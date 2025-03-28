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Квартирник в «Октаве» и матч «Арсенала»: выходные в Туле

Квартирник в «Октаве» и матч «Арсенала»: выходные в Туле

А еще выставка-пристройство «Машина добра» и открытый микрофон — в нашем обзоре выходных.

Mazzltoff

Когда: 28 марта, пятница, 19.00.

Где: Кластер «Октава».

Mazzltoff

28 марта в кафе «Волна» на «Октаве» выступит Mazzltoff — декадентный инди-рок от неоромантиков из Тулы.

 

«Арсенал» — «Торпедо»

Когда: 30 марта, воскресенье, 15.00.

Где: Центральный стадион «Арсенал».

«Арсенал» — «Торпедо»

30 марта на Центральном стадионе состоится матч 26-го тура Первой лиги между «Арсеналом» и «Торпедо».

 

Аэроплан

Когда: 29-30 марта, суббота-воскресенье, 14.00, 11.00.

Где: Детско-юношеский центр (ул. Коминтерна, 22), Центр молодежи Радуга (Одоевское ш., 25).

Аэроплан

29 и 30 марта в Туле пройдет третий музыкальный фестиваль-конкурс «Аэроплан».

 

Машина добра

Когда: 30 марта, воскресенье, 12.00.

Где: ТЦ «Сарафан» (Тула, ул. Путейская, 5).

Машина добра

30 марта в ТЦ «Сарафан» пройдет выставка-пристройство «Машина добра».

 

Папа, я тебя люблю!

Когда: 30 марта, воскресенье, 16.00.

Где: ДК «Ясная Поляна».

Папа, я тебя люблю!

30 марта в ДК «Ясная Поляна» покажут спектакль студии Константина Хабенского «Папа, я тебя люблю!».

 

Открытый микрофон

Когда: 28 марта, пятница, 20.00.

Где: Кафе «Суп с котом».

Открытый микрофон

28 марта в кафе «Суп с котом» пройдет «Открытый микрофон».

 

а что в кино?

Кончится лето

В поселок после долгого отсутствия возвращается молодой парень Кеша. Его ждут отец и младший брат Тима. Кеше — двадцать семь. У него за плечами — срок. Он вернулся и хочет просто жить — найти какую-нибудь работу, подкопить денег, а потом решить, как быть дальше. Младшему Тиме всего семнадцать. У него позади школа, он мечтает поступить в институт — на «бюджет». И кажется, все идет по плану. Тима получает высокие баллы на вступительном, Кеша устраивается в золотодобывающую артель. Но очень быстро Кешу «кидают» старатели, и он остается без работы и будущего и решает отомстить. Он похищает золото и пускается в бега. Но не один, а вместе с младшим братом.

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Автор:
сегодня, в 14:06 0
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