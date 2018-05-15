Миодраг Божович: «Дзюба – это был подарок»

Фото Алексея Пирязева.

Что думает главный тренер тульского «Арсенала» о Туле, прошедшем сезоне и секретах своей работы. Об этом и о многом другом – в эксклюзивном интервью Myslo.

«Утром мы умнее, чем вечером»

— Миодраг, седьмое место, конечно, здорово. Но когда год назад приступали к работе в Туле, цели ведь были совсем другими.

- Задача-минимум — сохранить команду в Премьер-лиге, потом уже всё остальное. Жаль, что вначале потеряли очки с «Тосно» и «Амкаром», должны были их обыгрывать. Но так сложилось. Где-то теряли, где-то, наоборот, забирали то, на что не рассчитывали. В среднем, всё справедливо. Посмотрите: перед последним туром пять команд бились за то, чтобы не оказаться в зоне стыков. А мы спокойно играли матч с «Локомотивом».

— Все сходятся во мнении, что нынешний чемпионат вышел очень непростым.

- Есть первая пятерка, есть Хабаровск, и остальные десять команд очень равные.

— Удача была нужна?

- Удача всегда нужна, но прежде всего работа. Когда начинали сезон, мы были одной из худших команд по выигрыванию единоборств. Специально обратили в тренировках на это внимание, что позволило существенно прибавить в этом компоненте по ходу чемпионата.

— При удаче могли ведь не проиграть в первом матче с будущим чемпионом.

- Не успели забить и пропустили со стандарта. Но «Локомотив» тогда тоже только набирал обороты.

— После проигранного в Москве матча со «Спартаком» вы долго не приходили на пресс-конференцию. Сказали, что вы общаетесь с командой. О чем, если не секрет?

- Ничего особенного. Вообще не люблю какие-то разговоры в раздевалке по горячим следам. В этом состоянии легко можно поссориться, а любой конфликт приводит только к негативу. Конфликт должен решаться, а не стоять на месте. Поэтому всегда думал, что утром человек умнее, чем вечером.

— Но некоторые тренеры любят искусственно подогревать конфликтную ситуацию, чтобы потом эмоции выплеснулись на поле.

- Нет, это тоже опасно.

— Значит, стулья над головами игроков у вас никогда в раздевалке не летали? И стаканы о стенку не бились?

- Нет, никогда.

Это первое, чему меня учили в тренерской школе — не делать каких-то разбирательств по горячим следам. Что-то обсуждать надо только с холодной головой.

Когда ты кричишь или спокойно говоришь — тебя по разному воспринимают.

— Бывало, кстати, так, что во время матча вы игру команды оценивали совсем по-другому, чем пересмотрев потом видеозапись?

- Бывало. Потому что когда идет игра, вы смотрите ее другими глазами.

— Например?

- Домашняя игра с «Анжи», которую мы выиграли 2:1. Или первый матч с «Локомотивом». Думал, что мы сыграли плохо, а потом пересмотрел и убедился, что это не так.

— «Арсенал» в итоге седьмой. Насколько он далек от первой пятерки?

- В одиннадцати очках.

— А если оценивать не в очках?

- Думаю, что клуб на правильном пути. В прошлом году играл в стыках, в этом году занял достаточно высокое место. Быстро трудно что-то сделать. Все зависит от того, чего хотят руководители дальше.

— В первой части чемпионата «Арсенал» по игре фактически уступил только «Спартаку». А в весенней таких поражений уже было несколько. С чем вы это связываете?

- Осенью нас воспринимали немного по-другому. А когда мы начали выигрывать, добиваться результата, к нам относиться стали более серьезно. «Краснодар» и ЦСКА весной нас переиграли.

— Можно сказать, что они победили на классе?

- Да, сто процентов.

— А у «Арсенала» по ходу сезона появился свой некий класс, который позволяет побеждать соперников из второй половины таблицы?

- Средний — да, можно сказать, появился.

— И все-таки почему откровенно неудачных игр весной вдруг оказалось больше, чем в первой части чемпионата? Только в отношении к нам соперников дело?

- Потому что весной мы больше раскрывались.

— То есть старались играть в более атакующий футбол?

- Сто процентов.

