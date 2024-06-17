Если есть милосердие, значит, всё получится: 5 историй о лучших тульских врачах

Фото Алексея Пирязева.

Ирина Сергеевна Захарова

Главная медицинская сестра Тульского областного наркологического диспансера. Стаж 30 лет. Присвоено звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ».

— В медицину я пришла в шесть лет (смеется) вместе с моей тетушкой, которая работала в травматологическом отделении. Она часто брала меня с собой, я росла и понимала, что никем не могу быть — только медсестрой. После школы поступила в Тульский медколледж, потом окончила Курский медицинский институт. Свой профессиональный путь начинала с травматологического отделения МСЧ № 1. Здесь старт в профессии мне дали старшая медицинская сестра Надежда Васильевна Иванова и перевязочная медсестра Вера Ильинична Кувшинова. Эти два моих наставника дали мне все. После их школы ничего не страшно!

В медицине есть такое понятие, как призвание, здесь не бывает случайных людей. И ещё важно милосердие. Если есть милость в сердце, значит, все получится.

Когда на работу приходят молоденькие девочки, я всегда им говорю, что в их сердцах должно жить милосердие.

Если это так, то любой пациент любого отделения, в том числе и наркологического, получит помощь. Наших пациентов не принимает общество, к ним неоднозначное отношение. Мы же не имеем права никого судить, мы должны делать свою работу, а рассудят нас в другом месте.

Бывает, что наши пациенты — уже бомжи. Им просто некуда пойти. Мы сначала их лечим, а потом пристраиваем в социальные гостиницы. Оформляем инвалидность и пристраиваем в дома-интернаты. Очень многие из них социализировались и живут полноценной жизнью. Бывает и обидно, когда ты бьешься за человека, а он опять становится на этот путь. Но мы снова стараемся ему помочь. И будем помогать столько, сколько нужно. Огромную роль в этом играет наш главный врач Николай Иванович Висягин — это «светильник» нашего учреждения, человек с огромной душой. Он за каждого пациента болеет!

В последнее время люди все чаще стали приходить к нам самостоятельно. Всё-таки многие задумываются над своим образом жизни и стремятся сделать его здоровым. Люди пытаются устроиться на работу, а для этого им надо избавиться от зависимости.

За что я люблю свою профессию? Помните сказку «Морозко», где заколдованный в медведя Иванушка ходил и кричал: «Какое доброе дело мне сделать»? Вот у нас даже искать не надо: обернись — и кругом повод сделать доброе дело. Каждый день у нас — день добрых дел. А в сердце такой зов делать добро!

Я очень люблю паломнические поездки в Курскую коренную пустынь, Макаро-Жабынскую пустынь в Белеве, Оптину пустынь. Я езжу туда с семьей. Моя семья — это муж Павел, сын Егор, мама Надежда Александровна и папа Сергей Александрович. Сыну 25 лет, но он, как я ни мечтала, не выбрал медицину. Понял, что технарь. А вот муж не врач, но работаем мы вместе — он системный администратор в наркологическом диспансере.

Всем коллегам желаю, чтобы не иссякала милость в сердце, чтобы она всегда была и помогала жить. Здоровья, счастья, милосердия! Есть такое понятие, как профессиональное выгорание, так вот желаю, чтобы нас это не коснулось.



Мария Анатольевна Шляхова

Врач-хирург 1-го хирургического отделения Тульской городской клинической больницы скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина.

Стаж 21 год. Награждена нагрудным знаком «Отличник здравоохранения».

— В школе мне очень нравились химия и биология. Я училась в школе № 73, сейчас это лицей № 2. Рассматривала несколько вариантов. Хотела стать ученым-химиком, учителем химии. Но потом больший интерес возник к медицине. У меня бабушка — медик, и я решила тоже стать врачом. В старших классах читала много книг о медицине, например книгу Федора Углова «Сердце хирурга». И родители поддержали мой выбор.

Я общий хирург. В больнице скорой помощи мы в основном занимаемся абдоминальной хирургией (лечение патологий органов брюшной полости при помощи оперативного вмешательства).

