Концерт «Три дня дождя», выставка в «Союзе» и спектакль-перформанс в «Октаве»: выходные в Туле

Три дня дождя
Где: Cпорткомплекс «Тула-Арена».
Стоимость: от 2500 руб.
30 марта в спорткомплексе «Тула-Арена» пройдет концерт группы «Три дня дождя».
LIL KRYSTALLL
Где: Backstage.
Стоимость: от 1400 руб.
31 марта в Backstage выступит LIL KRYSTALLL. После большого успеха альбома KRISTINA, занявший первое место в чартах VK и Apple Music в день выхода, LIL KRYSTALLL отправился в большой сольный тур по 23 городам. На этот раз артист впервые отправится во многие города, чтобы презентовать свой новый альбом.
МОЛК
Где: Творческий кластер «Октава».
Стоимость: 1200 руб.
30 марта в кластере «Октава» покажут спектакль-перформанс «МОЛК».
Молк — единица молчания, пауза, момент безмолвия; единица исчисления количества и длительности пауз, обрывов и перерывов в речи.
Одной из тем перформанса является чувство. 7 перформеров синонимичны осязанию, обонянию, слуху, зрению, вкусу, равновесию и интуиции. Действия сводятся к одной точке — поэме Маяковского «Во весь голос».
Крематорий
Где: Concert Hall.
Стоимость: от 1800 руб.
30 марта в Concert Hall легендарная группа «Крематорий» отметит сорокалетие.
40 лет «Крем» встречает не только с багажом золотых хитов, но и с новыми творческими идеями, новыми альбомами и уникальными проектами, скажем так, далеко выходящими за рамки русского рока!
(БЕз) дОМиКа
30 марта в деловом пространстве «Союз» откроется групповая выставка «(БЕз) дОМиКа».
Дом человека всегда начинался с угла, в который он, как животное, хотел забиться и спрятаться от невзгод окружающего мира. С появлением новых жильцов, дом разрастался и сам превращался в живое существо, наполненное воспоминаниями каждого прежнего обитателя и набитое бесконечным количеством предметов.
Все это нагромождение образов, размещенное в четырех углах, стало для человека тем самым островком безопасности, к которому он всегда хочет вернуться и отгородиться от жестокого взрослого мира.
«Тулица» — «Динамо-Ак Барс»
Где: Cпорткомплекс «Тула-Арена».
31 марта в спорткомплексе «Тула-Арена» волейбольная «Тулица» сыграет с «Динамо-Ак Барс».
Квартирники в кафе «Октавы»
31 марта в кафе «Октавы» в рамках квартирников выступит Acoustic Boy/
Любовь и камерная обстановка с ламповым звучанием песен Василия
Сеничева и его музыкального проекта Acoustic Boy. Это городская романтика
с теплым звучанием.
Acoustic Boy — участник музыкальных фестивалей «Дикая Мята»,
«Ленинградские Мосты»,телевизионного проекта «Главная сцена», гость
эфира «Радио Маяк» (Москва). Автор двух сольных альбомов и нескольких
синглов.
Ахов: Не все коту масленица
Где: Тульский камерный драматический театр.
31 марта в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «AX...OFF» по пьесе Александра Островского «Не все коту масленица».