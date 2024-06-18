Блоха с золотыми подковами и самовар с мавзолеем: 12 жемчужин выставки «Тула. Шедевры. Музеи России»

Фото Алексея Пирязева.

В Фонде искусств работает уникальная выставка. 12 ведущих федеральных музеев России представили тулякам около 300 подлинных предметов, так или иначе связанных с Тульским краем.

Это полотна великих художников — уроженцев Тульской губернии, портреты знаменитых туляков, изображения и архивные документы, связанные с великими историческими событиями в регионе, предметы декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов, коллекция микроминиатюр и многое другое.

Нашим проводником по выставке стала Елена Балаева, и. о. заведующего филиалом Тульского музея изобразительных искусств.

Экспозиция выставки располагается на втором и третьем этажах Фонда искусств. Над художественным оформлением работал известный российский экспозиционер Андрей Рейнер. Именно ему принадлежит идея цветового и пространственного решения. Каждый этаж — в своей цветовой гамме.

Второй этаж посвящен тульскому производству — это сочетание оранжевого, красного и черного цветов — ассоциация с горением огня, плавлением металла и рождением из него произведений тульских мастеров.

Третий этаж — в спокойных, уравновешенных тонах. Здесь сочетаются бирюзовый, коричневый и серый цвета, что отражает связь с природой, водным пространством, созерцание и гармонию искусства. А еще в пространстве третьего этажа негромко звучит музыка — это вальс фа мажор, написанный Львом Николаевичем Толстым.

Гости выставки могут самостоятельно познакомиться со всеми экспонатами — в мультимедийные тачскрины загружена полная информация.

Итак, 12 жемчужин из 12 федеральных музеев России!

музей декоративно-прикладного и народного искусства

Самовар. Тульская фабрика «Наше будущее». 1928 г.

Этот самовар уникальный, штучный! Выполнен в форме желудя — такая форма использовалась и в дореволюционное время фабриками наследников тульских самоварщиков В. С. Баташева, И. Ф. Капырзина и других.

Самовар был сделан к V съезду собрания уполномоченных Всероссийского союза промысловой кооперации. Примета времени — на самоваре изображен мавзолей Ленина на Красной площади. Это первый вариант мавзолея, который был сделан из дерева по проекту известного архитектора Алексея Щусева — автора всех трех вариантов мавзолея.

Политехнический музей

Микроминиатюра «Подкованная блоха». Николай Сядристый. СССР, 1959 г.

Политехнический музей на выставке представляет ряд микроминиатюр. Это очень маленькие произведения искусства, которые можно создать только с помощью микроскопа или лупы и специальных инструментов. Рассматривать шедевры можно только под микроскопом.

Идеальные материалы для микроминиатюр — золото и серебро, маковые и рисовые зернышки, семена растений, человеческий волос, паутина.

Так, заглядываешь в микроскоп — а там блоха с золотыми подковами! Подковал ее всемирно известный мастер микроминиатюры Николай Сядристый, прямо как Левша из рассказа Николая Лескова. Только не механическую блоху, а настоящую! Золотые подковы прибиты к лапкам тремя стальными гвоздиками толщиной 6 микрометров. Один микрометр — тысячная доля миллиметра. Работа требует огромного сосредоточения, точности движений, как говорят сами мастера, «они работают между ударами сердца».



Эрмитаж

На выставке туляки могут познакомиться с работами знаменитых тульских мастеров, которых называют златокузнецами. Это мастера, которые работают со сталью, используя разнообразные техники декорирования. Изделия тульских златокузнецов были очень дорогими, штучными и выполнялись на заказ. Часто — по требованию представителей императорской семьи и русской аристократии.

Звонок с кнопкой. Вещь, которая вышла из употребления. В дворянских аристократических домах звонки использовали для вызова прислуги.

Звонок из стали в форме классической ротонды украшен традиционными для тульских мастеров техниками: золочение, воронение, знаменитые тульские алмазы. Создание тульских алмазов — дело сложное и кропотливое. Сначала создавалась бусина, которую закаляли и потом гранили, придавая ей сходство с драгоценным камнем. Количество граней — от 12 до 86 (королевский алмаз).

музей современной истории России

Василий Рождественский. Картина «Доменный цех. Кузнецк». 1933 г.

