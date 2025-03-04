Можно ли иметь два загранпаспорта?

Два загранпаспорта можно оформить, если один из них — нового образца. Его ещё называют биометрическим — в нем есть чип, на котором хранятся информация об отпечатках указательных пальцев и цифровая фотография владельца.

Важно! Независимо от того, какой паспорт у вас уже есть — старого образца или нового, — второй загранпаспорт может быть только биометрическим. Если вы оформите документ старого образца, то действующий у вас аннулируют.

А вот оформить третий загранпаспорт нельзя. В этом случае один из действующих документов признают недействительным.



Второй загранпаспорт может понадобиться, чтобы: