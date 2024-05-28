Принимать ли летом витамин D и как не допустить теплового удара – советы педиатра

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Во что одевать ребенка летом, что делать, если у него случился солнечный удар, и как не допустить кишечных инфекций — об этом и многом другом рассказала педиатр клиники «Медика» Екатерина Голованова.

— Все знают, что солнце – источник витамина D. Но достаточно ли прогулок, чтобы восполнить потребность растущего организма в этом микроэлементе?



Педиатр клиники «Медика» Екатерина Голованова.

— Солнечный свет действительно является источником витамина D. Однако даже летом его в организме вырабатывается недостаточно. Множество исследований концентрации витамина D в сыворотке крови детей, проживающих в южных регионах, показывает, что у них так же имеется дефицит, как и у нас, жителей центральной России.

Своим пациентам я рекомендую продолжать принимать витамин D летом в обычной профилактической дозировке.

Ее надо уточнить у лечащего врача, поскольку для каждого возраста она своя. Лучшее время для приема витамина — до 12 часов дня.

— Какое лето без пляжей и загара! Как уберечь нежную кожу ребенка от солнечных ожогов?

— Современное медицинское сообщество сходится во мнении, что длительное нахождение на открытом солнце вредно для здоровья. Это относится в том числе и к загару. Причина тому — ультрафиолет, который нежелателен ни для взрослой кожи, ни для детской.

Летом перед прогулкой необходимо наносить защитные средства с SPF 30 и выше с пометкой «Для детей/ для детской кожи». После купания или спустя два часа пребывания на солнце необходимо повторить процедуру.

Кстати, для водных процедур сегодня создана и доступна специальная одежда для купания. Она эффективно защищает от солнца и позволяет родителям не переживать, что их малыш обгорит на пляже.

Если же избежать солнечного ожога не удалось, то первая помощь — средства на основе декспантенола. Он смягчает кожу и ускоряет процесс заживления. Но еще раз хочу подчеркнуть, что нет ничего эффективнее профилактики!

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

— Перегрев – распространенная летняя проблема. Почему она происходит и как ее избежать?

— Организм взрослого человека умело руководит процессом терморегуляции. В детском же возрасте эти механизмы еще не сформировались до конца, и риск получить перегрев или тепловой удар весьма велик.

Поэтому надо по возможности выстроить режим таким образом, чтобы в часы наибольшей солнечной активности находиться в помещении или хотя бы просто под навесом.

Важно соблюдать питьевой режим в жаркие дни. Для этого подойдет вода, несладкие морсы, компоты.

Ребенок не должен страдать от жажды.

Также важно следить, чтобы он достаточно мочился, не реже чем раз в 2-3 часа. И обязательно контролировать самочувствие и поведение ребенка. Если вдруг появилась слабость, вялость или жалобы на тошноту, головную боль — бегом домой, если есть кондиционер — включаем. Уложить, раздеть, напоить, если поднялась температура, то даем жаропонижающие или вызываем врача.

— Вечерняя прохлада, сменяющая жаркий день, – отличное время для прогулок. Но тут как тут комары. Чем лучше защищать ребенка от укусов насекомых и чем обработать, чтобы избавить от зуда?

— Использовать можно любые доступные средства — от фумигаторов и сеток на окнах дома до различных средств, которые можно наносить на кожу и одежду. Выбирая средство, обязательно изучаем этикетку. На ней должна быть пометка о том, с какого возраста допустимо его применять детям и от каких насекомых оно помогает.

Для обработки места укуса подойдут местные глюкокортикостероиды. Они избавят от зуда, снимут в течение нескольких часов отек и покраснение. А вот антигистаминные препараты в этом случае могут не сработать.

— Активные игры – это весело. Но, к сожалению, избежать ободранных коленей и локтей едва ли удастся. Как правильно обработать рану и какие ошибки допускают родители?

— Помним простое правило: быстро и хорошо зажить может только чистая рана. Поэтому первое, что необходимо сделать, это обмыть поврежденную кожу чистой водой. Если под рукой и мыло окажется — вообще замечательно. Помыли — и сразу стало понятно, насколько ситуация серьезна и необходима ли дальнейшая обработка.

Для поверхностных ссадин и царапин часто туалета ранки бывает достаточно. В случае если площадь повреждения значительная, рана кровит, то лучше дополнительно обработать любым кожным антисептиком (перекисью водорода, например) и прикрыть ее стерильной повязкой или бактерицидным пластырем, чтобы избежать загрязнения. Перевязочные материалы найдутся в любой аптеке.

Если повреждение глубокое, имеет место обильное кровотечение, разрывы тканей или поражение возникло в результате укуса животного, делаем все то же самое и срочно обращаемся в ближайшее медицинское учреждение.

Самыми распространенными ошибками можно назвать использование спиртсодержащих средств, например зеленки, для обработки поверхностных повреждений кожи.

На самом деле, такие «дедовские» методы делают кожу грубой, агрессивно воздействуют на поврежденный участок, нарушают его микрофлору, затягивая процесс заживления.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

— Кишечные инфекции летом — частая проблема. Из-за чего возникают и как избежать?

— Важно понимать, что источник кишечных инфекций не всегда грязные руки и некачественная еда или вода. Часто источник инфекции — больные люди рядом. С этой точки зрения отдых у бабушки в деревне или на даче безопаснее, чем в отеле у моря, где масса людей и мест общего пользования.

Руки, безусловно, следует мыть, воду пить только чистую бутилированную и из чистой посуды, еду употреблять исключительно свежую. Но риск подхватить инфекцию все равно присутствует. Если у ребёнка повысилась температура, слабость, озноб, тошнота и рвота, боли в животе, жидкий стул — необходимо срочно обратиться к врачу.

— Во что одевать ребенка летом, чтобы ему было комфортно?

— Одежда в жаркие дни должна быть однослойной и желательно защищать от солнечных лучей. Рубашки с длинными рукавами и воротником, легкие брюки вместо шортов, носочки для защиты тыла стопы. Предпочтение лучше отдавать натуральным тканям (хлопок и лен), которые не препятствуют теплообмену.

Обувь, в том числе и летом, следует выбирать дышащую — из кожи, замши или текстиля. Резиновая обувь для постоянной длительной носки в детском возрасте неприемлема! Сланцы и кроксы используем в душе, сауне, бассейне. Затем тщательно вытираем ножки и переобуваемся.

Всегда помним: лучшая обувь для ребенка — это отсутствие обуви. Хождение босиком по разным поверхностям, особенно натуральным и неровным, идеально для правильного формирования стопы.

Такое отлично практиковать, например, на даче.

Головной убор также обязателен. В идеале — панама или шляпа, они защитят от солнечных лучей лицо, уши и шею.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

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