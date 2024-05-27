Танцующий дракон, гейши, самураи и аниме: в Туле прошел фестиваль азиатской культуры «Аой-мацури»

Фестиваль «Аой-мацури: соединение двух культур Россия/Азия» был посвящен культуре стран Восточной Азии: Китай, Япония, Корея.

Музыка, живопись, единоборства, чайные церемонии, уроки от тульских языковых школ, анимэ, каллиграфия, традиционная медицина, кухня, одежда и ремесла — здесь было всё.

Здесь играли в го и учились распознавать иероглифы. Смотрели спектакль японского театра и костюмированное шоу персонажей анимэ, гнули оригами и слушали русский рок с использованием этнических японских инструментов.

Фестиваль азиатской культуры в «Октаве» состоялся впервые. Но и участники, и зрители уже отметили, что хотели бы сделать его ежегодным.

«Аой-мацури» длился 10 часов! И всё это время интерес к нему не угасал — зрителей было море. Большинство из них подошли к событию креативно — пришли в ярких костюмах.

А потом паблик фестиваля в соцсети «ВКонтакте» открыл стену и собирал комментарии участников и гостей. И их отклики лучше всего расскажут о том, каким на самом деле был фестиваль.

Языковой центр Banana-School:

— Китай, Япония, Корея, музыка, чайные церемонии, анимэ, традиционные игры, одежда и ремесла и многое другое — все это случилось в субботу на фестивале азиатских культур «Аой-мацури». Наш преподаватель выступил с темой изучения китайского языка, с какими трудностями сталкиваются студенты, с чего начать изучение, а зрители даже выучили пару фраз на китайском. Очень атмосферный, колоритный, яркий, впечатляющий фестиваль. Благодарим организаторов, гостей и партнеров за теплый и насыщенный день!

Марина Радина:

— Когда у мужа при слове «ронин» начинают блестеть глаза…

1. Кодекс самураев Бусидо был создан лишь в начале 20 веке, в то время как самураи официально закончили свое существование в 1828 году (им было запрещено носить 2 оружия). Они не были славными ребятами, а могли творить, что хотели…

2. Во времена самураев уже было огнестрельное оружие (оно появилось у них раньше, чем показано в фильме «Последний самурай»). Но. Основным оружием самурая был лук. При этом с собой у них всегда были катана и тати.

3. Сначала они ездили на хиленьких низкорослых лошадях, обвешанных доспехами. Передвигались потому небыстро. Потом самураи стали в том числе пешими.

4. Самураи были слугами своего господина. В основном, приказы носили военный характер. При этом они прекрасно писали стихи, занимались каллиграфией. И некоторые самураи в мирные времена ни разу не вступали в бой.

5. Средний срок жизни самурая 17-18 лет. Дожить до 30 лет — это было прям достижение. Они старались как можно быстрее жениться и оставить наследников.

На мой взгляд была шикарная лекция от Станислава Кима про самураев.



Матвей Балуев:

— Почему Азия объединяет людей? Потому что она особенная и отличается от остальных континентов мира своей историей, традициями, культурой. И аниме, конечно же! Поэтому можно считать, что этот фестиваль объединил нас всех своей красотой. Спасибо организаторам, надеемся, что этот фестиваль будет ежегодным.

Станислав Ким:

— Клан Акэти на связи! Спасибо всем, кто пришел на мою лекцию о самураях. Отдельное спасибо тем, кто задавал вопросы. А еще хотел бы отметить прекрасную онна-бугэйся, вовремя и к месту упомянувшую харакири. Если вы это читаете, приходите на тренировки. Благодарю организаторов и всех причастных за первый фестиваль такого рода.

Наталья Кирюшина:

— Лично для меня фестиваль вышел совершенно волшебным. Очень порадовал интерес к кото и сямисэну от участников. Здорово, что такие фестивали кому-то открывают новое о Японии, а для кого-то — возможность найти нужные контакты и узнать например, что кото есть и в Туле!

В целом фестиваль получился очень душевным и теплым, и я искренне желаю сохранить эту атмосферу в будущем, уверена что дальше только лучше.

Отдельный бонус - я заново открыла для себя Тулу!

Кари Пангратян:

— Всем привет! Хочу сказать одно — фестиваль вышел потрясающий! Было много приятных знакомств, все люди—добрейшие. В основном, я застала живую музыку в программе феста, и она мне очень понравилась.

Выступление с танцем дракона—отвал башки, просто восторг и лишение дара речи! Всё было на высшем уровне. Хотя (взгляд со стороны простого обывателя и зрителя) летом, наверное, было бы круто устроить фестиваль на открытом воздухе. У «Октавы» большая площадь, и летом это круто сыграло бы, в особенности с танцем дракона (да, он запал мне в душу!), но и в помещении было уютно и приятно!

Из того, что мне очень понравилось в программе, кроме живой музыки (а она вся была шикарна, все исполнители восхитительны), хочу упомянуть чайную церемонию в качестве выступления. Выглядело просто, но так грациозно и эстетично, а под музыку кото — и вовсе волшебно.

Отдельное спасибо коллективу с чаем и их дегустацией, обязательно приобрету у вас чай на маркетплейсах.

А такого косплей-дефиле я ещё не видела. В основном, программа мне понравилась (я не участвовала в мастер-классах, а с ними, наверное, вообще восторгу предела не было бы!). Хотя мне может не хватило немного современной Азии, чего-то технологичного. Но всё впереди! Буду очень рада, если фестиваль станет ежегодным, с удовольствием пришла бы на него в косплее в следующем году. Такого в Туле однозначно не хватает, у этого фестиваля большое будущее.

Были на фестивале? Ищите себя на фото!