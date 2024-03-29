Концерт «Три дня дождя», выставка в «Союзе» и спектакль-перформанс в «Октаве»: выходные в Туле

40 лет «Крем» встречает не только с багажом золотых хитов, но и с новыми творческими идеями, новыми альбомами и уникальными проектами, скажем так, далеко выходящими за рамки русского рока!

Одной из тем перформанса является чувство. 7 перформеров синонимичны осязанию, обонянию, слуху, зрению, вкусу, равновесию и интуиции. Действия сводятся к одной точке — поэме Маяковского «Во весь голос».

Когда: 30 марта, суббота, 19.00. Где: Ул. Каминского 24/24А | Ул. Фридриха Энгельса, 19А .







30 марта в деловом пространстве «Союз» откроется групповая выставка «(БЕз) дОМиКа».

Дом человека всегда начинался с угла, в который он, как животное, хотел забиться и спрятаться от невзгод окружающего мира. С появлением новых жильцов, дом разрастался и сам превращался в живое существо, наполненное воспоминаниями каждого прежнего обитателя и набитое бесконечным количеством предметов.

Все это нагромождение образов, размещенное в четырех углах, стало для человека тем самым островком безопасности, к которому он всегда хочет вернуться и отгородиться от жестокого взрослого мира.