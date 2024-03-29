  1. Моя Слобода
  2. Город
  3. Обзоры
  4. Еда
  5. Где поесть шаурму в Туле: пробуем новые варианты - MySlo.ru
город
город
Регистрация
Где поесть шаурму в Туле: пробуем новые варианты

Где поесть шаурму в Туле: пробуем новые варианты

Вкусный проект Myslo: дегустируем еду и делимся впечатлениями!

Вот уже два года мы пробуем еду в популярных заведениях и точках фас-фуда в Туле. Мы начинали с шаурмы, потом пробовали её еще раз, но точек открылось настолько много, что мы решили снова продегустировать популярный уличный стритфуд.

Итак, в этот раз мы купили шаурму с курицей здесь:

  • «Шаверма» на ул. Оборонной, 29.
  • How are you на ул. Пролетарской, 2, площадка возле ТРЦ «Макси».
  • «Шаурмафия» на пр. Ленина, 28-б.
  • «Баракат» на Иншинском кольце.
  • Dark side на ул. Советской, 16.
 

«Шаверма»

PAV-6594.jpg

Шаурмичная «Шаверма» притаилась среди небольших магазинчиков на Оборонной. Заходить было страшновато, признаюсь. Но, на самом деле, всё оказалось очень даже прилично. Чисто, опрятный повар, свежие на вид овощи для начинки. Что же по вкусу?

Цена: 190 руб.

Вес: 372 г.

PAV-6596.jpg

Вкус – тоже зачет! Приятный соус, его много, поэтому шаурма не сухая. Внутри – помидоры, огурцы, морковь по-корейски и, конечно, курица. Ингредиенты хорошо сочетаются, и даже морковка не перебивает все остальное.

Курица мягкая, приятная. Это вкусная классическая шаурма. Блюдо однозначно заслуживает высший балл!

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

 

How are you

PAV-6598.jpg

Сеть How are you – одна из самых приятных и стильных на вид. Яркие надписи на шаурмичной, стильная вывеска. Симпатично! Меню большое, есть даже варианты шаурмы с морепродуктами, но мы берем с курицей, как и обещали.

Цена: 199 руб.

Вес: 298 г.

PAV-6599.jpg

Лаваш немного подгорел, впрочем для шаурмы это не так критично: хрустящую корочку мы любим. Проблемы с блюдом в другом: начинки маловато (это видно и на фото), а вот лаваша столько, что хочется им с кем-то поделиться.

Он сухой, жесткий, много раз закручен. Овощей мало, курицы тоже. Правда, здесь, ощущается не филе, а куриное бедро. Такое мясо играет поинтереснее.

Есть огурцы, пекинская капуста и как будто добавлен болгарский перчик. Мы его не нашли внутри, возможно, такой привкус дает соус. 

Не ужасно, но предыдущее блюдо понравилось нам намного больше. Из-за сухого огромного лаваша и маленького количества начинки снизим баллы.

Наша оценка: 3 из 5 баллов.

 

«Шаурмафия»

PAV-6601.jpg

«Шаурмафия» находится в самом центре города. Посетителей внутри прилично. Проверим: это из-за вкуса или расположения?

Цена: 185 руб.

Вес: 459 г.

PAV-6602.jpg

Обратите внимание на вес! Это по-настоящему огромная шаурма, а в заказе, между прочим, классическая версия, есть порция побольше. Начинки много, лаваш плотный, кажется, что даже слишком, но такое щедрое блюдо другой бы просто не удержал.

В начинке: курица, капустный салат, соленые огурцы, помидоры и два вида соуса. Овощей маловато, а мясо порезано очень большими кусками. Много лука. В целом, прилично, но без вау-эффекта. И очень сытно, конечно.

Наша оценка: 4 из 5 баллов.

 

«Баракат»

PAV-6603.jpg

На Иншинском кольце в Туле много шаурмичных, но эту вы точно увидите сразу. Возле «Бараката» стабильно внушительная очередь. Если быть честным, эту палатку автор заприметила еще давно, так что это не первое знакомство с блюдом, а давняя любовь.

Цена: 170 руб.

Вес: 339 г.

PAV-6606.jpg

Итак, чем же шаурма покорила сердечко автора? Ярким вкусом. Дело в том, что в начинке не стандартное куриное филе с вертела, а шашлык. Мясо бомбическое! Есть капуста, помидоры, огурец и зелень. 

Все это в сочетании с лавашом напоминает летние посиделки у костра за шашлыком с овощами. Единственный минус – в этой шаурме много лука. Если не любите его, скажите об этом при заказе.

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

 

Dark side

PAV-6607.jpg

Эту шаурму мы заказали через сервис доставки еды, так что про убранство помещения ничего сказать не можем. Но заказ привезли быстро.

Цена: 290 руб.

Вес: 358 г.

PAV-6612.jpg

Это самая необычная шаурма из всех в обзоре. И дело даже не во внешнем виде. Внутри курица, пекинская капуста, помидоры, маринованные огурцы и фирменный соус. Все порезано крупно, много перца. 

Соус очень необычный для шаурмы. Из-за него блюдо напоминает салат в лаваше. Неплохо, но если вы хотите отведать классики – стоит выбрать что-то другое.

Наша оценка: 4 из 5 баллов.

 

Самое дорогое блюдо — Dark side (290 руб.).

Самое дешевое блюдо — «Баракат» (170 руб.).

Самое большое блюдо — «Шаурмафия» (459 г).

Самое маленькое блюдо — How are you (298 г).

Самое вкусное, по мнению редакции — «Шаверма» и «Баракат».

Сюжет: Где поесть
Где поесть блины на Масленицу в Туле – 2024
Обзоры / Еда
Где поесть блины на Масленицу в Туле – 2024
15 марта, в 18:00, 20 8237 3
Контрольная закупка Myslo: пробуем сгущенку
Обзоры / Еда
Контрольная закупка Myslo: пробуем сгущенку
1 марта, в 19:39, 52 17444 5
Где позавтракать в центре Тулы
Обзоры / Еда
Где позавтракать в центре Тулы
24 февраля, в 17:35, 80 20199 1
Вьетнам и Тай быстрого приготовления: пробуем редкие азиатские «бэпэшки»
Обзоры / Еда
Вьетнам и Тай быстрого приготовления: пробуем редкие азиатские «бэпэшки»
9 февраля, в 18:30, 27 20381 14
Все новости сюжета

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
Фотограф:
вчера, в 15:00 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Вернуть коже тонус, свежесть и молодость без инъекций и операций
Вернуть коже тонус, свежесть и молодость без инъекций и операций
Концерт «Три дня дождя», выставка в «Союзе» и спектакль-перформанс в «Октаве»: выходные в Туле
Концерт «Три дня дождя», выставка в «Союзе» и спектакль-перформанс в «Октаве»: выходные в Туле
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.