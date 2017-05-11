Туляки выбрали три лучших медицинских центра нашего города
Самым «народным» медицинским центром стал «Консультант».
С 06 апреля по 10 мая мы проводили на Myslo голосование за лучший негосударственный медицинский центр в нашем городе. Каждый пользователь портала мог отдать свой голос за то медицинское заведение, куда он чаще ходит, когда нужна помощь врачей, и врачам из какой платной больницы доверяет здоровье своих детей.
Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своём опыте!
Вот какой итог мы получили на четырнадцать часов дня 11 мая:
Всего в голосовании было отдано 2 035 голосов.
Победителем голосования стал медицинский центр «Консультант» — он набрал 263 голоса!
Второе место и 203 голоса завоевала Железнодорожная больница.
Ну, а третьим медицинским центром, которому туляки доверяют в нашем рейтинге стала поликлиника «Вирмед». Она получила 184 голоса.
Поздравляем победителей!
Обладатель первого места получает от Myslo грамоту и большую наклейку на входную дверь, которая будет подтверждать народное
звание заведения.
Медицинские центры, занявшие второе и третье места также получат наклейки поменьше, но не менее почётные!
Наклейки и грамоту победители могут получить в редакции в любой будний день.
Вот полный рейтинг медицинских центров Тулы, который создали своими голосами вы — пользователи Myslo:
|
Консультант
|
263
|
Железнодорожная больница
|
203
|
Вирмед
|
184
|
Л`Мед
|
158
|
Здоровье детям
|
138
|
Уромед
|
97
|
Центр европейской медицины
|
87
|
РОДЭН
|
84
|
S Class Clinic
|
82
|
Мерцана
|
82
|
Диамед-Тула
|
75
|
Медикейт
|
74
|
МаксиМед
|
72
|
Лечебное дело
|
71
|
Центр охраны здоровья
|
69
|
АртМед
|
66
|
Центр новых медицинских технологий
|
66
|
Медсервис
|
65
|
Альма-Мед
|
58
|
Первый Медицинский Центр
|
41
S Class Clinic