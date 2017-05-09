Туляк Юрий Рухлядко: «Мой дедушка ветеран войны и труда»

Весть о начале Великой Отечественной войны моего дедушку застала в Туле. Здесь он оказался буквально за несколько недель до 22 июня, сразу после окончания ФЗО (фабрично-заводского обучения). Работал на военном заводе, вместе с которым и эвакуировался, когда город оказался на осадном положении и нависла угроза оккупации.

Мой дедушка по маме — Иван Георгиевич Шамбер — родился в 1924 году в обычной крестьянской семье в селе Меленск (ныне Стародубский район Брянской области России), где и жили его предки, как минимум, с первой половины XVIII века. Тогда, после Первой мировой и Гражданской войн, никто и не предполагал, что самые тяжелые испытания еще только ожидают впереди… Да и могли ли представить отец моего дедушки (мой прадед) — Георгий Афанасьевич, которому довелось воевать в Первую мировую войну, и дедушка моего дедушки (мой прапрадед) — Афанасий Карпович, который сражался в Русско-Японскую войну, что их сыну и внуку, придется брать в руки оружие и идти защищать Родину?! Все строили мирную жизнь, полную надежд и планов…

Успешно окончив семилетку, дедушка продолжил свое образование в городе Бежица (ныне это район Брянска) на фабрично-заводском обучении (ФЗО), которое окончил как раз накануне войны: в мае 1941 года. Ему и другим ребятам дали направление для работы в Тулу. Здесь трудился на военном заводе машинистом-толкателем. Город ему очень понравился, а потому он мечтал здесь обосноваться.

Но в судьбу моего дедушки, как и судьбы миллионов его современников, свои корректировки внесли события мирового масштаба, закружившие человеческие жизни в кровавом вихре нескончаемых сражений и смертей.

Громом среди ясного летнего неба прозвучала грозовая весть о начавшейся войне. Впрочем, все надеялись, а молодежь того времени особенно, что враг будет быстро разбит. Но жизнь показала другое. К несчастью, враг, несмотря на героическое сопротивление нашего народа, все дальше и дальше продвигался вглубь страны. И наступление гитлеровцев было довольно очень стремительным.

Так через несколько месяцев фашисты оказались у стен Тулы, которую сжали в полукольцо, стремясь окружить полностью. Чтобы спасти военные заводы, их эвакуировали далеко в тыл. Вместе со своим заводом мой дедушка оказался в далеком Новосибирске. Здесь он стал наладчиком, делал гильзы.

Недостаток сна, отдыха, еды — трудились по 12−14 и более часов в сутки, а и без того скудная пайка становилась все меньше — но с каким энтузиазмом, энергией работали молодые люди! Как горели их глаза, когда они делали так необходимые на фронте снаряды, которыми били фашистов. И следует заметить, что небезуспешно били. Каким ликованием встретили весть о разгроме немцев под Москвой! Теперь уже никто и не сомневался, что рано или поздно враг будет разбит и понесет заслуженное наказание за все принесенное нашей стране горе. Но все понимали, что для победы нужно приложить еще ох как много сил…

Отчетливо понимал это и мой дедушка. Он вместе со своими друзьями решил пойти на фронт, хотя мог получить «бронь» и дальше трудиться в тылу. Но воспитанный в лучших патриотических традициях на примере своего отца и дедушки, которые в свое время защищали Отечество, в августе 1942 года одел военную форму. Его родители и другие родственники находились на оккупированной врагом территории, а потому он стремился как можно быстрее освободить родное село, чтобы узнать их судьбу. Как следует из данных проекта «Память народа», размещенного в Интернете и созданного Министерством обороны России, из Новосибирска моего дедушку отправили под город Ржев, где и начался его боевой путь в составе 718 стрелкового полка 139 стрелковой дивизии.

О характере боев, в которых довелось участвовать моему дедушке красноречиво говорит журнал боевых действий, а также другие документы. Ожесточенные сражения происходили за каждый клочок земли. Порой они выливались в рукопашные схватки с применением ножей. И вот такие на тот момент 18-летние мальчишки, как мой дедушка, противостояли видавшим виды фрицам. И, более того, мало-помалу отвоевывали у врага родную землю, совершенно ясно указывая фашистам в направлении на Запад, где их явно уже заждались дома живыми. Но гитлеровцы на тот момент пока еще предпочитали позорную смерть на чужбине.

Вода камень точит… И вот настал решительный момент, чтобы отбросить немцев как можно дальше от Ржева и наконец ликвидировать угрозу, все еще нависавшую над Москвой. Для этого грамотно распределили силы. Воинскую часть, в составе которой сражался дедушка, была направлена в Калужскую область, где фашисты сосредоточили наиболее отборные силы, а их укрепления были особенно мощными.

