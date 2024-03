Где поесть шаурму в Туле: пробуем новые варианты

Вот уже два года мы пробуем еду в популярных заведениях и точках фас-фуда в Туле. Мы начинали с шаурмы, потом пробовали её еще раз, но точек открылось настолько много, что мы решили снова продегустировать популярный уличный стритфуд.

Итак, в этот раз мы купили шаурму с курицей здесь:

«Шаверма» на ул. Оборонной, 29.

How are you на ул. Пролетарской, 2, площадка возле ТРЦ «Макси».

«Шаурмафия» на пр. Ленина, 28-б.

«Баракат» на Иншинском кольце.

Dark side на ул. Советской, 16.

«Шаверма»

Шаурмичная «Шаверма» притаилась среди небольших магазинчиков на Оборонной. Заходить было страшновато, признаюсь. Но, на самом деле, всё оказалось очень даже прилично. Чисто, опрятный повар, свежие на вид овощи для начинки. Что же по вкусу?

Цена: 190 руб.

Вес: 372 г.

Вкус – тоже зачет! Приятный соус, его много, поэтому шаурма не сухая. Внутри – помидоры, огурцы, морковь по-корейски и, конечно, курица. Ингредиенты хорошо сочетаются, и даже морковка не перебивает все остальное.

Курица мягкая, приятная. Это вкусная классическая шаурма. Блюдо однозначно заслуживает высший балл!

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

How are you

Сеть How are you – одна из самых приятных и стильных на вид. Яркие надписи на шаурмичной, стильная вывеска. Симпатично! Меню большое, есть даже варианты шаурмы с морепродуктами, но мы берем с курицей, как и обещали.

Цена: 199 руб.

Вес: 298 г.

Лаваш немного подгорел, впрочем для шаурмы это не так критично: хрустящую корочку мы любим. Проблемы с блюдом в другом: начинки маловато (это видно и на фото), а вот лаваша столько, что хочется им с кем-то поделиться.

Он сухой, жесткий, много раз закручен. Овощей мало, курицы тоже. Правда, здесь, ощущается не филе, а куриное бедро. Такое мясо играет поинтереснее.

Есть огурцы, пекинская капуста и как будто добавлен болгарский перчик. Мы его не нашли внутри, возможно, такой привкус дает соус.

Не ужасно, но предыдущее блюдо понравилось нам намного больше. Из-за сухого огромного лаваша и маленького количества начинки снизим баллы.

Наша оценка: 3 из 5 баллов.

«Шаурмафия»

«Шаурмафия» находится в самом центре города. Посетителей внутри прилично. Проверим: это из-за вкуса или расположения?

Цена: 185 руб.

Вес: 459 г.

Обратите внимание на вес! Это по-настоящему огромная шаурма, а в заказе, между прочим, классическая версия, есть порция побольше. Начинки много, лаваш плотный, кажется, что даже слишком, но такое щедрое блюдо другой бы просто не удержал.

В начинке: курица, капустный салат, соленые огурцы, помидоры и два вида соуса. Овощей маловато, а мясо порезано очень большими кусками. Много лука. В целом, прилично, но без вау-эффекта. И очень сытно, конечно.

Наша оценка: 4 из 5 баллов.

«Баракат»

На Иншинском кольце в Туле много шаурмичных, но эту вы точно увидите сразу. Возле «Бараката» стабильно внушительная очередь. Если быть честным, эту палатку автор заприметила еще давно, так что это не первое знакомство с блюдом, а давняя любовь.

Цена: 170 руб.

Вес: 339 г.

Итак, чем же шаурма покорила сердечко автора? Ярким вкусом. Дело в том, что в начинке не стандартное куриное филе с вертела, а шашлык. Мясо бомбическое! Есть капуста, помидоры, огурец и зелень.

Все это в сочетании с лавашом напоминает летние посиделки у костра за шашлыком с овощами. Единственный минус – в этой шаурме много лука. Если не любите его, скажите об этом при заказе.

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

Dark side

Эту шаурму мы заказали через сервис доставки еды, так что про убранство помещения ничего сказать не можем. Но заказ привезли быстро.

Цена: 290 руб.

Вес: 358 г.

Это самая необычная шаурма из всех в обзоре. И дело даже не во внешнем виде. Внутри курица, пекинская капуста, помидоры, маринованные огурцы и фирменный соус. Все порезано крупно, много перца.

Соус очень необычный для шаурмы. Из-за него блюдо напоминает салат в лаваше. Неплохо, но если вы хотите отведать классики – стоит выбрать что-то другое.

Наша оценка: 4 из 5 баллов.

Самое дорогое блюдо — Dark side (290 руб.).

Самое дешевое блюдо — «Баракат» (170 руб.).

Самое большое блюдо — «Шаурмафия» (459 г).

Самое маленькое блюдо — How are you (298 г).

Самое вкусное, по мнению редакции — «Шаверма» и «Баракат».