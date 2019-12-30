Сказка о царе Салтане
В Тульской филармонии покажут театрализованное представление по
мотивам сказки
Новая интерпретация литературного шедевра
Конечно, история не обойдется и без белки, которая «песенки поёт», и какая же сказка возможна без красочных декораций, динамичных превращений, ярких костюмов, шумных хороводов и веселых песен! Вас также ждут «живое» звучание голосов артистов, гуслей, балалаек, гармони и рожков, современные прочтения народных наигрышей и песен, и органичное звучание классического текста сказки Пушкина в сопровождении мелодий русского фольклора.
Исполнители:Фольклорный ансамбль «Услада»
Режиссёр — Вениамин Найман