Туляки выбрали три лучших медицинских центра нашего города

С 06 апреля по 10 мая мы проводили на Myslo голосование за лучший негосударственный медицинский центр в нашем городе. Каждый пользователь портала мог отдать свой голос за то медицинское заведение, куда он чаще ходит, когда нужна помощь врачей, и врачам из какой платной больницы доверяет здоровье своих детей.

Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своём опыте!

Вот какой итог мы получили на четырнадцать часов дня 11 мая:

Всего в голосовании было отдано 2 035 голосов.

Победителем голосования стал медицинский центр «Консультант» — он набрал 263 голоса!

Второе место и 203 голоса завоевала Железнодорожная больница.

Ну, а третьим медицинским центром, которому туляки доверяют в нашем рейтинге стала поликлиника «Вирмед». Она получила 184 голоса.

Поздравляем победителей!

Обладатель первого места получает от Myslo грамоту и большую наклейку на входную дверь, которая будет подтверждать народное

звание заведения.

Медицинские центры, занявшие второе и третье места также получат наклейки поменьше, но не менее почётные!

Наклейки и грамоту победители могут получить в редакции в любой будний день.

Вот полный рейтинг медицинских центров Тулы, который создали своими голосами вы — пользователи Myslo:

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