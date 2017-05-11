город
город
Регистрация
Обзоры / Места

Туляки выбрали три лучших медицинских центра нашего города

Туляки выбрали три лучших медицинских центра нашего города

Самым «народным» медицинским центром стал «Консультант».

С 06 апреля по 10 мая мы проводили на Myslo голосование за лучший негосударственный медицинский центр в нашем городе. Каждый пользователь портала мог отдать свой голос за то медицинское заведение, куда он чаще ходит, когда нужна помощь врачей, и врачам из какой платной больницы доверяет здоровье своих детей.

Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своём опыте!

Вот какой итог мы получили на четырнадцать часов дня 11 мая:

Всего в голосовании было отдано 2 035 голосов.

Победителем голосования стал медицинский центр «Консультант» — он набрал 263 голоса!

 

Второе место и 203 голоса завоевала Железнодорожная больница.

 

Ну, а третьим медицинским центром, которому туляки доверяют в нашем рейтинге стала поликлиника «Вирмед». Она получила 184 голоса.

Поздравляем победителей!

Обладатель первого места получает от Myslo грамоту и большую наклейку на входную дверь, которая будет подтверждать народное
звание заведения.

 

 

Медицинские центры, занявшие второе и третье места также получат наклейки поменьше, но не менее почётные!

 

Наклейки и грамоту победители могут получить в редакции в любой будний день.

Вот полный рейтинг медицинских центров Тулы, который создали своими голосами вы — пользователи Myslo:

 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ

Консультант

263

Железнодорожная больница

203

Вирмед

184

Л`Мед

158

Здоровье детям

138

Уромед

97

Центр европейской медицины

87

РОДЭН

84

S Class Clinic

82

Мерцана

82

Диамед-Тула

75

Медикейт

74

МаксиМед

72

Лечебное дело

71

Центр охраны здоровья

69

АртМед

66

Центр новых медицинских технологий

66

Медсервис

65

Альма-Мед

58

Первый Медицинский Центр

41

S Class Clinic

сегодня, в 14:19 0
Другие статьи по темам
Событие
Туляки выбрали три лучших медицинских центра нашего города
Место
Тула
Прочее
народное место mysloфастфудголосование
Где в Туле заказать качественные штукатурные работы?
Где в Туле заказать качественные штукатурные работы?
Юрий Рухлядко: «Моего дедушку война застала в Туле»
Юрий Рухлядко: «Моего дедушку война застала в Туле»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.