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Спрашивали? Отвечаем!
Можно ли иметь два загранпаспорта?

Можно ли иметь два загранпаспорта?

Два загранпаспорта можно оформить, если один из них — нового образца. Его ещё называют биометрическим — в нем есть чип, на котором хранятся информация об отпечатках указательных пальцев и цифровая фотография владельца. 

Важно! Независимо от того, какой паспорт у вас уже есть — старого образца или нового, — второй загранпаспорт может быть только биометрическим. Если вы оформите документ старого образца, то действующий у вас аннулируют. 

А вот оформить третий загранпаспорт нельзя. В этом случае один из действующих документов признают недействительным.
 
Второй загранпаспорт может понадобиться, чтобы:

  • сохранить действующие визы, когда в паспорте закончились пустые страницы;
  • получить одновременно визы в разные страны;
  • выехать за рубеж, пока загранпаспорт находится в консульстве на оформлении визы;
  • ездить в конфликтующие страны. Например, Греция и Кипр могут не впустить тех, кто был на Северном Кипре.

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вчера, в 18:00 +2

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