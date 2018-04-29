«Арсенал»: победа на классе. Аналитика

Фото Алексея Пирязева.

«Анжи» смог отличиться лишь один раз, а хозяева поля захотели забить дважды. В итоге 2:1 и плюс три очка в турнирную таблицу.

Фееричный матч с «Зенитом» стоил «Арсеналу» Комбарова, который пропускал матч с «Анжи» из-за травмы, и отбывавших дисквалификации Горбатенко и Александрова. При всем том матч предполагался крайне сложный. «Анжи» стоит на краю пропасти, но падать вниз решительно отказывается. Битва с таким соперником ничем не проще встречи с «Зенитом» или ЦСКА в следующем туре, если не сложнее. Ведь еще до игры с командой из Махачкалы болельщики уже записали себе три очка за победу любимой команды. Но эти три очка еще нужно отобрать. Если команды лидирующей пятерки и сами играют, и другим дают, то взламывать очередные защитные автобусы иногда очень непросто.

Поначалу так и казалось — «Арсенал» без лишних усилий одержит комфортную победу. Преимущество хозяев поля в первые минуты не вызывало никаких сомнений. Состоявшийся гол вполне себе вытекал из логики происходивших событий. Берхамов, конечно, забил очень красивый мяч, но слишком уж легко он дался. Хагуш сделал забегание в штрафной ему за спину, на которое купился побежавший за ним защитник, а Берхамов подработал мяч под левую ногу и по дуге отправил его в дальний угол ворот.

Но буквально через пять с небольшим минут всё перевернулось. Хозяева поля завязли в своей же атаке, а соперник ответил стремительным контрвыпадом с финальной передачей на грани офсайда Хубулову от Прудникова.

Игрок «Анжи» ушел от Сунзу и без шансов для Левашова расстрелял ворота «Арсенала».

Спасительную ничью дагестанская команда удержала до самого перерыва. Хотя незадолго до похода в раздевалку размашистая трехходовка с передачами поперек поля завершалась ударом Чаушича. Чем все закончилось, просвещенный болельщик легко догадается — конечно же, ударом в перекладину. По этому показателю у Чаушича нет равных в РФПЛ.

При всем при том отметим, что вратарь гостей мяч после этого удара лишь провожал взглядом, так что еще несколько сантиметров в сторону, и он бы никак не помешал состояться голу.

В перерыве на флеш-интервью автор забитого мяча Арсен Хубулов сказал, что команда во втором тайме будет играть на победу — терять уже нечего. А главный тренер гостей Вадим Скрипченко уже после матча признался, что во втором тайме рассчитывал, что его команда строже сыграет на том фланге, где у «Арсенала» активно играл Кангва. По его мнению, с этой задачей команда справилась, но чтобы претендовать на большее, надо еще и реализовывать свои моменты. Ключевым в матче, как считает наставник «Анжи», стал эпизод в начале второго тайма, когда Данченко вывел на голевую позицию Квадво Поку, но Левашов парировал мяч после его удара. По мнению Скрипченко, игроку не хватило исполнительского мастерства, но и Левашов выбрал правильную позицию, чтобы отвести угрозу.

Вообще игра Левашова после матча с «Зенитом» вызвала целую бурю обсуждения в соцсетях. Виной тому, конечно, пропущенный курьезный мяч от Паредеса. Но после той игры Левашову досталось не только за прямой гол с угловой отметки, но и, например, за слабую игру на выходах — это уже от экспертов центральных спортивных газет.

Словно отвечая всем своим критикам, как раз на выходах-то в матче с «Анжи» Левашов отыграл очень надежно. Хорош он был и в игре на линии ворот — опять же во многом благодаря правильно выбранной позиции, что отмечал тренер соперника.

Во втором тайме помимо эпизода с Поку Левашов здорово выручил и после дальнего удара Гурама Тетрашвили. Причем, отбив сильно пущенный мяч в сторону от ворот, так что у соперника не было шансов выиграть добивание.