Почему хирург? Люди любят быстрый результат, и хирургия как раз тот вариант, когда результат виден сразу. Терапевт лечит длительно, например гипертонию, назначает лечение, человеку становится лучше. Но само по себе заболевание не излечивается. А хирург может излечить. Удалили аппендицит — и человек выздоровел. Рану зашили — человек поправился. За это я и люблю свою работу. Вот пациент был совсем плох, мучился, страдал. Ты проводишь манипуляции, назначаешь лечение — и он выздоравливает. И на следующий день ты видишь совершенно другого человека.

Бывают сложные моменты, когда теряешь пациента. Когда все получается, ты чувствуешь себя окрыленным и думаешь, что всех можно спасти. Но это не так. И когда пациенты умирают, самое сложное — смириться с этой утратой.

Есть пациенты, которые уже стали мне друзьями. Когда ты переносишь тяжелую болезнь и рядом с тобой находится человек, который тебе помогает, невозможно сохранить формальные отношения, они зачастую перерастают в дружеские.

Запоминаешь в основном сложные случаи: тяжелые травмы, заболевания, где приходилось тратить много душевных и физических сил. Но все это ради хорошего результата! Порой операции длятся по 4-5 часов. Если бывает сложно, коллеги поддержат, разрешат посидеть пару минут, попить воды. Все мы люди, не роботы, и друг друга поддерживаем. Один в поле не воин — это точно про хирургию. Если в одиночку стоять пять часов, это очень тяжело — морально и физически. А когда рядом ассистент, анестезиолог, операционная бригада — сестры, санитарочки, все тебя поддерживают, все переживают за один результат — будешь стоять, сколько нужно (смеется).

Всем коллегам я желаю здоровья, потому что мы, медики, о своем здоровье часто забываем. Удачи — в нашем деле без поддержки высших сил невозможно. И конечно, терпения.

Тамара Дмитриевна Гальцева

Заведующая отделом Тульской областной станции переливания крови. Стаж 39 лет. Награждена Почетной грамотой Министерства здравоохранения РФ.

— С детских лет мне нравилась медицина, любимая игра — в больницу. Сначала лечила кукол и мишек, представляла себя врачом. Ну, а потом пришло большое желание лечить своих родственников. В семье медиков не было, и родные очень поддержали мой выбор.

Окончила Рязанский медицинский институт, специальность «лечебное дело». Уже много лет работаю на станции переливания крови. Наша самая главная задача — подобрать доноров таким образом, чтобы обеспечить все заявки лечебных учреждений на все компоненты крови: эритроцитную массу, плазму, тромбоцитный концентрат. К счастью, донорство в нашем регионе развито. В год сдать кровь и ее компоненты приходит около 9000 доноров. У нас есть три филиала: в Туле на ул. Майской, в Новомосковске и Ефремове. Вот за прошедший май 1675 человек пришли сдать кровь, из них у нас на станции на ул. Энгельса — 797 доноров.

Я всегда испытываю гордость за доноров, за тех людей, которые приходят и сдают свою кровь для всех нуждающихся больных.

Очень много молодежи, студентов. Радует их активная жизненная позиция. Бывают экстренные заявки, и мы звоним нашим постоянным донорам, люди даже с работы отпрашиваются и бегут к нам сдавать кровь. Огромная благодарность всем донорам за то, что их много и что все они такие замечательные!

Медицина — это большая часть моей жизни, даже дома приходится думать о работе, что предпринять, чтобы обеспечить стопроцентную работу больниц.

Профессионализм, доброта, умение сострадать — без этого не может работать врач сегодня. У нас очень дружный, слаженный коллектив, и только в таком коллективе можно добиваться высоких результатов.

Всем коллегам в первую очередь желаю здоровья, сил и успехов в работе.

Тамара Васильевна Юдина

Медсестра кардиологического отделения Богородицкой ЦРБ. Стаж 39 лет. Награждена Почетной грамотой Министерства здравоохранения РФ.

