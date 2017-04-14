«Стеклянный зверинец» — психологическая драма по пьесе Теннесси Уильямса.

В центре повествования семья Уингфилдов: мать Аманда, дочь Лаура и сын Том. У матери тотальный контроль над её взрослыми детьми — она указывает, как и сколько по времени нужно прожёвывать пищу, как и куда ходить, о чём мечтать. Том противится такому воспитанию. Лаура не имеет смелости и жизненных сил бороться с матерью, она жалеет ее.

Спектакль «Стеклянный зверинец» представляет явление психологического симбиоза: все три члена семьи неразрывно связаны друг с другом, и из этого порочного круга никому из них вырваться невозможно. Или возможно?

Все трое подобны стеклянным зверушкам — сталкиваясь друг с другом, разбиваются вдребезги…

Режиссёр-постановщик: Надежда Мазанова.

Действующие лица и исполнители:

Аманда Уингфилд — Марина Салькова;

Лаура Уингфилд — Анастасия Токмакова;

Том Уингфилд — Пётр Сидоров;

Джим О`Коннор — Денис Беляков.

Цена билета 350 Р.