«Выигрывали бы все, были бы на первом месте»

— Весна началась с эпизода в матче с «Ахматом», который некоторые посчитали за нарушение fair play. Как вы сейчас к нему относитесь?

- Это было на последних минутах. Игрок «Ахмата» травмировался в столкновении со своим футболистом. Если бы случилась опасная травма — тогда да, надо было останавливать игру. Но мяч был у Иванова, он мог выбить его за пределы поля. Думаю, соперник уже потягивал время, и так получилось, что пропустил.

— А что в вашем представлении fair play?

- Раньше в подобных ситуациях, когда кто-то лежит на поле, сразу выбивали мяч, потому что люди очень честно играли в футбол. Думаю, если футбол хочет развиваться, нужно что-то придумывать. Например, игрок, которому оказывалась помощь, должен потом минуты три стоять у бровки, чтобы вернуться на поле.

— А сейчас, хоть и есть полминуты, упоминаемые в правилах, возвращаются почти сразу.

- Когда футболист уже через двадцать секунд делает рывок после того, как только что умирал на поле, это наводит на размышления. Если тебе реально оказывали помощь, полюбому нужна хотя бы пара минут, чтобы прийти в себя.

— Правда, одними из зачинателей подобного футбола считаются как раз балканцы.

- Если смотрите игры испанцев, итальянцев — они не хуже, даже лучше. А в Англии такое редко бывает. Если у них кто-то лежит на поле, значит, он действительно травмирован.

— Кто в «Арсенале» самые железные футболисты?

- У нас Хагуш такой боец. И Григалава.

— После игры в Уфе с «Амкаром» много говорили о судействе.

- Ошибки — это тоже часть судейской работы. Судьи ошибаются, без этого не будет. Против нас тоже ошибались в этом сезоне.

— А как тогда расцениваете эпизод со Смоловым? Просто ошибка?

- Там был пенальти. Не думаю, что специально Смолову показали желтую карточку. Бывают вещи, которые нельзя увидеть. Но надо, чтобы имелась возможность убирать несправедливую карточку после пересмотра эпизода комиссией. Это нормально.

— Незамену Горбатенко в матче с «Зенитом», когда у него уже была одна желтая карточка, считаете своей ошибкой?

- Нет, не считаю. А кого бы я поставил? В этом сезоне Горбатенко один из лучших наших игроков. Ошибка больше была, когда не забивали в том матче. Мы не можем менять игрока всякий раз, когда у него желтая карточка. У нас бывает и Сунзу, и Беляев получают предупреждения, мы же их не меняем.

— Домашняя игра с «Зенитом» стала лучшей у «Арсенала» в этом сезоне?

- Можно сказать, что да. Мы столько сил потратили, что, слава богу, выиграли потом у «Анжи».

— При этом матч с «Зенитом» во многом не отличался от других игр «Арсенала». Команда по ходу сезона очень часто вела в счете и не удерживала преимущество.

- Если бы мы выигрывали все матчи, были бы на первом месте. На самом деле мы находимся там, где заслужили.

Универсальные солдаты

— Уход Габулова никому ведь не пошел на пользу?

- Ну да. Он для нас был очень сильной фигурой.

— А почему, как вы считаете, у него не очень получилось в Бельгии?

- Может, это связано с языком. Все-таки у вратаря и футболистов должно быть взаимопонимание.

— В чем сильные качества Габулова? С трибуны иногда казалось — здесь не упал, здесь не вышел вовремя.

- Вратарь всегда виноват, к нему больше всего претензий. Но надо быть реалистами. Вратарю сейчас очень трудно. Мячи стали очень быстрые, и удары сильнее, чем раньше. Что касается Габулова, то он по характеру победитель, всегда хотел выигрывать — и на тренировках, и в игре. И этим заставлял команду работать еще больше.

— При этом «Арсенал» остался командой, которая чаще других пропускает со стандартов. В чем причина, по-вашему?

- Игровая дисциплина, которая в это время должна присутствовать, потому что мы оборонялись персонально. Я сам думаю, что лучше обороняться зоной. Но так попросили вратари, а я не хочу, чтобы они себя чувствовали неуверенно.

— Насколько равноценной оказалась замена Габулову в лице Левашова?