— То, что я свяжу свою жизнь с медициной, я знала с дет­ства. Мама работала в поликлинике в рентгеновском кабинете, и я тоже очень хотела стать медиком. Мечтала работать на скорой помощи, поэтому выучилась на фельдшера — окончила Узловское медицинское училище. Но со скорой не сложилось: меня сразу после училища по распределению отправили в совхоз «Воловский», а я вышла замуж и уехала оттуда. Всю жизнь проработала старшей медсестрой детского инфекционного отделения и только в последнее время перешла на работу в поликлинику.

Медсестра должна быть грамотной, внимательной, уметь слушать и профессионально оказать человеку помощь. Люблю свою работу за то, что мы, медики, реально чем-то можем помочь людям. Когда работала в «детстве», к нам приходили рыдающие мамы: «Помогите!» К нам же всегда обращаются в самых сложных, самых критичных ситуациях. И очень приятно, что твоя помощь полезна.

Сейчас я работаю в поликлинике на приеме с кардиологом. Мы самые «сердечные» медики (смеется).

В нашей работе главное — вовремя поставить точный диагноз, оказать первую помощь и при необходимости — доставить пациента в отделение. Сейчас люди стали серьезнее относиться к своему здоровью. На приеме слушают врача и потом выполняют все его рекомендации: меняют образ жизни, питание, отказываются от вредных привычек. Но есть и те, кто послушали доктора — и дальше живут как раньше.

Я очень благодарна руководству Богородицкой ЦРБ, главному врачу Алене Сергеевне Рябовой, главной сестре Татьяне Герасимовне Февралевой, непосредственно моему врачу-кардиологу Наталье Петровне Кутузовой, которые отметили меня и представили к награждению.

Медицина — это моя жизнь! Порой бывает очень сложно. Помню, были вспышки в инфекционном отделении, по двое суток не выходили оттуда. Работу всегда ставишь на первое место. Всем коллегам в праздник желаю здоровья, терпения и помощи Всевышнего.

Ирина Владимировна Бахлина

Старшая медицинская сестра поликлиники № 1 горбольницы № 9 г. Тулы. Стаж 32 года. Награждена Почетной грамотой Министерства здравоохранения РФ.

— Я сразу знала, что свяжу свою жизнь с медициной. Хотелось спасать людей, делать их жизнь лучше. Бабушка была старенькая, мучилась с давлением, хотелось ей помочь — может, еще и это повлияло на мой выбор. Моя мама в свое время очень хотела стать врачом, но у нее не получилось — она окончила институт и стала инженером. И она очень хотела, чтобы получилось у меня.

Врач — очень важная и нужная профессия. Но и средний медицинский персонал тоже должен быть. Без нас, медсестер, тяжело. И жаль, что в эту профессию сейчас не очень много идет молодежи. Ну, а кто за нас будет делать нашу работу?

Я начала работать с 17 лет, первым местом работы стал онкологический диспансер. После 20 лет работы пришла в горбольницу № 9.

Мне очень нравится работа перевязочной и операционной медсестры. Люблю свою работу за то, что ты видишь свои достижения, результат, — людям сразу становится легче.

У медицинского работника однозначно должно быть милосердие, чтобы хотелось помогать людям, чтобы внутри горело это желание — заботиться. К нам такие бабушки иногда приходят — до слез.

Сейчас я старшая медсестра, помогаю своим коллегам, наставляю на путь истинный. Я сейчас больше наставник.

Самое главное, хочу, чтобы молодые сестрички понимали: все должно быть по-честному, правильно, учу их не допускать ошибок в своей работе и понимать людей.

Все люди разные, очень много сложных, с непростым характером. И медик, как и учитель, должен найти подход к каждому человеку. Как раз сейчас мы проходим обучение медиации, потом будем воплощать эти знания в жизнь.

Очень приятно, что мой труд отметили и вручили мне Почетную грамоту. Спасибо, что оценили мою работу.

Всем коллегам желаю здоровья, терпения, вежливых пациентов!

