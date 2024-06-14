Дикая Мята – 2024, SHAMAN и вечеринка нулевых: выходные в Туле

Дикая Мята – 2024
Где: Бунырево.
14–16 июня в Бунырево пройдет международный фестиваль «Дикая Мята» — крупнейший независимый мультиформатный опен-эйр в России
SHAMAN
Где: Ледовый дворец.
16 июня в Ледовом дворце выступит SHAMAN.
90's VS нулевые | Непоследний звонок
Где: Ночной клуб SQER.
14 июня в ночном клубе SQER пройдет вечеринка «90's VS нулевые | Непоследний звонок».
В программе любимые хиты вашей юности, а может быть юности ваших родителей! От жаркого евродэнса до душевных медляков. Ждем вас в самых ярких нарядах.
Квартирники в кафе «Октавы»
Где: Кофейня «Волна».
16 июня в кафе «Октавы» в рамках квартирника выступит группа ORANGE KEEP.
Алексей Квашонкин и Николай Андреев
Где: ДК «Металлургов».
14 июня в ДК «Металлургов» пройдет стендап-концерт Алексея Квашонкина и Николая Андреева.
REMIX 2024
Где: ДК «Туламашзавод».
14 июня в ДК «Туламашзавод» пройдет финальный концерт сезона 2023-2024 школы эстрадного балета REMIX.
Летний кубок по волейболу на песке
Где: Центральный парк.
16 июня в Центральном парке состоится отборочный этап летнего Кубка WEONSPORT по волейболу на песке формата 4×4 среди любителей.
Любовная отповедь
Где: Тульский камерный драматический театр.
15 июня в Тульском камерном драматическом театре покажут моноспектакль по единственной пьесе нобелевского лауреата Габриэля Маркеса «Любовная отповедь сидящему в кресле мужчине».