Художник Василий Рождественский — туляк. Был членом объединения «Бубновый валет», которое прославилось своими авангардными экспериментами. А в 1920-40-е годы художник, как и многие его коллеги, привносит в живопись индустриальный пейзаж. Завод представал для зрителя как «преображенное пространство», как Храм Свободного Труда.

Рождественского интересовал размах индустрии, гигантские сооружения, удивительные механизмы. Он часто выезжал на заводы, собирая натурный материал, накапливая впечатления, наблюдая характеры. В картине «Доменный цех. Кузнецк» мастер воссоздал монументальный образ целого комплекса заводских металлургических объектов, дающих стране металл.

музей истории российской литературы им. В. И. Даля

Все экспонаты выставки — живопись, графика и фото — связаны с именем писателя Ивана Сергеевича Тургенева. В музее — более тысячи экспонатов, и часть представлена на тульской выставке.

Лами Винченцо (1807–1892). Портрет И. С. Тургенева. 1844 г.

Этот портрет заслуживает особого внимания. Уникальный по достоверности и выразительности портрет молодого Тургенева, который итальянский живописец Лами Винченцо создал в самом начале его литературной карьеры.

Кстати, сам Тургенев был недоволен этим портретом. В феврале 1880 г. он пишет своей любимой женщине Полине Виардо: «Я получил письмо — догадайтесь, от кого? От итальянского художника Лами, написавшего с меня в 1844 году… Ужасный портрет! Он спрашивает, тот ли я самый известный писатель Тургенев, которого он знавал в те времена и т. д. и т. д. …и просит у меня автограф! Это вернуло меня в tempi passati (минувшие времена — ит.) и пробудило множество воспоминаний».

Государственный исторический музей

Кресло курульное. Тульский завод Масоловых.

Кресло выполнено из стали. Спинка, образованная двумя арками-рамами, бока и нижние планки с прорезным сложным рисунком сделаны из золоченой латуни. Сиденье кресла — из кожи с текстильной основой, сверху — подушка красного сукна с золоченым позументом. Подлокотник кресла украшен «золотыми травками». Это тонкий травный декор на золоченых панелях.

Курульное кресло — вещь очень статусная. Курульный эдил — высокая должность в Древнем Риме. За должностным лицом кресло полагалось носить как атрибут государственной власти. В дальнейшем металлические складные кресла стали обычной мебелью.

В России стали популярны в середине XVIII века. Такие кресла очень любила императрица Елизавета Петровна. По ее спецзаказу на Тульских оружейных заводах было выполнено несколько таких стальных кресел.

Кресло поступило в собрание ГИМ из Института сельскохозяйственной экономики, являющегося отделением знаменитой Тимирязевской академии, которая с 1865 г. располагалась в имении Петровское-Разумовское. Владельцем усадьбы был граф К. Г. Разумовский, брат фаворита императрицы Елизаветы Петровны.

театральный музей имени А. А. Бахрушина

Борис Кустодиев. Эскиз мужского костюма. Левша. 1925 г.

Эскизы костюма к спектаклю по пьесе Евгения Замятина «Блоха» (МХАТ-2). Этот яркий спектакль был решен в стиле веселой народной игры, балаганной буффонады. Художником спектакля был приглашен известный русский живописец, ученик Ильи Репина — Борис Кустодиев.

Тяжело больной, он не мог приехать в Москву, поэтому переговоры о декорациях, костюмах и обо всем художественном оформлении спектакля были в письмах.

Все элементы постановки подробно обсуждались режиссером и художником, костюмы персонажей в том числе. Алексей Дикий, поясняя свой режиссерский замысел, писал Кустодиеву о костюме главного героя: «Левша — неказист, волосья на висках выдраны, пройдет — не заметишь, нутром берет, только гармошка яркая». Кустодиев пишет о Левше: «Понятно без замечаний».

Рядом — эскиз костюма Машки, подружки Левши. «Девки, бабы в Туле — яркие, праздничные, сказочные» — так описывал Дикий тулячек.

Российский национальный музей музыки

Тульская гармонь.

Историю появления отечественной гармони всегда связывают с Тулой. Еще в XIX веке появились первые мастера, создававшие собственные творенья или в точности копировавшие зарубежные новинки. В 1870 году тульский энтузиаст Николай Белобородов изобрел совершенно новую разновидность гармони — хроматическую.

