Сказка о царе Салтане

В Тульской филармонии покажут театрализованное представление по

мотивам сказки А. С. Пушкина .

Новая интерпретация литературного шедевра А. С. Пушкина фольклорным ансамблем «Услада» раскроет с детства знакомых нам героев, возможно, с необычной стороны: князь Гвидон — поэт в душе и наяву; гости-купцы — вокальный ансамбль, повествующий о своих странствиях под аккомпанемент народных инструментов, а для Черномора подготовлено совершенно неожиданное режиссерское решение.

Конечно, история не обойдется и без белки, которая «песенки поёт», и какая же сказка возможна без красочных декораций, динамичных превращений, ярких костюмов, шумных хороводов и веселых песен! Вас также ждут «живое» звучание голосов артистов, гуслей, балалаек, гармони и рожков, современные прочтения народных наигрышей и песен, и органичное звучание классического текста сказки Пушкина в сопровождении мелодий русского фольклора.

Исполнители:Фольклорный ансамбль «Услада»

Режиссёр — Вениамин Найман