- Пока был Габулов, у Левашова не было возможности попасть в основной состав. Первые матчи, думаю, чувствовалось волнение. Но потом почувствовал уверенность. Надеюсь, с опытом еще будет прибавлять.

— Тем не менее поиски еще одного вратаря в команду продолжаются?

- Считаю, что под Левашова должен прийти вратарь, который может его подменить. На Михаила мы рассчитываем.

— Первый гол с «Зенитом» его?

- Не вижу большой вины. Там Левашова ввел в заблуждение Дзюба, который увернулся от мяча.

— А два гола Кузяева?

- Скорее была ошибка в опорной зоне, игрока «Зенита» встречали очень глубоко.

— Беляев прогрессировал в этом сезоне?

- Думаю, да. Ему не хватает спортивной злости, чтобы он был очень-очень хороший игрок. А так все качества для этого есть.

— По опросам тульских болельщиков лучшим игроком сезона назван Сунзу.

- В этом сезоне он сыграл надежно. Думаю, травма помешала быть еще лучше. Для нашей команды Сунзу очень хороший игрок.

— Можно сказать, что Комбаров стал одним из лидеров «Арсенала»?

- Соглашусь. Комбаров очень здорово прогрессировал в сезоне. И когда пропускал в концовке матчи из-за травмы стало очевидно, как его не хватает.

— А вот у Григалавы сезон не получился.

- Получил неприятную травму в игре с «Рубином», сумел вернуться. Потом опять травма.

— И еще один боец, о котором вы говорили — Анри Хагуш.

- Это наш универсальный солдат. Играет, когда нужно играть. Когда нужно, сидит на скамейке и без вопросов выходит на замену. Тренируется хорошо.

— А почему не получилось стать игроком основного состава у Новосельцева?

- Он привык играть в центре обороны в три защитника. Мы ему дали шанс с «Динамо» и с «Краснодаром», оба матча проиграли. Думаю, связка Беляев — Сунзу лучше выглядит

— Просто попал не в свою команду?

- Да, так.

— В игре с «Локомотивом» отличился Александров. Но по ходу сезона он выходил на поле не очень часто. Только по причине травмы?

- Травмы и позиции на поле. Александров лучше себя чувствует как правый полузащитник, но мы его использовали в разных амплуа. У нас не было выхода. Трудно менять игрока, который в его отсутствие хорошо себя проявил в победных матчах.

— Боурчану долгое время был для многих малозаметным игроком. Но после матча в Санкт-Петербурге о нем заговорили как об одном из лучших в своем амплуа во всей Премьер-лиге.

- В первой части чемпионата Боурчану был очень хорош, действительно один из лучших игроков. Когда травмировался, нам его не хватало.

— Хорошей ему заменой виделся Маига.

- Очень сильный игрок, очень. Зимой мы искали классического опорного полузащитника, и так обрадовались на сборах в Турции, когда он пришел. Он бы нам помог.

— Говорят, еще может остаться на следующий сезон.

- Это так. Сейчас идет процесс восстановления, и после травмы он может задержаться у нас.

— Весьма добротный сезон провел Ткачев. Хотя в некоторые моменты ему, кажется, не хватает заключительного паса, под удар.

- Он просто иногда жадничает, хочет сам бить по воротам. Удар же у него очень качественный. Ткачев лучше чувствует себя на позиции под нападающими, но бывают игры, когда мы должны поставить его на правый фланг. Он тогда смещается к центру и бьет по воротам, забивает голы.

— А почему справа? Левше вроде бы удобнее на левом фланге.

- Если нападающий — столб, который хорошо борется в чужой штрафной, тогда логично, что левша слева — так ему удобнее делать навесы. А когда нападающий подвижный, скоростной, с ним можно играть через пас, тогда справа.

— Условно для Дзюбы левше удобнее играть слева, а для Джорджевича — справа.

- Именно так.

— Специалист по самым красивым мячам в «Арсенале» — Кантемир Берхамов.

- Это точно. Самые красивые наши голы — это его. Провел неплохой сезон, здорово помог. Но удачные игры чередует с не очень выразительными.

— Наконец-то стал забивать и Горбатенко.

