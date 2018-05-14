«Гуляй-город»: название отеля и одновременно приглашение на его просторы

- Прошлым летом мы отдыхали в глемпинге.

- Мммм, а это на море или в горах? Какой-то городок, курорт?

Не удивительно, что собеседник не сразу поймет, о чем речь. Слово новое, образовалось от слияния «гламурный» и «кемпинг». В мире таких мест отдыха мало. В центре России только одно. На Оке. В пос. Ляньшинский Заокского района Тульской области.

Городок, вырастающий по весне и исчезающий по осени. На деревянных площадках с помощью длинных жердей натянуты сафари-тенты. Это такая современная ткань, которая отталкивает воду, но не создает парникового эффекта. В жару и в прохладную погоду внутри комфортно. Визуально такая палатка разделена на спальню, что закрывается плотной тканью или москитной сеткой, и на открытую обеденную зону под навесом. Но никаких спальных мешков, пенок и спартанских условий. Внутри установлены обычные деревянные кровати, застеленные свежим бельем. Рядом – мангал. Туалет и душ с горячей водой – неподалеку.

Вот такой комфортный палаточный городок на берегу. Стоимость размещения в нем составляет 2500 р. в будни и 4000р. в выходные дни.

Можно слушать птиц и любоваться закатом, лежа на кровати или устроившись на деревянных креслах. Лагерь так расположен, что солнце садится прямо напротив входа в палатки. Самое красивое время летних суток можно встретить за шашлычком, мангал везти не надо, у нас есть.

Чем еще можно заняться в «Гуляй-городе?».

Большинство Гостей предпочитает праздность и созерцание местных красот. А если хочется развлечений, можно выбрать на свой вкус.

Байдарки, sup-доски, пляжные футбол и волейбол на спортивной площадке с песочным покрытием, так называемые парковые игры (фрисби, бадминтон, петанк, крокет и другие развлечения, не требующие специальных навыков). Пиво, кальяны, раки…

В грибную и ягодную пору Гости поутру направляются в ближайший лес.

Рыбалка… Да, рыбалка. Рыбка ловится, готовится, плещется и манит.

Ну, а истинные туристы, которые признают только брутальный вариант – палатка, туристическая пенка и тушенка, располагаются компаниями на специально выделенных зеленых лужайках.

Стоимость размещения - 1500 р.

Отличные такие полянки – и река в двадцати шагах, и тень от деревьев защищает от солнца, и травка вокруг мягкая, регулярно подстригаемая.

В 14 км от «Гуляй-города» - усадьба Поленово. Если давно собирались навестить эти заповедные красоты, удобный случай совместить поездку в музей с пребыванием в нас в отеле.

Шикарной станет прогулка до Поленово на плоту. Наш капитан ведет это необычное судно, а Гости любуются пейзажами вокруг.

А если естественные науки вам ближе, чем прикладное творчество, то отличное времяпровождение гарантирует поездка в Приокско-Террасный государственный природный биосферный заповедник, в питомник зубров и музей животного мира, которому в 2018 году исполняется 70 лет. Ехать туда 30 км, впечатлений на всю жизнь. Знаем, бывали.

Любители истории, разместившиеся в отеле, можно сказать, уже приехали.

Наш комплекс расположился на месте перехода через Оку войска Дивлет-Гирея летом 1572г.

Это был эпизод малоизвестной, но очень важной для России битвы эпохи Ивана Грозного. В конце июля 1572г неподалеку проходила так называемая «Битва при Молодях». Не слышали? Поищите, это что-то особенное в военном искусстве периода войны в татарами. Нет, Казань к тому моменту была уже взята. Речь о крымских татарах в союзе с турками. Не знали?

Два года, точнее, два лета принимал наш глемпинг любителей отдыха на природе. Гости уезжали довольные и полные сил, но вопрос про «нормальный отель» и «было бы, где поесть, чтобы не самим на костре готовить», задавали. Особенно прошлым летом, которое пролетело за пару недель…





И вот весной 2018г мы открыли новый, «настоящий» отель. Небольшой, всего на 12 номеров. Номера разные: стандартные, двух и трехкомнатные, двухуровневые, оранжевые, зеленые, бирюзовые и розовые, семейные, одноместные, с балконами и огромными панорамными окнами.

Здесь уже и бильярд, и гостиные с стиле «библиотека», и камин, и караоке, и ирландский паб, и ресторан с летней верандой, и мягкие кресла.

Теперь, если друзья возбужденно обсуждают предстоящую поездку в глемпинг, любителям комфорта и кроватей king-size, семьях с детьми не придется придумывать причину для отказа.

Мы и сами очень рады новому отелю и ресторану. Теперь будем встречать Гостей круглый год, а дачники из множества близлежащих поселков смогут приехать в наш уютный ресторан.

И читателей сайта приглашаем. У нас здорово!

Заходите: http://гуляй-город.рф/

Заезжайте: Тульская область, Заокский район, пос. Ланьшинский

Звоните: +7 (495) 118 30 56

Пишите: G-rezort@yandex.ru