Отдельных слов на послематчевой пресс-конференции Левашов удостоился и от Миодрага Божовича, который похвалил голкипера за уверенную игру. По мнению главного тренера, Левашову пока не хватает опыта. Но есть уверенность, что на ближайшую перспективу «Арсенал» проблему основного голкипера решил.

Ну и о Дзюбе. Собственную статистику гол плюс пас в этой игре он не улучшил, хотя шансы для этого были. Во втором тайме Дзюба замыкал головой навес Берхамова, но мяч после его удара головой полетел в перекладину. В начале матча Артем здорово обокрал защитника гостей, однако пас на «пятачок» из пределов штрафной вышел бесхитростный его легко прервали. Правда, как раз после этого эпизода «Арсенал» разыграл тот самый угловой, после которого был открыт счет.

И конечно, запомнился сольный проход на исходе матча в стиле Кангвы, когда Дзюба сумел обыграть один в один защитника, и мяч после его прострела в штрафную встретила рука игрока «Анжи». Сергей Карасев на пенальти этот эпизод не расценил, и с ним никто и не спорил. Игра продолжалась.

Благо «Арсенал» к тому моменту уже вел в счете. Вновь сработала заготовка с розыгрышем мяча после углового, которую тульская команда активно использовала еще в матче с «Зенитом». «Соперник не создал нам проблем прямыми подачами с углового, а вот после розыгрыша мяча действительно недосмотрели», — констатировал Вадим Скрипченко.

Последние четверть часа болельщикам пришлось поволноваться — хозяева в некоторые моменты слишком прижималась к своим воротам. Вот только «Анжи» ничего невероятного кроме навесов в район штрафной Левашова не предложил, а все эти забросы уверенно снимали защитники «Арсенала» или они становились легкой добычей Левашова. Команда из Махачкалы так и не предложила сопернику сверхзадач, так что одержанную победу, как ни громко это звучит, можно квалифицировать как победу на классе. И это, наверное, один из главных плюсов уходящего сезона — несмотря на все кадровые проблемы, не очень удачное развитие событий в матче, когда вторую игру подряд не удается удерживать победный счет, у «Арсенала» хватает запаса прочности, чтобы завершать подобные игры с положительным для себя результатом.

Сезон стремительно летит к финишу, но впереди, как водится, еще будет сладкое. «Арсенал» вполне может вмешаться в распределение медалей в следующей игре с ЦСКА, а то и в последнем туре с «Локомотивом», если железнодорожники не обеспечат себе к этому моменту досрочную победу в чемпионате.

К этому же дню будет получен еще один ответ на знаковый для нынешней весны вопрос — вернет ли нынешний «Арсенал» Дзюбу в сборную. Хотя еще более интересно порассуждать, что ждет эту команду в новом сезоне. Божович, например, на пресс-конференции дал понять, что разговора у него о продлении контракта на следующий сезон пока еще не было. Хотя, думается, это вовсе не означает, что такого желания у главного тренера и руководства клуба нет.



Миодраг Божович – Психологически очень трудная была для нас игра. После «Зенита» все ожидают, что мы должны выигрывать у таких команд, как «Анжи». Но как раз с середняками у нас есть проблемы. Мы в Туле проигрывали «Тосно», «Амкару», сыграли 2:2 с «Уралом», хотя и вели в счете. Но сегодня, считаю, победа была заслуженной.

Статистика игры

«Арсенал» — «Анжи» — 2:1 (1:1).

Голы: Берхамов (16) — 1:0, Хубулов (22) — 1:1, Сунзу (62) — 2:1.

«Арсенал»: Левашов, Хагуш, Беляев, Сунзу, Альварес, Берхамов, Ткачёв (Расич, 90), Чаушич, Дзюба (Аджоев, 90), Джорджевич (Шевченко, 60), Кангва.

Предупреждены: Кангва, Аджоев — Самарджич, Данченко, Армаш.

Судья — Сергей Карасёв (Москва).

28 апреля. Тула. Центральный стадион.