- Можно сказать, команда играет хорошо, когда полузащита играет хорошо, и наоборот. А что касается забитых мячей — стал играть лучше, и появилось больше возможностей для ударов. Он тренировался очень хорошо, и ему всё это вернулось. Каждый футболист как тренируется, так и играет. Поэтому когда видите, кто-то стал играть чуть хуже, значит, он чуть хуже стал тренироваться.

— Согласно послематчевой статистике, Чаушич — один из лидеров в каждой игре по объему проделанной работы.

- Вдвоем с Горбатенко они в этом отношении у нас лучшие. У Чаушича получился очень качественный сезон. Мы и брали его с расчетом, что он нам поможет.

— Как и Альвареса.

- Первый круг он провел очень здорово. А весной немного потерялся.

— Кангва больше нападающий или все же полузащитник?

- Для него самая лучшая позиция — нападающий. Вообще люблю, когда игроки идут в обводку, пробрасывают мяч между ногами сопернику. Почему нет? По мне 3:2 лучше, чем 1:0.

— А почему такой неровный сезон у Джорджевича? С приходом Дзюбы он и вовсе померк.

- Но подчеркнем при этом, что Джорджевич лучший бомбардир команды. Ему тоже надо сказать спасибо. Джорджевичу не хватает игровой практики, он слишком много времени провел на скамейке.

— Свою лепту в успех команды внес ведь и Шевченко?

- Он просто приносит пользу команде. Если нужно играть, он играет. Должен выйти на замену, выходит. Командный игрок.

— Вы сказали, что зимой прежде всего искали опорника. То есть усиление атаки не загадывали? В частности, Дзюбу.

- Это был подарок.

— Как относитесь к появившемуся термину «дзюбозависимость»? И хорошо ли это?

- Не понимаю этого термина.

— Просто когда Дзюба появился в команде, практически все атаки стали идти через него.

- Игроки сами это делали. Они поверили, что с Дзюбой можно так играть: отдать ему мяч и ждать, что будет.

— «Арсенал» помог Дзюбе вернуться в сборную?

- «Арсенал» помог ему, и он помог «Арсеналу». Заслуга Дзюбы в наших весенних успехах очевидная.

В Туле хорошо все, кроме погоды

— Вы чувствуете себя популярным человеком в Туле?

- Люди меня полюбили, я это чувствую. Когда гуляю по Туле, ко мне подходят, говорят какие-то слова, поздравляют с успехами команды.

— Где любите гулять в Туле?

- Больше всего в Центральном парке.

— То есть здесь вам всё нравится?

- Кроме погоды, которая в этом году подвела здорово. Могу сказать, что за все время, что я работаю в России, такой зимы не было.

— Не любите зиму?

- Дело не в этом. Для работы плохо. У нас были прекрасные условия для подготовки в Турции, приехали сюда, тут лед на полях, пошли травмы. С другой стороны сейчас в России картинка со стадионов как в Германии. Очень приятно играть.

— С какой самой большой проблемой в России сталкивается иностранный тренер?

- Думаю, язык. Хотя были иностранцы, которые не разговаривали по-русски, но давали хороший результат. Дик Адвокат, Спалетти, Хиддинг.

— Вы на бытовом уровне быстро стали общаться по-русски?

- Когда вернулся с первых сборов с «Амкаром», уже начал разговаривать.

— Многим игрокам в «Арсенале» надо специально переводить ваши установки?

- Сунзу и Кангва говорят по-английски. Есть некоторая проблема с Альваресом — я плохо говорю на испанском. Александров понимает сербский.

— По ходу сезона пошли разговоры, что вас приглашают в «Краснодар», потом в «Зенит».

- Это все слухи, со мной никто не разговаривал. Могу по этому поводу смело смотреть всем в глаза.

— Тем не менее в телеэфире вы сказали, что к переговорам с «Зенитом» готовы.

- Меня спросили: готов ли я работать? Не мог же я сказать, что не готов. Но меня никто не приглашает.

— Как бы то ни было вы пока самый успешный тренер в истории Тулы. Так высоко с «Арсеналом» еще никто не поднимался.

- Я очень рад, что это получилось. Люди здесь очень любят футбол, и они заслуживают таких успехов. Очень бы хотел, чтобы «Арсенал» радовал их и дальше.