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Панды Нью-Йорка

Панды Нью-Йорка

У «Панд» необычный репертуар и драйвовое шоу. 27 сентября 2019 года они выступят в Harat's Pub в честь 10-летия паба.

Начало — 22.00

Вход — свободный

Где и когда?
Harat's Pub
Тула, Красноармейский проспект, 19
27 сентября 2019, пятница
22:00
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Касса
Animal ДжаZ
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12 октября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Ваши пельмени
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1 октября, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-3500 ₽
Николай Дроздов
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12 октября, суббота 20:00
Harat's Pub
 ₽  Билеты: 1100 ₽
Дельфин
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9 ноября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Anacondaz
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6 октября, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000-1300 ₽
Гоша Куценко и группа «ГК»
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2 ноября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
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