Вернуть коже тонус, свежесть и молодость без инъекций и операций

erid: 4CQwVszH9pWwoWCiaSp; Фото: www.freepik.com.

Это не выдумки, а достижение современной косметологии. На такое способен микроигольчатый RF-лифтинг. В основе его принципа – естественные процессы в коже, которые лишь надо разбудить.

Процедура микроигольчатого RF-лифтинга нетравматична и имеет минимум противопоказаний. О том, как воздействует на кожу этот метод и как скоро достигается желаемый эффект рассказала врач-косметолог клубного салона красоты L’amour Наталья Шишкова.

Что такое микроигольчатый RF-лифтинг? В чем суть процедуры, и как она проводится?

– Микроигольчатый RF-лифтинг – это косметическая процедура. При проведении процедуры используется аппликатор с одноразовыми позолоченными микроиглам: для лица – 0,5-1 мм, для тела – 3,5 мм. Действие основано на естественной способности кожи запускать процесс обновления за счет радиочастотных импульсов. В основе методики лежит сочетание фракционного воздействия – с помощью микроигл и радиочастотного – токами высокой частоты. Глубокие слои кожи прогреваются, старый коллаген разрушается, и активизируется синтез новых волокон коллагена и эластина. Их активное поступление в ткани возвращает коже эластичность и упругость. Кроме этого, микроповреждение иглами дает старт процессу регенерации, сосуды начинают обновляться, а значит улучшается питание и кровоснабжение ткани.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Кому подходит процедура микроигольчатаго RF-лифтинга и в каких случаях она не выполняется?

– Показаний к проведению процедуры достаточно много:

старение кожи, возрастные морщины, складки, гравитационный птоз: нависание век, провисание щек, второй подбородок;

фотостарение;

неровный рельеф кожного покрова;

недостаточность упругости кожного покрова;

наличие растяжек, рубцов;

проблемная кожа, за исключением гнойничковых образований;

жирная кожа, расширенные поры;

тусклый цвет лица.

Микроигольчатый RF-лифтинг – это больно? Сколько длится процедура?

– Нет, во время процедуры ощущается лишь лёгкое тепло и покалывание. Процедура не доставляет явного дискомфорта, но для минимизации неприятных ощущений врач обязательно наносит перед процедурой обезболивающий крем. Завершается процесс успокаивающей маской.

Длится процедура примерно час. Далее в течение 1,5–2 часов сходит покраснение, следов от игл не остаётся.

Насколько это эффективная процедура и когда можно увидеть эффект, сколько он сохраняется?

– Микроигольчатый RF-лифтинг обладает нарастающим эффектом. В течение нескольких недель после сеанса кожа постепенно подтягивается, восстанавливается её плотность, тонус, упругость. Уменьшается объем жировой ткани. Это делает черты лица более гармоничными, выравнивается цвет, разглаживаются возрастные и мимические морщины. Рубцы, шрамы, акне, постакне, пигментные пятна и другие дефекты становятся менее заметными. При воздействии на кожу тела она подтягивается, уменьшается целлюлит, контуры силуэта становятся более. Это видно, это ощутимо!

Через одну неделю можно прийти на процедуру микротоков. Через две – рекомендуется посетить поддерживающие процедуры: биоревитализацию и поверхностные пилинги.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Сколько длится курс, от чего зависит его длительность?

– Курс аппаратного лифтинга состоит из нескольких сеансов, количество которых зависит от состояния кожных покровов и глубины изменений. Рекомендуется проводить микроигольчатый RF-лифтинг один раз в месяц. В среднем необходимо 3 сеанса с периодичностью один раз в 1–1,5 месяца.

Есть ли возрастные ограничения микроигольчатого RF-лифтинга?

– В целом его рекомендуют мужчинам и женщинам старше 30–35 лет, но при наличии показаний можно делать после 18 лет.

Процедура подходит для любого типа и фототипа кожи. Одно из преимуществ – у метода минимум противопоказаний, в основном это общие ограничения, касающиеся всех аппаратных процедур: розация, свежие рубцы, беременность и лактация, острые хронические заболевания, сильный загар, татуировки, сахарный диабет, температура, онкология. Перед процедурой нужно проконсультироваться со специалистом. В Клубном салоне красоты L’amour консультация проводится бесплатно. Первая процедура микроигольчатого RF-лифтинга нас в салоне проводится со скидкой – 10 000 рублей, вместо 15 000 рублей (предложение действительно с 19 марта по 31 августа 2024 года, подробности по телефону).

Клубный салон красоты L’amour

Тула, пр. Ленина, 91

+7 (4872) 77-03-00

+7 950 912-48-38

Вконтакте: lamour71

dikidi.ru.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Реклама. ООО "Плюс Мечта"