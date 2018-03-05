«Арсенал» — «Ахмат»: что не так с fair play?

Фото Алексея Пирязева.

Первая весенняя игра «Арсенала» закончилась массовой потасовкой и последующими обвинениями со стороны главного тренера «Ахмата» в том, что соперник не придерживался в ключевом эпизоде матча принципов fair play.

Как все случилось

На 91-й минуте рядом со штрафной «Ахмата» столкнулись два игрока гостей, при этом полузащитник грозненской команды Олег Иванов получил болезненный удар сзади по ногам от своего же партнера Мохаммади. Игра на какое-то мгновение притормозилась. Иванов стоял на месте, глядя на мяч, но свисток судьи безмолвствовал — нарушения правил же не было.

Кстати, Иванов даже не жестикулировал, требуя немедленной помощи. Хотя обычно в подобных ситуациях футболисты еще и громко кричат — так, чтобы наверняка достучаться до холодного сердца судьи и тот свистком прекратил их мучения. Но ничего этого не случилось. Только всеобщая растерянность — все участники эпизода замерли, не понимая, что делать дальше.

После чего мяч подхватил Комбаров, сделал прострел в штрафную, откуда Дзюба откатил мяч под удар на гол Чаушичу.

И тут началась драка.

Невозможно не разделить эмоции потерпевшей стороны. Одно дело, если бы этот эпизод случился где-то в середине матча, но вот так нелепо — в самой концовке, когда времени уже ни на что не остается, конечно, это кажется высшей несправедливостью.

Тут же по окончании матча в телеэфире канала «Наш футбол» на «Арсенал» обрушился главный тренер «Ахмата» Михаил Галактионов: «У человека травма, и, наверное, какие-то принципы фэйр-плей должны соблюдаться. Человек не может встать. Мало ли что с ним случилось, может, он сознание потерял, может, у него сердце остановилось. Почему команда соперника не уважает общие правила, что это такое? На наш взгляд, это недопустимо». И вскоре добавил на пресс-конференции: «Все остановились в надежде, что есть уважение друг к другу, к людям, с которыми едят один хлеб. Но принципы фэйр плей не у всех работают».

Вообще-то сознание Олег Иванов не терял, и стоять на ногах еще мог, если уж дотошно придираться к словам. Это видели все, кто смотрел матч. Наверное, у профессионального футболиста в любой ситуации должно хватать выдержки доиграть эпизод до конца. Например, выбить мяч за боковую, коли уж он находится у тебя под контролем, или упасть и схватить его руками, требуя медицинской помощи.

Но Иванов ждал свистка и остановки игры. На каком основании? Нарушения не было и близко, футболист находится в сознании.

Сколько в любом матче подобных эпизодов, когда команда, которую устраивает счет, играет от одного судейского свистка до другого, от одной остановки игры до другой. За примером и ходить далеко не надо — матч того же тура «Зенит» — «Амкар», в котором гостей более чем устраивала ничья, и они спокойно себе тянули время. Почему конкретно в этом эпизоде все должны были расценить столкновение двух игроков одной команды как сигнал к остановке матча, а не к попытке приблизить финальный свисток?

И еще один пример, также буквально из этого тура. В игре «Локомотив» — «Спартак», если кто-то из футболистов падал на газон, игра, как правило, продолжалась. Даже если мячом владели представители той стороны, чей игрок лежал на обледеневшем газоне. Продолжалась ровно до того момента, пока судья не останавливал матч, или поднимался и возвращался в игру травмированный футболист.

Надо полагать, это происходило еще и по той причине, что обе команды имеют немалый опыт игр на международном уровне и понимают, что пока главный судья не принял решения, ничего не изменится. А останавливаться и ждать, когда у кого-то проснется совесть — это точно из каких-то другой жизни. Кстати говоря, в правилах футбола нигде не прописано, что игроки сами принимают решения для остановки матча.

Что такое fair play?

Обратимся к открытым источникам. Да, под первым пунктом принципов честной игры идет уважение к сопернику. Один пункт конкретно этой ситуации не касается — не должно быть использовано любое искусственное стимулирование спортсменов, и еще один касается отчасти — соблюдены равные шансы на победу.

Зато в числе двух оставшихся есть уважение к правилам и решениям судей и самоконтроль спортсмена — уметь сдерживать свои эмоции, уметь адекватно воспринимать любой исход.

Так какая же сторона тогда нарушила принципы этого самого fair play?

И, кстати, если задаться целью найти схожие примеры «честной игры» в российском и мировом футболе, то придется очень постараться. На память прежде всего приходит знаменитый эпизод с Игорем Нетто на чемпионате мира 1962 года, указавшего судье, что гол советская сборная в игре с Уругваем забила не по правилам — мяч влетел с внешней стороны через дырку в сетке ворот. Но этот пример тут же уравновешивается не менее легендарным эпизодом с чемпионата мира 1970 года в Мексике, когда сборная того же Уругвая забила гол после того, как мяч покинул поле, и искать справедливости к судье не побежала.

Если же говорить о российской истории, то наиболее яркий пример, конечно, случился в 2002 году. Нынешний тренер «Арсенала» Игорь Семшов тогда остановил атаку своей команды и выбил мяч в аут, увидев, что на земле после столкновения лежит игрок «Спартака» Митрески. Опять же после столкновения с футболистом соперника.

