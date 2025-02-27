Тулячка Анастасия Власенко о художественной гимнастике, травмах, Олимпиаде и медали для мамы

Фото Олега Наумова и из личного архива Анастасии Власенко.

Тулячке Насте Власенко присвоили звание мастера спорта международного класса по художественной гимнастике. Такого результата в Тульской области не было более 25 лет!

Анастасия — многократный победитель и призер турниров и чемпионатов, городских и областных кубков, всероссийских соревнований по художественной гимнастике, победитель международных соревнований в рамках Кубка России — 2023 (выступление с лентой). Бронзовый призер первенства ЦФО.

— Настя, сколько лет ты в спорте и почему выбрала для себя художественную гимнастику?

— Когда мне было три года, мама отвела меня в игровую комнату в одном из тульских торговых центров. После игры мы решили перекусить в кафе. Мама заказала еду, и мы стали ждать заказ. В это время мама заметила, что на нас пристально смотрит незнакомая девушка. Она подошла к нам и завела разговор, а в конце сказала, что я обязательно должна заниматься художественной гимнастикой. Не знаю, что она там увидела во мне, пухленькой девчонке трех с половиной лет. Уже потом я узнала, что это была тренер Екатерина Александровна Угнивенко. Я очень благодарна ей за то, что она заметила меня и подсказала правильный путь.

— Когда пришел первый настоящий успех?

— Я помню наши первые важные соревнования, мы были вместе с моей подружкой Полинкой Матвеевой. Нас Кира Альбертовна Захарова и другие тренеры повезли в Москву, мы впервые выступали с булавами и получили, насколько помню, по 6-7 баллов. Растеряли все, но главное — выступили и не сбежали с помоста. Про успех не знаю, нас учат с детства: слез с пьедестала — и все, ты больше не победитель и не призер, работаем дальше.

— Какой твой любимый предмет, с которым выступаешь?

— Люблю все предметы по-своему. Они отражают меня разную. Раньше боялась мяча и не особо его любила, сейчас уже все по-другому, с пониманием и любовью отношусь ко всем предметам.

— Какой победой и какой медалью гордишься больше всего?

— Особенные соревнования — это Таиланд в 2023 году. Туда я вообще не должна была ехать, но меня взяла мой тренер Ляйсан Инсафовна Савицкая и Ирина Александровна Винер (экс-главный тренер сборной России по художественной гимнастике с 2001 по 2025 год. — Прим. авт.). Мои родители давно разведены, мама искала контакты отца по соцсетям, по знакомым, чтобы взять разрешение на выезд. Все получилось. Так вышло, что я выиграла эти соревнования! Я была очень рада, так как мы с девочками шли по баллам очень близко друг к другу. Борьба сложилась так, что кто последний выполняет вид, тот и выигрывает. И у меня получилось!

День соревнований выпал на праздник — День матери. Эту медаль и эту победу я посвятила своей маме.

— Из чего состоит твой день?

— Я живу на спортивной базе и дома бываю раз в неделю, когда нам дают выходной. Утром — подъем в 6.30–7.00, душ, завтрак. Далее идем на хореографию, затем тренировка, обед, восстановительные процедуры, снова тренировка, ужин, восстановительные процедуры. Вечерами, уже после девяти, я учусь с репетиторами онлайн в Международной школе, так как на обычную у меня совсем нет времени. Основной упор сейчас делаю на те предметы, которые буду сдавать на ОГЭ в этом году. Пока все получается.

— Были ли у тебя серьезные травмы?

— В 2024 году я отобралась на Спартакиаду, но судьба распорядилась иначе: я сломала стопу. За полгода до этого я сломала мизинец на стопе, очень долго восстанавливалась, и вот опять перелом. Он был очень серьёзным, я не смогла выступить и пройти на спортивные игры БРИКС. Что я пережила в тот момент, знают только мои близкие и мои тренеры.

Чтобы не сойти с ума от всего этого, мама в срочном порядке взяла отпуск, и мы уехали в Сочи. Она мне говорила: «Настюша, ищи во всем плюсы — и все будет хорошо». Мы вдвоем так время никогда не проводили. Еще мне не давали грустить мои любимые собачки.

Потом меня вызвали в зал, чтобы я находилась в спортивной атмосфере. После того как сняли гипс, начались восстановительные процедуры, уколы… Я почти на год вылетела из соревновательного режима, уже хотела все бросить. Только благодаря моей маме и бабушке, моим тренерам, близким я осталась в гимнастике, они не дали мне опустить руки.

Потихоньку тренеры давали мне нагрузки. Было очень сложно, спортсмены меня поймут. Сейчас я ещё не в полной форме, но врачи уже разрешили выступать. С 19 по 22 февраля 2025 года выступала на чемпионате России, вошла в десятку сильнейших, попала в основной состав сборной России.

— Как восстанавливаешься после тренировок и соревнований?

— Общаюсь с моими любимыми собачками, гуляю с девочками. Правда, сейчас у меня подготовка к экзаменам, и мой один выходной растянуть на все невозможно. Но вечерами получается и фильмы-сериалы посмотреть, вот сейчас «Молодежку» досмотрела. Книги читаю в дороге — в машине, в самолете.

— К каким соревнованиям готовишься сейчас?

— К Гран-при по художественной гимнастике, они пройдут с 2 по 9 марта в Москве.

— Сложно ли жить вдалеке от родителей и быть самостоятельной в столь юном возрасте?

— Мама и бабушка поменяли свою жизнь ради меня и переехали со мной из Тулы в Москву. Я живу на базе, мы возле шлагбаума иногда вечерами можем поболтать, побыть вместе и просто обнять друг друга. Я бы не сказала, что я самостоятельная. Вот недавно свой купальник потеряла, мне девочки его нашли (смеется). Если серьезно, то это уже привычка — и ранние подъёмы, и трудности разные… Уже по-другому ощущаешь все, проще относишься ко всему в жизни.

— Есть ли у тебя кумир в мире художественной гимнастики, на кого хочется равняться?

— Ото всех беру по чуть-чуть.

— О какой спортивной карьере мечтаешь?

— Для любого профессионального спортсмена финальная точка — это Олимпиада. Вижу через 10 лет себя счастливой, добившейся всех целей (смеется), а их у меня много!

— Как ограничиваешь себя, например в еде?

— Я бы не сказала, что профессиональный спорт накладывает ограничения, ведь ты уже осознанно понимаешь, что нужно и ради чего тебе это нужно. Не сильно, но, бывает, скучаю по фастфуду (смеется). Иногда мы все равно позволяем себе немного. А вот сладкое я не очень люблю.

— Что развивает в тебе художественная гимнастика?

— Любой спорт — это трудно. И я благодарна моему клубу и первому тренеру Кире Альбертовне Захаровой, и действующим тренерам — Ляйсан Инсафовне, Екатерине Григорьевне и Кириллу Михайловичу. Меня учат никогда ни на что не обращать внимания, идти только вперед. Даже порой, когда было очень трудно, находили слова, и я заново начинала верить в себя.

из досье myslo

Анастасия Ильинична Власенко

Родилась 10 августа 2009 года.

До шестого класса училась в тульской гимназии № 11, сейчас учится в Международной языковой школе.

Семья: мама Екатерина, бабушка Галина Сергеевна.

Любимая книга: С. Алексеев. «Блокада Ленинграда».

Любимый фильм: «Аватар».

Любимое блюдо: вся мамина еда.

Домашние животные: чихуахуа Ева и Зоя.

Девиз: «Никогда не опускать руки и идти вперёд!»