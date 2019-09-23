Панды Нью-Йорка
У «Панд» необычный репертуар и драйвовое шоу. 27 сентября 2019 года они выступят в Harat's Pub в честь 10-летия паба.
Начало — 22.00
Вход — свободный
Где и когда?
Тула, Красноармейский проспект, 19
27 сентября 2019, пятница
22:00
12 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
1 октября, вторник 19:00
₽ Билеты: 1800-3500 ₽
12 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1100 ₽
9 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
6 октября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1000-1300 ₽
2 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