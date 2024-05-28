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  5. Тулячка Светлана Глумова создаёт волшебных кукол по мотивам сказок и песен - MySlo.ru
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Тулячка Светлана Глумова создаёт волшебных кукол по мотивам сказок и песен
Фото Дмитрия Дзюбина.

Тулячка Светлана Глумова создаёт волшебных кукол по мотивам сказок и песен

Птиц, Сенсей, Ветер — всё это воплощённые фантазии тульской мастерицы. Светлана Глумова поделилась, откуда черпает воображение для своего творчества.

Уже 10 лет Светлана Глумова создаёт сказочных кукол. Она признаётся, что это творчество затянуло её с самой первой работы:

— Сначала, конечно, куклы были несуразными, но с каждым разом становились всё интереснее и интереснее.

Вдохновение приходит к Светлане совершенно неожиданно. Так, например, однажды она ехала в машине и слушала романсы Вертинского в исполнении группы «Ва-Банкъ». Образ родился сам — на свет появился Маэстро.

— Это образ музыканта — такого взъерошенного, потерянного, где-то мечущегося и что-то ищущего. Он мне очень нравится, хотя сейчас я хочу его переодеть.

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Одежду для кукол Светлана тоже делает сама. Материалы использует натуральные, чтобы смотрелось более органично. Мастерица любит собирать старые ткани с «налётом времени», у неё уже большие запасы: материал жертвуют друзья и знакомые. Но всё равно, признаётся Светлана, не хватает иногда нужного кусочка или тесёмки, и приходится мчаться в магазин. Куклу-африканку она переодевала из простенького одеяния в шикарное этническое платье.

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В руках у Светланы — старец Сенсей. История его создания уникальна:

— Я просто шла по улице и в толпе «выхватила» лицо мужчины. Это был самый простой среднестатистический дядечка, обычно одетый. Но бывает у людей особая харизма. У него лицо было такое доброе, энергетика хорошая. Даже захотелось подойти и познакомиться с ним, поговорить о чём-то... Начал складываться образ, но в куклу я его ещё не оформляла. Потом оказалась на фотовыставке в Петропавловском соборе, она была посвящена монахам. Там я вдохновилась, что называется, окончательно — захотела в кукле объединить человеческую доброту, мудрость, какие-то знания. Так родился Сенсей.

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Эта кукла называется Ветер. Она началась не с руки, ноги или головы — Ветер начался с палочки. Светлана с восторгом вспоминает её, лежащую на берегу Балтийского моря: «Просоленная, омываемая водой годами, хорошая необыкновенно».

— Я её схватила и привезла домой как главный трофей. Точно знала, что с неё начнётся кукла. Хотела сделать что-то, что напоминало бы морской бриз, волны, холодный северный пейзаж. Но то одну куклу сделала, то другую — всё было не то. Потом получился Ветер. Он очень метафоричный: каждый что-то своё в нём видит. Мне всегда интересно сделать куклу, которая что-то о себе недоговаривает.

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Ловец снов родился совершенно спонтанно: задумки не было, кроме ярко-ярко голубых светлых глаз и белых волос. Дальше руки делали сами.

Жёлтые бабочки на одноимённой кукле — тоже подсказка творческого начала. Эта кукла одна из первых — она более простая.

— В то время я читала «Сто лет одиночества» Габриэля Маркеса. Видимо, вдохновилась образом жёлтых бабочек. Эта кукла — одна из самых любимых среди моих друзей и знакомых. Я вообще люблю делиться своим творчеством: с удовольствием показываю друзьям, коллегам, выставляю фотографии в соцсетях. Мне нравится обсуждать кукол, люблю, когда у людей возникают эмоции и ассоциации.

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Слева направо: Желтые бабочки, Ловец снов и Ветер.

Это волшебный Птиц — он вышел из сказки «Чёрная курица, или Подземные жители». Это самая новая работа Светланы, её мастерица подготовила специально к выставке.

— Идея сложилась сама. Он лежал разобранный: ручки, ножки... А потом «собрался» в Птица по иллюстрациям из сказки. Он тоже метафоричный, совсем некрасивый в общепринятом смысле слова. На него я потратила много сил — физических и моральных. Даже не могу сказать, сколько именно времени я на него отвела: он долго лежал в разобранном состоянии, ждал своего часа.

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Одна кукла изготавливается в течение месяца. Светлана говорит, что ночами над своими куклами не трудится — выделяет им своё время.

Куклы выполнены из полимерной глины. На каркас Светлана нанизывает мягкую часть — это тело, а затем присоединяет обожжённые глиняные части — руки, ноги, голову. Куклы подвижные: можно сгибать руки и ноги, крутить головой. Они необычайно легкие, хотя и кажутся очень массивными.

Лица Светлана лепит из глины и разрисовывает акриловыми красками. Сначала, признаётся, краски были самыми простыми — гуашь, акварель из набора «Пчёлка». Сейчас мастерица подбирает более сложные материалы, например акрил.

Сын Светланы Алексей часто участвует в процессе изготовления кукол. Он учится на архитектора и подсказывает маме, как лучше поступить в той или иной ситуации с профессиональной точки зрения. Светлана этой помощи необычайно рада: ей нравится работать в тандеме с любимым сыном. Помогает и кот Мотя: разминает пушистыми лапками основы для головы и придаёт им нужную форму катанием по полу. За Мотей, правда, часто приходится переделывать: изготовление кукол — процесс стерильный, требует внимательности и чрезвычайно чистых рук.

Для кукол нужно в первую очередь достаточное количество времени. Светлане его часто не хватает, да и бывают дни, когда работать совсем не хочется. Мастерица себя не заставляет и предпочитает работать в собственном темпе. Терпение необходимо тоже:

— Не весь процесс такой приятный и творческий. Есть ещё и техническая часть — сложная и скрупулёзная. Но на готовую куклу смотрю с неимоверным восторгом! Для меня цель — увидеть готовое произведение, похвастаться (в хорошем смысле), пофотографировать. Всех кукол храню у себя дома. Для них специального уголка нет: живут у меня там, где для них нашлось место.

Помимо кукол, Светлана создаёт композиции из высушенных цветов.

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Свои работы иногда продаёт, дарит друзьям, а иногда выставляет. С куклами Светлана прощается с лёгкой душой: она точно знает, что создаст ещё много волшебных образов.

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