Ну и раз уж зашла речь об аналогиях, вспомним полуфинал олимпийского турнира 1956 года, когда игрок советской сборной Николай Тищенко, получив перелом ключицы, не ушел с поля, поскольку замены тогда не разрешались. Так весь матч с переломом и добегал, еще и решающая голевая комбинация началась с его передачи. Это по поводу того — может ли у футболиста хватить сил после того, как он получил травму, выбить мяч в сторону.

Русская весенняя ...зима

И о других аспектах матча. Конечно, широко обсуждается целесообразность возобновления чемпионата на фоне весенних сугробов, мороза и снегопада. И, соответственно, актуальность ненавидимой всеми системы «Осень — весна». Но, позвольте, при чем здесь система? А что при другой календарной схеме было бы иначе, если у нас чемпионат по всем нормам ФИФА надо останавливать уже в начале мая, чтобы дать время на подготовку к мундиалю, в том числе, и сборной России.

И возобновится он никак не раньше того, как закончится чемпионат мира. Международный календарь таков, что волей-неволей мы вынуждены под него подстраиваться. И если в советские времена чемпионат высшей лиги даже умудрялись продолжать параллельно с играми чемпионата мира, то теперь на такой компромисс никто из руководителей клубов не пойдет.

Значит, надо что-то делать с российской погодой, стадионами или, как минимум, прекратить ныть и жаловаться, а принимать мир таким, какой он есть. При этом что-то решая с календарем. Вот этого хотя бы декларативного «что-то» мы пока от руководителей российского футбола так и не дождались.

Божович, кстати, к игре в мороз относится философски: не только в России, в Европе тоже сейчас плохая погода. Где можно играть, там играют. И говорит, что настраивал команду на таком поле действовать как можно надежнее и не пропустить. С этой задачей оборона туляков справилась — моменты у ворот «Арсенала», которые можно было бы трактовать как стопроцентно голевые, не случались.

Дзюба не забил, но сделал голевой пас

С появлением Дзюбы игра «Арсенала» в какой-то степени немного упростилась — теперь большинство передач идут в его сторону. Правда, и кпд такой тактики тоже есть — ведь именно Дзюба выиграл единоборство в штрафной и откатил мяч под голевой удар Чаушичу. И вообще его присутствие на поле — сильное давление на оборону соперника. Отвлекая на себя активными перемещениями внимание защитников, Дзюба дает больше свободы своим партнерам по команде.

Появление экс-форварда «Зенита» заполнило, наконец, главную вакансию в «Арсенале» — лидера на поле, которым никак не станешь по распоряжению тренера. И, кстати, другой новичок — Хабиб Маига тоже с явными лидерскими задатками. Хотя судить по одному сыгранному тайму еще рано. Во всяком случае, пока Маига был на поле, он успевал не только выжигать центр поля, но и руководить игрой команды, организовывать атаки.

Особенно восхитил его сольный проход на исходе первого тайма, после которого Маига откатил на другой конец штрафной мяч Чаушичу, но у того удар, к сожалению, точным не получился. Именно в этом эпизоде ивуариец получил травму и вынужден был покинуть поле.

Показательно, что замена после ухода Маиги вышла не по позиции — травмированного полузащитника сменил нападающий Джорджевич. После матча Миодраг Божович согласился, что один из лучших игроков «Арсенала» осенней части чемпионата отчасти не попал в стартовый состав из-за лимита на иностранцев. В то же время играть сразу в два нападающих с такой командой, как «Ахмат», было рискованно. Свои полтора момента в этой встрече Джорджевич имел.

Особенно хорошая возможность случилась после сольного прохода Кангвы и заброса на Джорджевича в центр штрафной. Наш балканец предпочел попытаться ударить по воротам сразу, но подстроиться под такой отскок было очень непросто. Возможно, если бы он решился обработать мяч, ситуация стала действительно убийственной для ворот «Ахмата».

Непростая была игра для Михаила Левашова. С одной стороны он вновь появился на посту номер один в команде, и видно, что желание закрепиться на нем временами у Михаила зашкаливает. С другой в тех эпизодах, когда надо было выручать, наш вратарь со всеми угрозами справился. Так что все авансы в виде персонального скандирования с трибун «Ле-ва-шов!» единственный на сегодня туляк в основном составе отработал.

Ну и о Комбарове. Он первым сориентировался в непростой ситуации, когда игрок «Ахмата» застыл, дожидаясь судейского свистка, и именно его опыт и умение принимать на поле быстрые решения принесли три очка «Арсеналу».

Миодраг Божович:

- Очень трудная игра, много моментов не было ни у нас, ни у гостей. Во втором тайме погодные условия не позволяли играть лучше, футболисты падали. Но надо поблагодарить людей, которые подготовили поле, особенно в первом тайме оно было хорошее. Поблагодарю и своих игроков, которые дали бой и бились до конца. Хочу сказать спасибо болельщикам, потому что в такую погоду гораздо легче игрокам, они бегают и не чувствуют холода.

«Арсенал» — «Ахмат» (Грозный) — 1:0 (0:0).

Гол: Чаушич (90)

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Горбатенко, Ткачёв (Хагуш, 72), Чаушич, Маига (Джорджевич, 45), Кангва, Дзюба.

Предупреждены: Хагуш, Григалава, Дзюба, Чаушич — Семёнов.

Удалён: Родолфо (90, агрессивное поведение).

Судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

4 марта. Тула. Центральный стадион.

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