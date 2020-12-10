Стеклянный зверинец
27 декабря в Тульском Камерном Драматическом театре покажут спектакль «Стеклянный зверинец» по пьесе Теннеси Уильямса.
Сожаление о несбывшихся мечтах, попытка вернуть и вновь пережить мгновения счастья и осознание, что это невозможно, так же, как склеить разбившегося стеклянного единорога Лауры.
Продолжительность: 2 часа 10 минут.
Спектакль идет с антрактом.
Режиссер-постановщик: Алексей Басов.
Билеты можно купить по ссылке.
Билеты можно купить по ссылке.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
27 декабря 2020, воскресенье
18:30
22 января, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
22 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1800 ₽
6 января, среда 19:00
₽ Билеты: 1800-2300 ₽
15 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
2 января, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1400 ₽
21 февраля, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 1200 ₽