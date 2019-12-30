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Сказка о царе Салтане

Сказка о царе Салтане

В Тульской филармонии покажут театрализованное представление по
мотивам сказки А. С. Пушкина.

Новая интерпретация литературного шедевра А. С. Пушкина фольклорным ансамблем «Услада» раскроет с детства знакомых нам героев, возможно, с необычной стороны: князь Гвидон — поэт в душе и наяву; гости-купцы — вокальный ансамбль, повествующий о своих странствиях под аккомпанемент народных инструментов, а для Черномора подготовлено совершенно неожиданное режиссерское решение.

Конечно, история не обойдется и без белки, которая «песенки поёт», и какая же сказка возможна без красочных декораций, динамичных превращений, ярких костюмов, шумных хороводов и веселых песен! Вас также ждут «живое» звучание голосов артистов, гуслей, балалаек, гармони и рожков, современные прочтения народных наигрышей и песен, и органичное звучание классического текста сказки Пушкина в сопровождении мелодий русского фольклора.

Исполнители:Фольклорный ансамбль «Услада»

Режиссёр — Вениамин Найман

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
12 февраля 2020, среда
11:00
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16 февраля 2020, воскресенье
12:00
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11 апреля, суббота 20:00
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 ₽  Билеты: 900-2500 ₽
Женщины для мужчин
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23 февраля, воскресенье 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
Киновечеринка
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24 апреля, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
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28 февраля, пятница 19:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 400 ₽
Калевала
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25 апреля, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-1200 ₽
Нейромонах Феофан
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18 апреля, суббота 20:00
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 ₽  Билеты: 1200 ₽
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