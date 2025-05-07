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Истории войны: тульские ветераны рассказали о своем боевом пути 

Истории войны: тульские ветераны рассказали о своем боевом пути 

Смотрим видео!

В преддверии празднования 80-летия Великой Победы ветеран Великой Отечественной войны Сергей Тарасенко, малолетний узник концлагерей Валерий Кувшинов и дети войны Валентин Зайцев и Мария Даниличева поделились своими воспоминаниями о событиях самой страшной войны в истории человечества.

Фронтовые сражения, ужасы концлагерей, голод, потери родных и близких. Обо всем этом рассказывают ветераны АО «Тулачермет», прошедшие все тяготы войны и вернувшиеся после Победы к мирной жизни. 

О том, какую цену им пришлось заплатить ради мирного неба, можно узнать в корпоративном ролике предприятия, вышедшем специально ко Дню Победы.

Сюжет: Великая Победа
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