Можно ли иметь два загранпаспорта?

Два загранпаспорта можно оформить, если один из них — нового образца. Его ещё называют биометрическим — в нем есть чип, на котором хранятся информация об отпечатках указательных пальцев и цифровая фотография владельца.
Важно! Независимо от того, какой паспорт у вас уже есть — старого образца или нового, — второй загранпаспорт может быть только биометрическим. Если вы оформите документ старого образца, то действующий у вас аннулируют.
А вот оформить третий загранпаспорт нельзя. В этом случае один из действующих документов признают недействительным.
Второй загранпаспорт может понадобиться, чтобы:
- сохранить действующие визы, когда в паспорте закончились пустые страницы;
- получить одновременно визы в разные страны;
- выехать за рубеж, пока загранпаспорт находится в консульстве на оформлении визы;
- ездить в конфликтующие страны. Например, Греция и Кипр могут не впустить тех, кто был на Северном Кипре.