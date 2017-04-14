Стеклянный зверинец
«Стеклянный зверинец» — психологическая драма по пьесе Теннесси Уильямса.
В центре повествования семья Уингфилдов: мать Аманда, дочь Лаура и сын Том. У матери тотальный контроль над её взрослыми детьми — она указывает, как и сколько по времени нужно прожёвывать пищу, как и куда ходить, о чём мечтать. Том противится такому воспитанию. Лаура не имеет смелости и жизненных сил бороться с матерью, она жалеет ее.
Спектакль «Стеклянный зверинец» представляет явление психологического симбиоза: все три члена семьи неразрывно связаны друг с другом, и из этого порочного круга никому из них вырваться невозможно. Или возможно?
Все трое подобны стеклянным зверушкам — сталкиваясь друг с другом, разбиваются вдребезги…
Режиссёр-постановщик: Надежда Мазанова.
Действующие лица и исполнители:
- Аманда Уингфилд — Марина Салькова;
- Лаура Уингфилд — Анастасия Токмакова;
- Том Уингфилд — Пётр Сидоров;
- Джим О`Коннор — Денис Беляков.
Цена билета 350 Р.