«Черепашка» — уникальная русская миниатюрная гармоника. Маленькая и забавная. На гармонике слева на полукорпусе — два язычка, расположенные плашмя. Высокий тембр «черепашек» был обусловлен тем, что в маленьких гармониках можно было использовать только небольшие по размеру язычки (известно, что чем меньше язычок, тем выше звук и меньше воздуха нужно, чтобы заставить его колебаться.

Государственный музей Л. Н. Толстого

Илья Репин. «Портрет Л. Н. Толстого в розовом кресле». Ясная Поляна, 1909 г.

Это единственный экспонат на выставке из коллекции этого музея. Репин — один из немногих художников, которого с Толстым связывала многолетняя дружба. Он писал Толстого больше, чем другие русские художники, посвятил Льву Николаевичу более 70 работ.

Репин и Толстой дружили 30 лет. Вот несколько сравнений, которыми наделил художник писателя в своих воспоминаниях «Далёкое близкое»: чародей, мой лесной царь, несомненный властелин, благородный Прометей, мой герой-полубог. Репин писал, что тянулся к Толстому «по закону притяжения малых тел к большим».

На портрете Репина «Л. Н. Толстой в розовом кресле» Лев Николаевич изображен потрясённым до глубины души музыкой, которую он называл величайшим в мире искусством. Это одна из самых значительных работ художника.

Третьяковская галерея

Григорий Мясоедов. «Чтение Положения 19 февраля 1861 года». 1873 г.

Художник Григорий Григорьевич Мясоедов — уроженец Тульской губернии.

Основными в творчестве Мясоедова являлись жанровые произведения на острые социальные темы. У Мясоедова был горячий темперамент, аналитический склад ума и наблюдательность. В своей картине он откликнулся на такое знаковое для России событие, как отмена крепостного права.

На картине изображены крестьяне, слушающие указ императора Александра II о земельной реформе и Положение, разъясняющее их новые права. Мужики собрались в большом сарае для просушки сена.

Работа над полотном в жару в неприспособленном помещении, постоянно занятом людьми, была непростой, о чем Мясоедов жаловался в письме Николаю Ге: «Я пишу усердно и два раза разорвал свою картину, хорошо, что незаметно. Натура трудно даётся, рабочая пора, и никто не идёт. Кроме того, жара и страшное изобилие мух делает работу мучительной, почти невозможной».

Русский музей

Орест Кипренский. Портрет гусарского офицера Евграфа Васильевича

Давыдова. 1809 г. Холст, масло.

Орест Кипренский одним из первых русских художников получил признание в Европе: Флорентийская академия предложила ему написать автопортрет для знаменитой галереи Уффици. Живописец был любимцем русской аристократии начала XIX века.

На полотне изображен красавец-мужчина, двоюродный брат известного героя-партизана Дениса Давыдова — Евграф (1775–1823). Судьба его сложилась трагично. Участие в «Битве народов» под Лейпцигом в августе 1813 года превратила Евграфа Давыдова в инвалида: он лишился левой ноги и правой руки ниже локтя. При отставке его произвели в генерал-майоры. Евграф Давыдов прожил инвалидом в родовом имении Аксинино Тульской губернии еще десять лет и умер на сорок восьмом году жизни.

За этот и другие портреты героев Отечественной войны в 1812 году

Кипренский получил звание академика. Портрет Давыдова — самое

известное произведение Кипренского, своеобразный манифест

романтической эпохи.

Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева

Икона «Апостол Андрей Первозванный, мученики Флор и Лавр в молении Богоматери, с видом Лихвинского Добринского Покровского монастыря».

Первая половина XIX века (около 1832 года).

Икону отличает высокий уровень художественного исполнения и уникальность сюжета — аналогичных произведений в настоящее время не выявлено.

На иконе — вид Лихвинского Покровского Добринского (Доброго) монастыря в селе Добром Суворовского района Тульской области. Монастырь был основан в XIV веке, а его главный соборный храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы с приделами апостола Андрея Первозванного и мчч. Флора и Лавра, отстроенный в камне в 1667 г., является старейшим действующим храмом на территории Тульской области.

Икона относится к типу так называемых «подносных» икон, а ее создание могло быть приурочено к праздничным мероприятиям по случаю освящения Вознесенского храма в 1832 г.

Выставка открыта по 18 сентября. 6+