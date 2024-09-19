В центре Тулы установили стелу, посвященную пропавшим детям

Фото Алексея Пирязева.

Ее торжественно откроют сегодня, 19 сентября, на пересечении Красноармейского проспекта и улицы Советской.

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» запустил акцию «Живи», в рамках которой отряд открывает стелу, посвященную пропавшим и до сих пор не найденным детям.

— Стела является важным символом надежды и поддержки для родителей пропавших детей и напоминает каждому, что даже в самых трудных ситуациях необходимо сохранять веру в то, что ребёнок может быть найден живым, — говорят в «ЛизаАлерт». — Мы верим и надеемся, что в нашем обществе будет расти уровень солидарности и ответственности за благополучие окружающих и всё больше людей станет оперативно реагировать на пропажу каждого ребёнка.

Время в таких ситуациях играет решающую роль, поэтому заявка о пропаже должна быть подана как можно быстрее.

Добровольцы отряда готовы моментально реагировать на каждый сигнал о пропаже и немедленно начинать поиск.

Статистика ежедневно демонстрирует нам важность приступать к поиску как можно раньше. Первые сутки играют ключевую роль в спасении пропавшего ребёнка. Оперативность действий всецело зависит от внимательности и готовности общества прийти на помощь.

Прямо сейчас, пока вы читаете эти строки, добровольцы отряда борются за жизни людей в разных регионах России.

Стелу откроют 19 сентября в 17.00 на ул. Советской, 8.

На открытии стелы будут присутствовать представители администрации города, а также основатель и председатель ДПСО «ЛизаАлерт» Григорий Борисович Сергеев.