Артём Дзюба получил вызов в сборную России

Фото из архива Myslo.

11 мая тренерский штаб сборной России обнародовал расширенный состав команды для подготовки к чемпионату мира—2018 (35 игроков для расширенной заявки по регламенту ФИФА, 28 игроков, вызванных на учебно-тренировочный сбор в Новогорск). Об этом пишет «Чемпионат».



Для подготовки к чемпионату мира на сбор в Новогорск (18-20 мая) и Австрию (20-31 мая) вызваны 28 футболистов.

Отметим, что в состав сборной вошел Артем Дзюба — нападающий тульского «Арсенала».

Весь список выглядит следующим образом:

Вратари:



Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва)

Владимир Габулов («Брюгге» Бельгия)

Сослан Джанаев («Рубин» Казань)

Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург)



Защитники:



Владимир Гранат («Рубин» Казань)

Руслан Камболов («Рубин» Казань)

Фёдор Кудряшов («Рубин» Казань)

Илья Кутепов («Спартак» Москва)

Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция)

Константин Рауш («Динамо» Москва)

Андрей Семёнов («Ахмат» Грозный)

Игорь Смольников («Зенит» Санкт-Петербург)

Марио Фернандес (ЦСКА Москва)



Полузащитники:



Юрий Газинский («Краснодар»)

Александр Головин (ЦСКА Москва)

Алан Дзагоев (ЦСКА Москва)

Александр Ерохин («Зенит» Санкт-Петербург)

Юрий Жирков («Зенит» Санкт-Петербург)

Роман Зобнин («Спартак» Москва)

Далер Кузяев («Зенит» Санкт-Петербург)

Антон Миранчук («Локомотив» Москва)

Александр Самедов («Спартак» Москва)

Александр Ташаев («Динамо» Москва)

Денис Черышев («Вильярреал» Испания)



Нападающие:



Артём Дзюба («Арсенал» Тула)

Алексей Миранчук («Локомотив» Москва)

Фёдор Смолов («Краснодар»)

Фёдор Чалов (ЦСКА Москва).



Также в расширенный список включены ещё семь игроков:



Вратарь:

Маринато Гилерме («Локомотив» Москва)



Защитники:

Владислав Игнатьев («Локомотив» Москва)

Дмитрий Комбаров («Спартак» Москва)



Полузащитники:

Денис Глушаков («Спартак» Москва)

Антон Швец («Ахмат» Грозный)



Нападающие:

Антон Заболотный («Зенит» Санкт-Петербург)

Дмитрий Полоз («Зенит» Санкт-Петербург).



18 мая национальная сборная России соберётся в Новогорске, а 20 мая вылетит в Австрию. Перед чемпионатом мира запланированы два контрольных матча: 30 мая с Австрией в Инсбруке и 5 июня с Турцией в Москве.