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  5. Дикая Мята – 2024, SHAMAN и вечеринка нулевых: выходные в Туле - MySlo.ru
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Дикая Мята – 2024, SHAMAN и вечеринка нулевых: выходные в Туле

Дикая Мята – 2024, SHAMAN и вечеринка нулевых: выходные в Туле

А еще стендап-концерт Алексея Квашонкина, квартирник в «Октаве» и летний кубок по волейболу — в нашем обзоре выходных.

Дикая Мята – 2024

Когда: 14-16 июня, пятница-воскресенье, 12.00.
Где: Бунырево.
 

Дикая Мята – 2024

1416 июня в Бунырево пройдет международный фестиваль «Дикая Мята» — крупнейший независимый мультиформатный опен-эйр в России

 

SHAMAN

Когда: 16 июня, воскресенье, 19.00.
Где: Ледовый дворец.
 

SHAMAN

16 июня в Ледовом дворце выступит SHAMAN.

 

90's VS нулевые | Непоследний звонок

Когда: 14 июня, пятница, 23.00.
Где: Ночной клуб SQER.
 

90's VS нулевые | Непоследний звонок

14 июня в ночном клубе SQER пройдет вечеринка «90's VS нулевые | Непоследний звонок».

В программе любимые хиты вашей юности, а может быть юности ваших родителей! От жаркого евродэнса до душевных медляков. Ждем вас в самых ярких нарядах.

 

Квартирники в кафе «Октавы»

Когда: 16 июня, воскресенье, 19.00.
Где: Кофейня «Волна». 
 

Квартирники в кафе «Октавы»

16 июня в кафе «Октавы» в рамках квартирника выступит группа ORANGE KEEP.

 

Алексей Квашонкин и Николай Андреев

Когда: 14 июня, пятница, 19.00.
Где: ДК «Металлургов».
 

Алексей Квашонкин и Николай Андреев

14 июня в  ДК «Металлургов» пройдет стендап-концерт Алексея Квашонкина и Николая Андреева.

 

REMIX 2024

Когда: 14 июня, пятница, 19.00.
Где: ДК «Туламашзавод».
 

REMIX 2024

14 июня в ДК «Туламашзавод» пройдет финальный концерт сезона 2023-2024 школы эстрадного балета REMIX.

 

Летний кубок по волейболу на песке

Когда: 16 июня, воскресенье, 10.00.

Где: Центральный парк.

Летний кубок по волейболу на песке

16 июня в Центральном парке состоится отборочный этап летнего Кубка WEONSPORT по волейболу на песке формата 4×4 среди любителей. 

 

Любовная отповедь

Когда: 15 июня, суббота, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр.

Любовная отповедь

15 июня в Тульском камерном драматическом театре покажут моноспектакль по единственной пьесе нобелевского лауреата Габриэля Маркеса «Любовная отповедь сидящему в кресле мужчине».

а что в кино?

Майор Гром: Игра

Майор полиции Игорь Гром известен всему Санкт-Петербургу пробивным характером и непримиримой позицией по отношению к преступникам всех мастей. Неимоверная сила, аналитический склад ума и неподкупность — все это делает майора Грома самым настоящим супергероем. Его жизнь идеальна: днем Гром ловит преступников вместе с напарником Димой Дубиным, а вечера проводит в компании журналистки Юлии Пчелкиной. Полную идиллию прерывает появление в городе таинственного злодея, называющего себя Призраком. Он предлагает Грому сыграть в опасную игру, ставка в которой — жизни обычных людей.
 

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Люди в городе. Сергей Фролов, владелец ТЦ «Тройка» и клубного ресторана SQER
Люди в городе. Сергей Фролов, владелец ТЦ «Тройка» и клубного ресторана SQER
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