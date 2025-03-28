Квартирник в «Октаве» и матч «Арсенала»: выходные в Туле

Mazzltoff
Где: Кластер «Октава».
28 марта в кафе «Волна» на «Октаве» выступит Mazzltoff — декадентный инди-рок от неоромантиков из Тулы.
«Арсенал» — «Торпедо»
Где: Центральный стадион «Арсенал».
30 марта на Центральном стадионе состоится матч 26-го тура Первой лиги между «Арсеналом» и «Торпедо».
Аэроплан
Где: Детско-юношеский центр (ул. Коминтерна, 22), Центр молодежи Радуга (Одоевское ш., 25).
29 и 30 марта в Туле пройдет третий музыкальный фестиваль-конкурс «Аэроплан».
Машина добра
Где: ТЦ «Сарафан» (Тула, ул. Путейская, 5).
30 марта в ТЦ «Сарафан» пройдет выставка-пристройство «Машина добра».
Папа, я тебя люблю!
Где: ДК «Ясная Поляна».
30 марта в ДК «Ясная Поляна» покажут спектакль студии Константина Хабенского «Папа, я тебя люблю!».
Открытый микрофон
Где: Кафе «Суп с котом».
28 марта в кафе «Суп с котом» пройдет «Открытый микрофон».