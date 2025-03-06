Реинкарнация. Предсмертные муки

Премьера: 06.03.2025

Режиссер: Сидхарта Тата

Актеры: Индах Перматасари, Клареста Тауфан Кусумарина, Хосе Ризаль Мануа, Делла Дартьян, Ретно Соетарто, Аксара Дена, Марьям Супраба, Ландунг Симатупанг, Найла Сахи, Рендра Багус Памункас

Жанр: Триллер, Ужасы, Драматический

Продолжительноcть: 107 минут

Возрастные ограничения: 18+

Супруги попадают в страшную автокатастрофу. Выживший пожилой отец семейства Пак находится на грани жизни и смерти. Ходят слухи, что Пак выжил не просто так — он заключил сделку с могущественным и опасным демоном, который не даст ему умереть. У старика не осталось сил сдерживать демона, и сущность начинает входить во вкус, убивая и мучая тех, кто рядом.