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Концерт «Три дня дождя», выставка в «Союзе» и спектакль-перформанс в «Октаве»: выходные в Туле

Концерт «Три дня дождя», выставка в «Союзе» и спектакль-перформанс в «Октаве»: выходные в Туле

А еще юбилей «Крематория» и выступление LIL KRYSTALLL — в нашем обзоре.

Три дня дождя

Когда: 30 марта, суббота, 19.00.
Где: Cпорткомплекс «Тула-Арена».
Стоимость: от 2500 руб.
 

Три дня дождя

30 марта в спорткомплексе «Тула-Арена» пройдет концерт группы «Три дня дождя».

 

LIL KRYSTALLL

Когда: 31 марта, воскресенье, 18.00.
Где: Backstage.
Стоимость: от 1400 руб.
 

LIL KRYSTALLL

31 марта в Backstage выступит LIL KRYSTALLL. После большого успеха альбома KRISTINA, занявший первое место в чартах VK и Apple Music в день выхода, LIL KRYSTALLL отправился в большой сольный тур по 23 городам. На этот раз артист впервые отправится во многие города, чтобы презентовать свой новый альбом.

 

МОЛК

Когда: 30 марта, суббота, 18.00.
Где: Творческий кластер «Октава».
Стоимость: 1200 руб.
 

МОЛК

30 марта в кластере «Октава» покажут спектакль-перформанс «МОЛК».

Молк — единица молчания, пауза, момент безмолвия; единица исчисления количества и длительности пауз, обрывов и перерывов в речи.

Одной из тем перформанса является чувство. 7 перформеров синонимичны осязанию, обонянию, слуху, зрению, вкусу, равновесию и интуиции. Действия сводятся к одной точке — поэме Маяковского «Во весь голос».

 

Крематорий

Когда: 30 марта, суббота, 20.00.
Где: Concert Hall.
Стоимость: от 1800 руб.
 

Крематорий

30 марта в Concert Hall легендарная группа «Крематорий» отметит сорокалетие.

40 лет «Крем» встречает не только с багажом золотых хитов, но и с новыми творческими идеями, новыми альбомами и уникальными проектами, скажем так, далеко выходящими за рамки русского рока!

 

(БЕз) дОМиКа

Когда: 30 марта, суббота, 19.00.
Где: Ул. Каминского 24/24А | Ул. Фридриха Энгельса, 19А.
 

(БЕз) дОМиКа

30 марта в деловом пространстве «Союз» откроется групповая выставка «(БЕз) дОМиКа».

Дом человека всегда начинался с угла, в который он, как животное, хотел забиться и спрятаться от невзгод окружающего мира. С появлением новых жильцов, дом разрастался и сам превращался в живое существо, наполненное воспоминаниями каждого прежнего обитателя и набитое бесконечным количеством предметов. 

Все это нагромождение образов, размещенное в четырех углах, стало для человека тем самым островком безопасности, к которому он всегда хочет вернуться и отгородиться от жестокого взрослого мира.

 

«Тулица» — «Динамо-Ак Барс»

Когда: 31 марта, воскресенье, 16.30.
Где: Cпорткомплекс «Тула-Арена».
 

«Тулица» — «Динамо-Ак Барс»

31 марта в спорткомплексе «Тула-Арена» волейбольная «Тулица» сыграет с «Динамо-Ак Барс». 

 

Квартирники в кафе «Октавы»

Когда: 31 марта, воскресенье, 19.00.
Где: Кафе «Октавы».
 

Квартирники в кафе «Октавы»

31 марта в кафе «Октавы» в рамках квартирников выступит Acoustic Boy/

Любовь и камерная обстановка с ламповым звучанием песен Василия 
Сеничева и его музыкального проекта Acoustic Boy. Это городская романтика 
с теплым звучанием.

Acoustic Boy — участник музыкальных фестивалей «Дикая Мята», 
«Ленинградские Мосты»,телевизионного проекта «Главная сцена», гость 
эфира «Радио Маяк» (Москва). Автор двух сольных альбомов и нескольких 
синглов.

 
 

Ахов: Не все коту масленица

Когда: 31 марта, суббота, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр.

Ахов: Не все коту масленица

31 марта в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «AX...OFF» по пьесе Александра Островского «Не все коту масленица».

а что в кино?

Холоп 2

Гриша, бывший мажор, побывавший холопом и ставший человеком, после путешествия в «прошлое» чутко реагирует на любую несправедливость. И конечно, не может пройти мимо беспредела, который творит наглая и избалованная Катя. Ничего удивительного, что вскоре мажорка обнаруживает себя в другом времени…
 

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Автор:
вчера, в 13:53 0
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