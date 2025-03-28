Лазерная эпиляция: почему стоит начать прямо сейчас

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Настало время позаботиться о гладкости ног. Поговорили о всех тонкостях лазерной эпиляции с врачом-косметологом Еленой Черных.

Лазерная эпиляция –must made современности. Она помогает экономить время и избавляет от беспокойства о гладкости кожи. Какой лазер выбрать? Как подготовиться к процедуре? И сколько сеансов нужно, чтобы избавиться от нежелательных волос надолго? Об этом рассказала врач-косметолог Елена Черных.



Елена Черных, врач-косметолог, руководитель

Клиники эстетической медицины Елены Черных.

– Елена, какие плюсы и минусы у каждого популярного сегодня способа удаления волос?

— Самые распространенные способы — бритье, восковая эпиляция, шугаринг, использование эпиляторов и, конечно, лазерная эпиляция. Бритье — это быстро и доступно, но эффект кратковременный, и часто появляется раздражение. Воск и шугаринг дают более длительный результат, но могут быть болезненными, а еще могут провоцировать появление вросших волосков. Эпиляторы тоже эффективны, но не всем подходят из-за чувствительности кожи.

Лазерная эпиляция — совсем другой уровень: долговременный результат, минимальный дискомфорт и уход за кожей в процессе процедуры.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

— В чем причины такой такой эффективности процедуры?

— Лазерная эпиляция воздействует на волосяные фолликулы, разрушая их с помощью тепловой энергии лазера. Это позволяет не просто удалить волосы, но и значительно замедлить их рост. После курса процедур волосы становятся тоньше, светлее, а многие и вовсе перестают расти.

— Как выбрать своего мастера? На что следует обратить внимание?

— Первое, что нужно запомнить: лазерная эпиляция — это медицинская услуга, и она требует соответствующей медицинской лицензии. Её нельзя проводить в парикмахерской, маникюрном салоне и тем более на дому.

Проводить процедуру может только специалист с медицинским образованием и на аппарате с регистрационным удостоверением Росздравнадзора. Сертификация оборудования подтверждает, что аппараты прошли все необходимые клинические испытания и соответствуют международным стандартам качества и безопасности.

С последним как раз и возникает много вопросов. Предложений лазерной эпиляции на рынке услуг много, но некоторые салоны оказывают процедуры незаконно.

Чтобы убедиться в том, что клиника и специалист хорошие, не стесняйтесь попросить показать лицензию на право осуществления медицинской деятельности. Наличие регистрационного удостоверения на оборудование можно найти на официальном сайте Росздравнадзора. Если хотя бы одной из этих составляющих нет, смело уходите.

Помните, что за привлекательной ценой могут стоять очень неприятные последствия. Несертифицированные аппараты могут работать вообще, как угодно. Никто не отвечает за мощность такого оборудования, поэтому результат может быть любой: от «нулевого» эффекта до ожогов и пигментации на теле. Не играйте в «русскую рулетку»! Берите свое здоровье и выбирайте клиники с безупречной репутацией, где ваша безопасность и удовлетворенность результатом стоят на первом месте.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

— Многие боятся, что это больно. Что вы можете сказать о комфорте во время процедуры?

— Современные аппараты для лазерной эпиляции — настоящие технологические шедевры. Они оснащены системами охлаждения, которые минимизируют неприятные ощущения.

В Клинике эстетической медицины Елены Черных используется аппарат Mediostar Monolith. Это диодный лазер немецкого производителя Asclepion, новейшая высокомощная технология удаления волос любого цвета и толщины.

Лазер мягко воздействует на волосяные фолликулы, не повреждая окружающие ткани. Помимо этого у лазера есть функция 360-градусного охлаждения, что делает процедуру комфортной даже для самой чувствительной кожи.

Многие клиенты сравнивают ощущения с легким покалыванием или теплым прикосновением. Конечно, чувствительность у всех разная, но на качественном оборудовании процесс действительно максимально комфортный. Кроме того, перед процедурой мы всегда наносим специальный охлаждающий гель, который дополнительно защищает кожу.

— Какие еще плюсы у лазерной эпиляции?

— Во-первых, это долговременный результат. После полного курса вы можете забыть о волосах на несколько лет. Во-вторых, кожа становится гладкой без раздражений и вросших волосков, что особенно важно в летний период. В-третьих, лазерная эпиляция подходит для любых зон тела: лицо, подмышки, бикини, ноги, спина — все это можно обработать. И, конечно, это экономия времени.

Важное преимущество лазерного аппарата Mediostar Monolith — возможность одновременного применения нескольких различных типов волн, что позволяет воздействовать на целевую зону как двойным, так и одиночным импульсом. Особый профиль луча исключает пропуски даже при обработке сложных участков и складок.

Диодный лазер ликвидирует только клетки корней волос, при этом не повреждает кожу, даже если она имеет смуглый оттенок или загар. Еще одно достоинство этой лазерной платформы — высокая (динамическая) мощность диода, благодаря чему эффективную и безболезненную лазерную эпиляцию можно проводить даже в летние месяцы и у пациентов со смуглой кожей.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

— Как подготовиться к процедуре и сколько сеансов требуется?

— Подготовка простая: за пару недель до процедуры нужно избегать загара и не удалять волосы с корнем (например, воском или эпилятором). Бритье разрешено, так как лазер работает именно с корнем волоса.

Лазерный луч уничтожает волосяную луковицу полностью, но за одну процедуру избавиться от волос навсегда не удастся. Всё потому, что лазер разрушает только те волосы, которые находятся в активной фазе роста в момент процедуры, а это примерно 20−30%. Остальные в это время «спят», не растут и поэтому «невидимы» для лазерного луча.

Количество сеансов зависит от зоны и индивидуальных особенностей, но в среднем это 6–8 процедур с интервалом в 4–6 недель. После этого вы будете наслаждаться гладкой кожей долгое время!

— Просто сказка какая-то! Что бы вы посоветовали тем, кто еще сомневается?

— Я всегда говорю: лазерная эпиляция — инвестиция в себя. Это не только красота, но и комфорт, уверенность в себе и экономия времени. Главное — выбирать проверенные клиники с качественным сертифицированным оборудованием и опытными специалистами. И тогда результат вас точно порадует!

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

г. Тула, ул. Шевченко, дом 5

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