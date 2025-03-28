Где поесть: пробуем салат с угрем

Фото Дарьи Лашкевич.

В проекте «Где поесть» мы расскажем и покажем, чем нас кормят в популярных заведениях и точках фаст-фуда в Туле. Мы не представляемся журналистами и не предупреждаем, что блюда нужны нам для эксперимента. Еду оцениваем субъективно, но честно.

Myslo пробовал салат с угрем в:

Цена: 610 руб.

Вес: 160 г.

Время ожидания: 14 мин.

В основе салата — лапша харусаме, которую готовят из рисового или бататового крахмала. По вкусу и текстуре во многом напоминает фунчозу: приятно хрустит на зубах, не перебивая насыщенный вкус топпингов.

А их тут немало: спелый мягкий авокадо, свежий зеленый лук и огурец, маринованные водоросли со специфическим морским вкусом, кунжут и тамаго (японская вариация омлета).

Главный ингредиент — угорь. Его здесь целых 40 грамм. Мягкие подкопченные кусочки рыбы выложены на лапшичную подушку и сдобрены соусом унаги. Сладко, мягко, рыбно!

Оценка: 5 из 5 баллов.

Цена: 690 руб.

Вес: 270 г.

Время ожидания: 8 мин.

Myslo не мог пройти мимо нового места (заведение работает в техническом режиме с ноября). Pint of Rest позиционирует себя как «аутентичное эко-пространство» и эстетичный ресторан.

Мы не будем рассуждать об аутентичности искусственных растений и заляпанного соусом меню. Перейдем сразу к блюду.

Выглядит салат неплохо — фотографию такого гастрономического изыска не зазорно выложить в соцсети. Только вот после его нужно еще и съесть.

Нам очень понравилось сочетание копченого сырного мусса, миндаля и шпината* в соусе унаги. Угорь тут порезан малюсенькими полосочками — буквально на зубок. Зато пахнет он сильно.

Если и есть в тарелке настоящий изгой, то это битые огурцы. Сами по себе они неплохи: хрустящие, не сильно острые. Только вот в этом салате они не к месту: пряность отвлекает внимание от остальных ингредиентов.

С помидорами та же ситуация: продукт лишний, хоть и свежий. *Чего не скажешь о шпинате: нам он показался слегка жухлым, с горьковатым привкусом.

Оценка: 3 из 5 баллов.

Цена: 790 руб.

Вес: 220 г.

Время ожидания: 7 мин.

Салат в «Престо» довольно простой: черри, огурец, салат, болгарский перец. Овощной микс дополняют мини-рулетики из угря и комочки творожного сыра в икринках Масаго (или Тобико — мы не разглядели).

Но простой — не значит плохой! Овощи свежие, рыба вкусная и не такая пахучая, как в Pint of Rest, сыр плотный, нежный и жирненький.

Оценка: 5 из 5 баллов.

Цена: 860 руб.

Вес: 300 г.

Время ожидания: 7 мин.

Салат с угрем в «Паназиан» — переосмысление популярного в прошлом году салата с баклажанами.

Состав похожий: мягкие кубики в тонком хрустящем кляре, сочные помидоры, нежный сыр страчателла, уже легендарный кисло-сладкий соус (его вкус, запах и вид мы узнаем из тысячи), шпинат и кинза.

Главные отличия — соус пондзу и угорь. Рыбу тут нарезали огромными кусками — жевать их очень приятно! Распробовать характерную слабость и нежность гораздо проще. К слову, здешний угорь не так сильно отдает водорослями.

Шпинат отлично дополняет кисленький пондзу с остринкой. В этом салате яркий соус находится на самом дне тарелки, а потому нежную рыбку он не заливает

Японский соус пондзу готовят из сока цитрусовых, мирина (сладкого рисового вина) и даси (бульона).

Идеальный салат! Ставим заслуженную «пятерку» и переходим к последнему кандидату.

Оценка: 5 из 5 баллов.

Цена: 790 руб.

Вес: 180 г.

Время ожидания: 5 мин.

Салат в «Магадане» еще проще, чем в «Престо». Шпинат, обильно сдобренный зеленым маслом, спелый сливочный авокадо, упругие помидоры и угорь. Тут, в рыбном ресторане, он прямо хорош: сладкий, мягкий и совсем не пахнет.

Свежий угорь практически не имеет характерного запаха. Резкий аромат может свидетельствовать о том, что под видом угря продают дешевый аналог морской фауны.

Соус унаги не приторно-сладкий, как в других местах. Словом, ничто не отвлечет гурмана от изысканного вкуса угря.

Оценка: 5 из 5 баллов.

Самое дорогое блюдо — «13. Паназиан энд Спиритс» (860 руб.),

Самое дешевое блюдо — «Якитория» (610 руб.),

Самая большая порция — «13. Паназиан энд Спиритс» (300 г),

Самая маленькая порция — «Якитория» (160 г),

Самое вкусное блюдо, по мнению редакции Myslo, — «13. Паназиан энд Спиритс».