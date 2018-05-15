Теплица для дачного участка: как выбрать?

Независимо от опыта дачника, урожай, собранный в теплице будет на порядок выше, нежели если взращивать его в грунте. Но мало просто установить теплицу, нужно это сделать правильно.

Как правильно выбрать теплицу, на что стоит обращать внимание, – об этом читателям портала Myslo рассказали специалисты компании «М-групп», занимающейся производством и продажей теплиц и мебели для дачного участка.

Первое, на что стоит обращать внимание – материал, из которого изготавливается каркас. «М-групп» использует для этого профильные оцинкованные или стальные трубы со специальным покрытием, защищающим их от ржавчины. Благодаря этому вид теплицы всегда будет эстетичным, а срок службы неограничен.

Кроме этого профильные стальные трубы дают необходимую прочность. Теплица стойко выдерживает сильный ветер, механические повреждения и прочие нагрузки. Каркас трудно повредить, благодаря высокому качеству материалов и надежной технологии.

Покатая форма теплиц от «М-групп» обеспечивают стойкость к любым погодным условиям. Благодаря прочности, нет необходимости разбирать теплицу в зимнее время, опасаясь, что конструкция пострадает от тяжести снега. Также прочность и долговечность теплицам от «М-групп» обеспечивает жесткость и устойчивость каркаса, они просто собираются и легко разбираются. В таких теплицах даже ранней весной ваши посадки будут сохранены от заморозков. Практичная теплица – необходимость на приусадебном участке, которую можно расположить на участке любого размера. Купили теплицу, а через пару лет появилась необходимость в большем размере. Не проблема – теплицы от «М-групп» легко можно нарастить, добавив новые секции, расширив таким образом место для выращивания овощей. Это очень практично. В зависимости от особенностей рельефа или личных предпочтений, можно монтировать теплицы на грунт или на фундамент. Фактором, который может повлиять на особенности монтажа, может быть особенность грунта. Покрытие теплиц одно из самым популярных и практичных – поликарбонат. Это один из наиболее востребованных товаров для дачи. Форм и размеров теплиц много, и тут все зависит от личных предпочтений и желаемого объема урожая.

Основное внимание при выборе теплицы стоит обратить на материал, которым покрыт каркас. От него в немалой степени зависит срок и особенности эксплуатации теплицы и объем урожая. При выборе поликарбоната необходимо учитывать следующие параметры: тип поликарбоната, наличие светостабилизирующего слоя и толщина материала. Рассмотрим каждый отдельно.

Поликарбонат бывает двух видов: сотовый или монолитный. Среди указанных материалов наилучшие характеристики, для использования в качестве кровельного материала теплицы, имеет сотовый поликарбонат. Он обладает завидными теплоизоляционными свойствами – за счет ячеек, наполненных воздухом.

Специалисты компании «М-групп» советуют отдавать предпочтение неокрашенному поликарбонату.

Он покрыт специальным защитным материалом, который не пропускает ультрафиолетовые лучи, вредные для растений. При этом, необходимый для нормального роста растений солнечный свет он легко пропускает.

Важная характеристика – толщина поликарбоната. От нее зависит, придется ли разбирать парник на зиму или же листы выдержат снежную шапку. Для сооружения теплиц обычно применяют листы толщиной от 4 до 10 мм, наиболее подходящие по основным параметрам. Наиболее оптимальным является использование сотового поликарбоната толщиной 4 - 6 мм. При этом необходимо убедится, что заявленная производителем толщина панели, является фактической. Для этого панель можно измерить штангельциркулем.

Ассортимент продукции производителя «М-Групп» в Туле разнообразен, с ним можно ознакомиться как на сайте, так и увидеть своими глазами на выставочных площадках. Специалисты подробно расскажут и подробно ответят на вопросы.

ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ ТЕПЛИЦЫ ОТ «М-ГРУПП» • жёсткий каркас делает её прочной и устойчивой к неблагоприятным погодным условиям и механическим повреждениям;

• создаваемый парниковый эффект позволяет защитить рассаду от заморозков ранней весной и собирать урожай до поздней осени;

• теплицы из поликарбоната собираются и разбираются быстро и просто, что позволяет провести монтаж своими силами;

• доступная цена;

• при правильном уходе срок службы изделия составляет более 10 лет;

• материал задерживает вредные ультрафиолетовые лучи, рассеивает солнечный свет, тем самым защищая листья растения от получения ожогов;

• поликарбонат выдерживает перепады температуры и не подвержен возгоранию;

• конструкции превосходно устанавливаются на фундаменте или почве.

Теплицы от «М-групп» подойдут ценителям практичности и традиционных конструктивных решений. Но кроме форточек возможно дополнить теплицу автоматическими системами открывания форточек и полива.

После работы в огороде хочется отдохнуть и расслабиться. Компания «М-групп» может помочь в обустройстве садовой мебелью места на дачном участке, где можно с комфортом отдохнуть, собираться всей семьей или организовать встречу с друзьями.

Всегда наличие огромный выбор садовой мебели. Каталог товаров насчитывает десятки наименований, среди которых навесы, уютные беседки, изящные качели и лавки, прочные мангалы, интересные декоративные цветочницы и многое другое.

На выставочных площадках можно детально рассмотреть и выбрать понравившуюся мебель.

Компания «М-групп»:

Время работы:

Пн.-Пт. с 9:00 до 18:00

г. Тула, Щёкинское шоссе, 50

г. Тула, Одоевское шоссе, 93

г. Тула, Варваровский проезд, 10

Тула, ул. Оборонная, 16.

Тел. 8-920-776-77-66.

8 (800) 550-00-43

+7(4872)79-29-71

сайт: m-villa.ru

info@mg71.ru