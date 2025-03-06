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Реинкарнация. Предсмертные муки

Реинкарнация. Предсмертные муки

Премьера:
06.03.2025
 
Режиссер:
Сидхарта Тата
  
Актеры:
Индах Перматасари, Клареста Тауфан Кусумарина, Хосе Ризаль Мануа, Делла Дартьян, Ретно Соетарто, Аксара Дена, Марьям Супраба, Ландунг Симатупанг, Найла Сахи, Рендра Багус Памункас
  
Жанр:
Триллер, Ужасы, Драматический
  
Продолжительноcть:
107 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Супруги попадают в страшную автокатастрофу. Выживший пожилой отец семейства Пак находится на грани жизни и смерти. Ходят слухи, что Пак выжил не просто так — он заключил сделку с могущественным и опасным демоном, который не даст ему умереть. У старика не осталось сил сдерживать демона, и сущность начинает входить во вкус, убивая и мучая тех, кто рядом.

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