Последним боем в Великой Отечественной войне для моего дедушки стал бой, состоявшийся 18 марта у деревни Большая Каменка, что находится в Калужской области. Слегка забегая вперед, скажу, что 718 стрелковый полк 139 стрелковой дивизии, в составе которого он доблестно воевал, в этом сражении понес самые большие потери в дивизии. Убитыми и ранеными полк не досчитался 974 человека. Второй по потерям полк понес значительно меньшую, хотя и ощутимую утрату. В его рядах потери убитыми и ранеными составили 326 человек.

«718 с.п. приказ на атаку получил в 8.00−8.30, 18.3.1943 года», — написано в журнале боевых действий 139-й дивизии. «Атака назначалась на 11.00. Таким образом, на проведение рекогносцировки, принятия предварительного решения и отдачи приказа командирам подразделений оставалось 2 ч 30 мин. Как видно из этого, времени было недостаточно».

Кроме этого, как следует из указанного документа, рекогносцировка местности была проведена без участия представителей танковой бригады, что явно нарушало согласованность действий различных воинских подразделений.

Но, как известно, приказы не обсуждают, а выполняют. В бой наши войска пошли в отведенное время. И сразу же попали под яростный огонь противника, который к началу 1943 года хоть уже и был смертельно раненым зверем, но все же еще способным принести немало горя, унеся много жизней наших бойцов и мирных жителей.

Гитлеровцы встретили наступающие войска очень плотным пулеметно-автоматным огнем и минометными снарядами. Кромешный ад того дня дополняла вражеская авиация, которая не уставала бомбить наступавшую армию.

Пуля пробила моему дедушке предплечье в сплетение нервов и вылетела возле позвоночника. В порыве боя он не ощутил всю тяжесть ранения… Его путь вперед остановили осколки мины, разорвавшейся буквально рядом. Они усеяли весь бок. Истекая кровью, дедушка потерял сознание.

Очнулся только в госпитале. Дальше был долгий путь к выздоровлению, которое, к сожалению, так и не стало окончательным. Кисть правой руки сжалась в кулак и уже не работала. Но война, нанеся физические увечья, укрепила и без того высокий моральный дух моего дедушки, сумевшего достойно перенести все тяготы военного и послевоенного лихолетья.

За этот бой он был награжден «Медалью за Отвагу».

Сразу же после возвращения в родное село в 1944 году начал работать животноводом. Отгремели последние залпы, и мирная жизнь потихоньку залечивала рубцы, нанесенные войной. Чтобы те, кому война причинила физические увечья, могли принести максимальную пользу Родине, для них дополнительно создавались учебные заведения. Так мой дедушка стал агрономом.

Снова вернулся домой. И больше отсюда уже никуда не уезжал. Женился на моей бабушке — Александре Глот, которую, кстати, война сделала сиротой. Ее отец, мой прадед Дмитрий Христофорович Глот, так и не вернулся с войны и до сих пор числится пропавшим без вести.

Трудился дедушка в родном совхозе «Берновичский». Сначала был агрономом, потом — управляющим отделения, затем с 1971 года и до пенсии — главным агрономом. В том числе, и его усилиями совхоз становился крепче из года в год. Дедушка был не только бойцом с огромной силой духа, сумевшим защитить Родину в минуту тяжкую опасности. Также он был еще и прекрасным созидателем, создававшим своим трудом лучшую жизнь для будущих поколений. За многолетний добросовестный труд Родина отметила его наградой «Ветеран труда».

За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в канун 40-летия Победы в Великой Отечественной войне дедушка был награжден «Орденом Отечественной войны I степени».

В дедушке сочетались лучшие качества людей военных и мирных профессий, каждое из которых нашло свое отражение в его жизни.

Сердце этого замечательного человека перестало биться уже более 6 лет назад. Дедушки не стало 5 февраля 2011 года. Как быстро летит время…

Но память об Иване Георгиевиче Шамбере жива в его добрых делах, в сердцах и душах всех людей, кому посчастливилось знать этого замечательного мудрого, справедливого человека с добрым сердцем, каждое слово которого всегда согревало душу…

- Хотелось бы, чтобы больше не было очагов войны нигде, чтобы было чистое небо, чтобы всему человечеству жилось свободно и вольготно. Хотелось, чтобы дети наши учитывали, как пришлось жить старшим поколениям, поэтому учились хорошо, приобретали профессии нужные и жили хорошей, достойной жизнью, — эти слова моего дедушки, сказанные им за несколько месяцев до смерти и записанные в видеоролике в рамках проекта «Живая история», звучат напутствием для нынешних поколений.

Текст Юрия Рухлядко, внука ветерана.