зале произведений передвижников, где находится портрет Имеретинского, экспонируется и «Лес в Мордвинове» И. И. Шишкина (картина написана в имении той самой Мордвиновой).

Судьба огромной коллекции произведений искусства из имения кн. Имеретинского была непростой. В послереволюционные годы многие шедевры были вывезены в Чернь для… украшения тамошнего народного дома. Об этом вспоминает в своей автобиографической повести «У птенцов подрастают крылья» уроженец Черни, писатель Георгий Скребицкий:

– «По самому последнему снегу, вернее, уже в распутицу, целый обоз, возглавляемый Сергеем Леонидовичем Благовещенским, тронулся в дальний путь в деревню … за электростанцией, за роскошной обстановкой, скульптурой, картинами и прочими редкостями.

…все музейные диковинки привезли в Чернь, когда я еще болел. Сережа ходил смотреть. Пришел и рассказал, что «очень интересно!».

— Такие картины есть, что и в Москве не сыщешь! И статуи разные. А уж про обстановку и говорить нечего: все шелк, да бархат, да золотом отделано. Сергей Леонидович рассказывал: приехал он, а обстановку-то почти всю крестьяне уже разобрали, поделили. Ну, он парень не промах — давай все назад. Все поотобрал и привез. Даже страшно в нардом мебель такую ставить, — покачал головой Сережа. — Как полезут наши ребята в сапогах на этакие стульчики, диванчики, только держись — сразу все поломают.

Вскоре … Сергей Леонидович уехал в командировку в Москву закупать все необходимое для освещения нардома.

…А мы тем временем принялись расставлять … вещи, привезенные из музея Имеретинской. Мебель расставили по комнатам. А в фойе поставили еще скульптуру и по стенам развесили картины.

Увы, мы, молодежь, тогда просто не понимали, какими сокровищами искусства мы украшаем наш нардом. Вспоминая теперь все это, я с уверенностью могу сказать, что ни в одном нашем театре нет таких картин, какими были украшены стены фойе. Тут были подлинники многих лучших мастеров, в том числе Шишкина, Айвазовского и многих иностранных художников, имена которых я не знал. Вспоминаются мне чудесные виды Италии, море, горы вдали, все залито солнцем. Но более точно вспомнить, что там было изображено, а тем более имена авторов, я не могу.

Забегая вперед, должен со стыдом и грустью сказать, что постепенно все эти ценности куда-то пропали. Никто их особенно не хранил и никто за них не отвечал. Так, разошлись по рукам…»

Писатель ошибается — не всё пропало! Большую часть шедевров удалось сохранить: их отправили в Тулу, в художественно-исторический музей (ныне — краеведческий). И, скорее всего, это произошло в 1926 году — именно эта дата указана в музейной аннотации к портрету князя Александра Имеретинского.

…Что касается усадьбы князя Имеретинского, то, по свидетельству тульских историков, до настоящего времени там сохранились сложенный из дикого камня скотный двор середины XIX в.; обширный пейзажный парк с заросшим прудом; недействующая (почти разрушенная временем и людьми) Троицкая церковь 1786-1817 гг., построенная А. П. и П. А. Толстыми вместо прежней деревянной.

Материал подготовлен Марией Серовой (ТОХМ) и Еленой Рябиковой.